Bogotanos piden seguridad: múltiples robos de carros al norte de la ciudad tienen a la comunidad desesperada

Los ladrones se bajaron de una camioneta y abordaron a tres mujeres que estaban en el interior de un vehículo - crédito @PasaenBogotá/X

Hasta el edil de la localidad de Usaquén, Andrés Ardila Vega, debió pronunciarse con un llamado de auxilio en sus redes sociales para afirmar que las últimas jornadas de marzo de 2026, especialmente el 27 de marzo de 2026, fueron difíciles por la cantidad de denuncias de atracos en la capital.

“Hoy fue un día largo para Bogotá. En discernimiento profundo sobre la situación. Reflexión de cómo proceder para contribuir a la Seguridad. Pero acá deben ser las cabezas las que reflexionen también. Bogotá avanza en obras, pero retrocede en hechos de inseguridad. #SOS”, escribió el servidor local.

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A través de plataformas informativas digitales como Pasa en Bogotá —y en general en las redes sociales— se conocieron decenas de denuncias y videos de atracos, incluso armados, que están incrementando exponencialmente el pánico en Bogotá.

Se incrementaron las denuncias de atracos en el norte de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

Uno de los más recientes ocurrió en la noche del viernes 27 de marzo de 2026, en el barrio La Calleja, localidad de Usaquén, un atraco armado a las integrantes de un vehículo que estaba estacionado. Memos de 24 horas antes, también se conoció el reporte del hurto a mano armada contra una familia entera que se movilizaba en su camioneta a unas cuadras, en el parqueadero del McDonald’s de la calle 127 con Autopista Norte.

" No paran los robos de vehículos en la ciudad, la noche de ayer 27MAR, en el b/La Calleja, loc/Usaquén. Individuos que se movilizaban en camioneta abordan e intimidan con armas de fuego a dos mujeres y le roban su automóvil. Así quedó registrado en video de seguridad", se publicó en el portal informativo.

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En el clip se vio cómo, por lado y lado, los dos presuntos delincuentes atacaron a las mujeres que estaban en el interior del vehículo.

Otros atracos virales en redes durante la última semana de marzo

En video quedó cómo una familia fue víctima de un violento atraco en el parqueadero de un McDonald’s, ubicado en la calle 125 con carrera 23, en la localidad de Usaquén. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 27 de marzo, alrededor de la 1:20 a. m.

Las cámaras registraron cómo los atacantes obligaron a las víctimas a entregar una Toyota Corolla Cross valorada en 150 millones de pesos - crédito CNC/X

Según los reportes, varios delincuentes armados descendieron de un vehículo Mazda rojo, intimidaron a las víctimas y les arrebataron su camioneta y objetos personales.

El coronel Jhon Zambrano, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que se activaron unidades de investigación para identificar a los responsables y que la placa del automóvil utilizado, IIV186, ya fue registrada.

Denuncias y quejas sobre la inseguridad en redes sociales - crédito capturas de pantalla X

El caso ha generado alerta entre los residentes y refuerza el llamado de la comunidad por mayor seguridad en el sector.

Unas horas antes, en el barrio Alhambra de la localidad de Suba, a unas pocas cuadras del caso anterior, otro vehículo fue abordado por ladrones que hurtaron las pertenencias a sus integrantes:

“Anoche 26MAR, en el b/La Alhambra, loc/Suba, individuo que se movilizaba en un automóvil rompió el vidrio de una camioneta y se llevó varias pertenencias personales que se encontraban al interior. Fue en cuestión de cinco minutos mientras comprábamos algo en la tienda, nos cuenta la víctima”, fue la denuncia viral de la cuenta informativa mencionada.

En esa misma noche, un ciudadano denunció en redes que “tres tipos motorizados me atracaron en la calle 113 con carrera 11A. Me quitaron mi maleta con todo, mi celular y mi billetera con toda la papelería. Con cuchillos me apuntaron al cuello”.

Unas horas antes, se reportó que otro joven fue atracado con arma de fuego por parte de un delincuente que quería quitarle su cadena, en el barrio Gilmar, en la localidad de Suba.

Más denuncias en redes sociales - crédito capturas de pantalla @PasaenBogota/X

En esa misma jornada, la Policía capturó a un moto ladrón que “andaba con cédula falsa para identificarse. El individuo estaba robando por el barrio La Castellana, le roba el celular a un ciudadano que lo persiguió con varias personas logrando atraparlo”, según el reporte de Pasa en Bogotá.

Comentarios sobre percepción de inseguridad

La cascada de atracos, con soporte documental y gráfico, dejó un rastro de fuertes reclamos al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la crisis de seguridad que atraviesa la capital. En las redes se evidenciaron comentarios como:

Denuncias en el perfil del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito captura de pantalla @CarlosFGalan/X

“@SeguridadBOG,@alcaldiausaquen,@Bogota no que iban a fortalecer la vigilancia y temas de seguridad, increíbles resultados. Algo es claro los ladrones al parecer actúan con el permiso y beneplácito de las autoridades, no hay más explicación (sic)“;”El tema de seguridad de Bogotá es muy delicado y preocupa. Pero no puedes ser tan doble cara de pedir la renuncia de Galán y aplaudir la política de Paz Total de Petro, te recuerdo que las masacres, secuestros, y reclutamiento de menores esta en nuevos picos desde la firma“, son algunos de los comentarios.

“No entiendo para que sirve la @SeguridadBOG un tipo seguro que cayó ahí por una coima y no sabe absolutamente nada o peor aún es cómplice de la delincuencia SE TOMARON BOGOTA y el dormido de @CarlosFGalan tomándose fotos con la prensa HPTA (sic)”.