Fiesta de jugadores en Nacional podría beneficiar a un protegido de René Higuita

Este fue el momento donde varios jugadores de Atlético Nacional se ven en una fiesta a altas horas de la noche del 17 de septiembre de 2024 - crédito @anonymusverde/X

Luego del empate frente a Alianza FC en Valledupar, Atlético Nacional protagoniza un escándalo interno debido a que se filtró un video en el que se observa a varios futbolistas siendo parte de una fiesta tras el partido por Copa BetPlay.

Entre los deportistas que fueron grabados se encuentran Joan Castro, Dairon Asprilla y Harlen “Chipi Chipi” Castillo, por lo que los hinchas del club paisa han pedido que las directivas sanciones a estos jugadores por no tener un comportamiento profesional, puesto que después del juego del 16 de septiembre, solo tenían tres días para recuperarse y afrontar un nuevo partido.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hasta el momento, desde Atlético Nacional no se ha emitido ningún tipo de pronunciamiento; sin embargo, al ser cuestionados por algunos periodistas, la respuesta del equipo de comunicaciones fue:“La ropa sucia la lavamos en casa y nuestro único objetivo es el partido del jueves”.

Además, el periodista Julián Céspedes informó que esta no sería la primera vez que los jugadores del Verdolaga se ven involucrados en un hecho de indisciplina y aseguró que algunos de los involucrados podrían ser sancionados de manera interna.

Entre estos estaría el guardameta Castillo, que tras la lesión de David Ospina era el señalado de ocupar el arco de Atlético Nacional, pero el escándalo haría que el puesto le sea otorgado a uno de los protegidos de René Higuita, actual entrenador de arqueros de la institución.

Se desconoce el nivel de gravedad de la lesión de Ospina - crédito Atlético Nacional

Se trata de Luis Marquinez, arquero de 21 años que ha tenido proceso de selección Colombia en las categorias sub-17 y sub-20, pero que tras la llegada de Castillo y Ospina ha sido relegado al tercer puesto en las prioridades de los entrenadores y no ha sumado una gran cantidad de minutos en el año.

Marquinez es oriundo de Tumaco, pero dejó ese lugar para cumplir su sueño de ser futbolista, lo que de acuerdo con su representante, Jhony Londoño, marcó por completo la vida del guardameta.

“Él sufrió mucho la ausencia de sus padres, a quienes no hay que culparlos porque uno analiza y la situación en Tumaco no es nada fácil. Tuvo que superar varias dificultades de pobreza, violencia, en fin. Entonces, al salir de ese entorno, fue lo que desencadenó que no pudieran compartir varias navidades, cumpleaños, pero igual pudo estar al tanto de todos”, declaró Londoño a Gol Caracol.

En esa ocasión, el representante recordó que Marquinez estuvo a punto de dejar de ser arquero y reveló que durante varios años lloraba cuando le hacían un gol.

“Hay unas cuantas, pero tengo algunas muy puntuales. En una, recuerdo que cuando le hacían goles, siempre se ponía a llorar. También, cuando iba a sacar de piso, como no tenía mucha potencia y el balón no iba más allá de mitad de cancha, le quedaba a los rivales, le marcaban y nuevamente a llorar. Y ahí los profesores, de una, le decían “deje de llorar””.

El protegido de Higuita

Marquinez será el arquero titular de Nacional en el próximo partido - crédito FCF

El cariño de René Higuita por Marquinez se debe a que el exreferente de la selección Colombia ha tenido la oportunidad de estar con el tumaqueño en gran parte de su formación, recordando que su único club ha sido Atlético Nacional.

Durante el mundial sub 20, en el que Marquinez fue titular de la selección Colombia, René Higuita destacó las habilidades del joven arquero.

“Nosotros pensamos muy diferente a lo que piensa la crítica, tenemos la necesidad y la obligación de estar a diario con ellos, Lo de Marquinez y lo de Kevin (Mier) es un trabajo constante y con base a los errores van adquiriendo mucha más experiencia. Creo que Marquinez puede dar mucho más”, declaró Higuita a Win Sports en ese momento.