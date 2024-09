El ‘Dibu’ Martínez por fin habló de la sanción de la Fifa tras los partidos contra la selección Colombia: “Pido disculpas si ofendí a alguien”

Emiliano Martínez, arquero de Argentina, tras recibir un gol de Colombia, durante la jornada 8 de las eliminatorias suramericanas al Mundial FIFA de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante Colombia - crédito EFE/Mauricio Dueñas

Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue sancionado por la Fifa con dos partidos de suspensión tras un incidente ocurrido en la derrota de Argentina contra Colombia.

El portero argentino propinó un empujón a un camarógrafo de televisión, lo que llevó a la Fifa a tomar medidas disciplinarias. Además, la organización tuvo en cuenta un gesto inapropiado que Martínez realizó con el trofeo de la Copa América después del partido contra Chile.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Martínez, quien no podrá participar en los próximos encuentros de la selección argentina contra Venezuela y Bolivia, aceptó la sanción y ofreció disculpas públicamente a través de su perfil de Instagram:

Publicación de Emiliano 'Dibu' Martínez en donde se excusó por las conductas que fueron sancionadas por la FIFA - crédito Instagram / @emi_martinez26

“Acepto la sanción de la @fifa y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston villa”, escribió el guardameta campeón del mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó en su sitio web oficial que, a pesar de la defensa presentada tanto por la federación como por el jugador, la FIFA consideró a Martínez responsable de “comportamiento ofensivo” y de violar los principios del juego limpio. Esta decisión afecta directamente la participación del portero en los próximos compromisos de la albiceleste en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026: Venezuela y Bolivia.

Críticas a Emiliano Martínez por sus disculpas en redes sociales: “Payaso”

Aunque la sanción del ente rector del fútbol mundial apuntaba a dos conductas inadecuadas del argentino: el gesto con el trofeo de la Copa América durante el homenaje en el Monumental y el manotazo a un camarógrafo tras la derrota 2-1 ante la selección Colombia en Barranquilla. En su mensaje de disculpas, Emiliano solo apuntó al primer ítem, omitiendo su desmedida reacción en contra de la producción televisiva del partido.

Esta omisión no fue pasada por alto por los usuarios de las redes sociales, que criticaron al portero tras su publicación:

“Pide disculpa por lo de la copa no por pegarle al camarografo!” Luis Fagundez

“Y al Sr camarógrafo que hacía su trabajo le pidió disculpas? Este tipo es más falso que billete de 15″ @megarsports

“Payaso. Nadie le cree nada” @suenospotrero

Jhonny Jackson, camarógrafo agredido por el portero, se pronunció sobre el incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el estadio Metropolitano durante el partido contra Colombia. Jackson relató que, al finalizar el encuentro, se acercó a la cancha para captar reacciones de los jugadores, momento en el que fue agredido por el arquero argentino.

Dibu Martínez golpeó una cámara tras perder con Colombia - crédito @__ElBicho007/X

El camarógrafo explicó que, tras los 90 minutos de juego, se dirigió hacia el campo para realizar su trabajo habitual de capturar imágenes y reacciones de los futbolistas. En ese contexto, observó a Martínez saludando a sus compañeros y decidió aproximarse. Sin embargo, según su testimonio, el portero reaccionó de manera violenta, golpeando su cámara sin motivo aparente.

Jackson expresó su frustración y enojo por la situación, destacando que estaba cumpliendo con su labor y no había tenido ningún tipo de interacción previa con el jugador. A pesar de la agresión, el camarógrafo optó por no confrontar a Martínez en ese momento.

En un mensaje dirigido al arquero, Jackson intentó calmar los ánimos y reflexionó sobre la importancia de mantener la compostura tras una derrota. “Quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’”, añadió el camarógrafo, mostrando una actitud conciliadora a pesar de lo ocurrido.