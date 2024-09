Daniel Cataño regresó a entrenamientos con Millonarios tras su lesión: reveló los sacrificios que tuvo que hacer para voler tras meses fuera de las canchas

El volante Daniel Cataño y el esfuerzo que ha realizado para retomar la titularidad en Millonarios - crédito Millonarios FC

En entrevista con el programa El Alargue, de Caracol Radio, y el Diario As Colombia, Daniel Cataño, jugador de Millonarios FC, comentó lo que ha tenido que atravesar para regresar a las canchas luego de varios meses fuera por lesión, tiempo en el que también debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

A pesar de ser uno de los jugadores más destacados en el equipo Embajador dirigido por Alberto Gamero, es consciente de que no está al 100%, razón por la cual ha tenido que redoblar esfuerzos para conseguir ser uno de los protagonistas ante Once Caldas y Patriotas, juegos donde marcó gol, además, de ser incluido en el once ideal de cada una de las fechas.

En un primer momento aseguró que sus condiciones en las segundas partes de los partidos no son las mismas con las que arranca, por lo que debe saberse regular para no excederse en esfuerzos y evitar complicaciones, teniendo en cuenta que también estuvo ausente en lo que fue la pretemporada de sus compañeros:

“Todo se ve muy bien porque los goles ayudan y he tenido buenas actuaciones y todo, pero al minuto 60 o 70 ya no soy el mismo Daniel Cataño que empieza, y eso es parte de la normalidad. Llevo más de cuatro meses sin poder jugar, sin competir. Los partidos empiezan con ritmo y yo prácticamente no hice pretemporada; lo que tuve fueron esos 20 días en los que Millonarios no compitió, esa fue mi preparación. Mi preparación fue de solo 20 o 22 días para volver a estar con el grupo”, afirmó.

Daniel Cataño afirmó que su lesión se dio por una malla colocada tras una operación de hernia que oprimió un nervio - crédito Millonarios FC

El jugador confirmó que llega mucho antes a la sede deportiva para poder estar al nivel de los demás jugadores y retornar la confianza en sí mismo. ”Uno necesita un poquito más de tiempo, pero tratamos de hacerlo consciente, pusimos todo de nuestra parte para hacer doble jornada, para llegar una hora y media antes a un entreno para poder estar con el grupo y eso me ha ayudado para estar con esa confianza y esa tranquilidad. Me he preparado, he estado trabajando muy duro”, complementó.

Cataño expresó que ha sido un trabajo en equipo para estar a su máximo y que, en compañía del cuerpo técnico, el staff de acondicionamiento y los preparadores físicos, han creado estrategias que se han ido implementando para que eso suceda.

Hace un par de meses, el deportista fue sometido a una cirugía que permitió la extracción de un granuloma, una masa de tejido inflamatorio que causaba dolor.

Daniel Cataño solo jugó 13 partidos con Millonarios en el primer semestre de 2024 por una lesión muscular que lo sacó buena parte de la temporada - crédito Colprensa

Este procedimiento implicó un período de recuperación largo en el que debió ausentarse en las etapas cruciales del campeonato. Sin embargo, la operación traerá beneficios a largo plazo, ya que se espera que la eliminación del granuloma reduzca el dolor en los próximos días y permita a Cataño estar nuevamente apto para la competencia deportiva.

Así lo dio a conocer su equipo: “Millonarios FC informa que luego de una completa evaluación realizada por Junta Médica con varios especialistas, el jugador Daniel Cataño se sometió a una exploración laparoscópica del componente muscular lateral y de la ingle, donde se le realizó la resección de un granuloma. El procedimiento se realizó sin complicaciones. Su incapacidad se determinará según evolución”.

Millonarios regresará a competencia el domingo 15 de septiembre ante equidad por la liga BetPlay 2024 ll - crédito Millonarios

El próximo partido de Millonarios será el domingo 15 de septiembre ante La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, a las 8:00 p. m., donde espera conseguir otros tres puntos para seguir subiendo de posiciones en la tabla del campeonato, pues de momento se ubica décimo con 11 puntos, con un partido pendiente contra el América de Cali.