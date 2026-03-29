Jóvenes en Paz anuncia ajustes en el calendario de pagos para 2026: novedades sobre transferencias y cuentas

El cronograma de pagos de Jóvenes en Paz contempla las transferencias de los ciclos 3, 4 y 5 para finales de abril y durante mayo de 2026 - crédito Ministerio de Igualdad

Prosperidad Social informó que el programa Jóvenes en Paz avanza en la última etapa del procedimiento para disponer los pagos correspondientes a los próximos ciclos de 2026. De acuerdo con la entidad, la entrega de transferencias monetarias del ciclo 2 se realizará entre el 6 y el 10 de abril, ajustando el calendario habitual para adaptarse a los cierres de mes y a los días festivos de Semana Santa.

El cronograma operativo se está ajustando para que las transferencias del ciclo 3 se realicen a finales de abril, mientras que los ciclos 4 y 5 están proyectados para mayo de 2026. Así lo detalló Prosperidad Social, precisando que estos pagos buscan dinamizar la ruta de participación y permanencia de los jóvenes dentro del programa.

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Jóvenes en Paz es coordinado y liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad responsable de certificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. Solo tras esa certificación, Prosperidad Social puede proceder con la entrega de los incentivos económicos. La entidad aclaró que no interviene ni modifica el porcentaje de cumplimiento que determina el valor de la transferencia.

El Ministerio de Igualdad y Equidad es la entidad encargada de certificar los requisitos para que los jóvenes accedan a los incentivos económicos del programa - crédito Prosperidad Social

¿Cómo funcionan los pagos y de cuánto son?

El programa otorga un incentivo monetario mensual de hasta $1.000.000, con un máximo de 12 transferencias por beneficiario en el año. El monto final depende del porcentaje de cumplimiento de las actividades y compromisos definidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad:

100% de cumplimiento: $1.000.000

90% a 99,9%: $900.000

80% a 89,9%: $800.000

70% a 79,9%: $500.000 (este pago solo puede darse por única vez)

Menos del 70%: no hay transferencia

El abono se realiza directamente a la cuenta bancaria o depósito electrónico del joven a través de la plataforma Siif Nación, un sistema seguro administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El método permite que los jóvenes reciban su incentivo sin mayores costos y de forma ágil, siempre y cuando la cuenta bancaria esté habilitada y los datos sean validados correctamente.

¿Qué hacer si hay problemas con el pago?

Prosperidad Social señaló que, en caso de inconsistencias en el valor recibido o problemas con el cumplimiento, los beneficiarios deben comunicarse con el Ministerio de Igualdad y Equidad a través de sus canales oficiales, los enlaces territoriales o la página web del programa. Prosperidad Social solo efectúa el pago tras recibir la información certificada; si hay rechazos por datos erróneos o cuentas inhabilitadas, el caso se devuelve al Ministerio para su revisión y subsanación.

Cada beneficiario de Jóvenes en Paz puede recibir hasta $1.000.000 mensuales, dependiendo de su porcentaje de cumplimiento de las actividades requeridas - crédito Ministerio de la Igualdad

En situaciones donde el abono no es posible—como cuentas bloqueadas, productos no habilitados o documentos de identidad vencidos—la transferencia puede ser suspendida. Además, la TMC se suspende si el joven no realiza el cobro durante dos ciclos consecutivos o si recibe simultáneamente otras transferencias monetarias individuales del Estado, como Renta Joven o beneficios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Para menores de edad que no tienen cuenta bancaria, es indispensable abrir un producto financiero o depósito electrónico autorizado por el sistema nacional de compensación; si esto no es posible por motivos justificados, el caso debe ser escalado al Ministerio para buscar alternativas.

Canales de atención y recomendaciones

Prosperidad Social recordó a los participantes que pueden resolver dudas o reportar inconvenientes a través de la página web oficial (prosperidadsocial.gov.co), el canal de WhatsApp o los formularios de Pqrsedf. También se encuentran disponibles las gerencias regionales para atención presencial y orientación personalizada.

En caso de problemas o inconsistencias en el pago, los beneficiarios deben contactar al Ministerio de Igualdad y Equidad usando los canales oficiales del programa - crédito DNP

El programa recomendó verificar que la cuenta bancaria o billetera digital esté habilitada para recibir transferencias del Estado. Si el producto financiero actual no aparece en el sistema Cenit, el beneficiario debe optar por una cuenta en una entidad habilitada para garantizar la recepción del incentivo.

Finalmente, Prosperidad Social reiteró que el cronograma está sujeto a ajustes logísticos y validaciones. Los jóvenes deben estar atentos a las comunicaciones oficiales y mantener actualizados sus datos para recibir los pagos en los ciclos programados durante 2026.