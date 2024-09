Jhon Arias y Kevin Serna tuvieron espectador de lujo en el triunfo de Fluminense sobre Mineiro por Libertadores

Con gol de Lima, Fluminense sacó ventaja en los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Ed Sheeran fue visto en las tribunas del Maracaná de Río de Janeiro, disfrutando del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Atlético Mineiro. El cantante británico, conocido por su afición al fútbol, no quiso perderse uno de los clásicos del fútbol brasileño.

El encuentro entre Fluminense y Atlético Mineiro marcó el regreso del delantero argentino Germán Cano al conjunto Tricolor, vigente campeón de la Libertadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ed Sheeran asistió al encuentro por Copa Libertadores entre Fluminense y Atlético Mineiro

El cantante británico estuvo en el Marcaná de Río de Janeiro en la victoria de Fluminense sobre Mineiro - crédito @fluminensefc/Instagram

El partido, que se disputó en el mítico estadio de Maracaná, marcó el regreso del delantero argentino Germán Cano al equipo de Fluminense. Cano, junto con el colombiano Jhon Arias, fue una de las figuras destacadas en el campo, lo que aumentó las expectativas de los aficionados locales.

La presencia de Sheeran en el estadio no pasó desapercibida. El artista, que frecuentemente asiste a eventos deportivos alrededor del mundo, se unió a la multitud para vivir de cerca la pasión del fútbol sudamericano. Su asistencia al partido de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente, subraya su amor por el deporte.

El encuentro entre Fluminense y Atlético Mineiro es uno de los más esperados de la temporada, especialmente con el regreso de Cano, que ha sido una pieza clave para el equipo carioca. Los aficionados de Fluminense esperan que su presencia en el campo les ayude a obtener una ventaja en esta fase crucial del torneo.

Además de la emoción en el campo, la presencia de una estrella internacional como Ed Sheeran añade un toque especial al evento. Su aparición en el Maracaná fue un recordatorio de cómo el fútbol puede atraer a personas de todos los ámbitos y nacionalidades, uniendo a los aficionados en su amor por el juego.

La escuadra en la que también los futbolistas cafeteros Gabriel Fuentes y Kevin Serna colgó un video en su cuenta de Instagram: “Encantado de verte Ed Sheeran! Esta es la mejor y más bonita animadora del mundo”, publicó Fluminense.

El cantante inglés asistió al partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Fluminense vs. Atlético Mineiro - crédito @fluminensefc/Instagram

Jhon Arias y Kevin Serna, titulares en la victoria sobre Mineiro

Los dos colombianos fueron de la partida ante el ‘Galo’, mientras que Gabriel Fuentes no fue tenido en cuenta por Mano Menezes para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Jhon Arias jugó los 90 minutos ante Atlético Mineiro con una calificación 6,8. Por su parte, Kevin Serna fue sustituido sobre los 64 de juego y puntuación en el campo de juego según los datos de la aplicación 365 Scores fue 7,0.

En Atlético Mineiro el extremo Brian Palacios también tuvo acción. El ex Atlético Nacional fue protagonista, pero no propiamente por lo deportivo, ya que el jugador, de 21 años, tuvo un cruce con Marcelo.

En el tiempo de adición, se aprecia en la imagen cuando Palacios fue a marcar al ex Real Madrid, al que tocó levemente con su brazo; no obstante, esta acción no cayó bien en la estrella brasileña y encaró al cafetero, que no se amilanó y le respondió, por lo cual ambos jugadores recibieron el cartón amarillo por parte de Facundo Raúl Tello.

Sobre los 87 de juego, llegaría el único tanto del partido por intermedio de Lima, que tras un centro desde la izquierda de Keno, que le ganó el duelo a Palacios, definió de cabezas para darle la ventaja en la serie a Fluminense.