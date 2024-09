Leyenda colombiana criticó el fútbol actual por Messi y Mbappé: “qué podemos esperar”

El colombiano criticó la forma en que el francés y el argentino salieron del PSG - crédito Getty

Debido a la importancia que tuvieron en Boca Juniors en los 90, los exfutbolistas colombianos, Mauricio “Chicho” Serna y Jorge “El Patrón” Bermúdez hacen parte del Consejo de Fútbol del club argentino, convirtiéndolos en voces autorizadas para hablar sobre la actualidad de la institución.

Es por ello por lo que, en la previa del partido entre Talleres de Córdoba y Boca Juniors por la Copa Argentina, Serna habló sobre el mercado de fichajes que tuvo el Xeneize, pero también aclaró que al interior de la junta directiva no tienen conocimiento sobre algún tipo de acuerdo de Guillermo “Pol” Fernández con Fortaleza de Brasil.

Cabe recordar que Fernández tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2024 y luego de ese mes podrá firmar con cualquier otro equipo por ser jugador libre, lo que haría que el club argentino no reciba ningún tipo de dinero y la prima de fichaje sea del jugador.

Sobre los rumores que indican que Fernández ya tendría un preacuerdo con otro equipo, Serna afirmó a TyC: “No sabemos nada” y reveló que ellos ya le hicieron un ofrecimiento para renovar, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta.

“Con Pol tenemos las cosas demasiado claras. Lo fuimos a buscar dos veces. Es muy importante para nosotros y muy profesional. Hace poco me hicieron una entrevista y me decían que estaba a punto de cerrar con San Pablo. Y ahora sale lo de Fortaleza. Nosotros le hicimos un ofrecimiento y dijo que lo iba a pensar. Si es así, no tenemos conocimiento. Habría que consultarle al futbolista”.

El colombiano criticó el fútbol actual

Messi salió como jugador libre de Barcelona y PSG - crédito EFE

Cabe mencionar que múltiples medios en Argentina han afirmado que Fernández ya recibió una oferta millonaria desde Brasil y habría acordado con el entrenador de Fortaleza, Juan Pablo Bojvoda, su llegada al equipo con un contrato de tres años sin dejarle dinero a Boca.

“Tenemos en la mesa lo que hablamos con Pol. Él quería hablar con su familia y tomar la decisión”, declaró “Chicho” Serna, que aprovechó la situación para criticar el fútbol actual, ya que la FIFA permite que los jugadores puedan negociar con otro equipo siempre y cuando tengan seis meses o menos tiempo de contrato.

Sumado a esto, recordó que figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé han firmado como jugadores libres con otros equipos sin que se pueda tomar ningún tipo de acción, una tendencia que han seguido otros jugadores.

“Si habla con otro club, no lo sabemos nosotros. Son las reglas del juego. No nos pasa solo a nosotros. Mbappé se acaba de ir libre. ¿Qué podemos esperar?, En su momento Messi se fue libre del Barcelona”, recordó el colombiano.

Cabe mencionar que debido a que esto también se ha registrado en Europa, clubes como Napoli tomaron la decisión de alejar de los entrenamientos del primer equipo a los jugadores que se nieguen a renovar su contrato, por ejemplo, el nigeriano Victor Osimhen.

El colombiano hace parte de la junta directiva de Boca Juniors - crédito @mchichoserna/Instagram

Debido a que los directivos de Boca han recibido críticas por el mercado de fichajes, rechazaron vender al también mediocampista Cristian Medina, pero estaría a punto de aceptar un preacuerdo con el club turco Fenerbahçe para que sea transferido por 15 millones de dólares en diciembre; sin embargo, Serna negó que el negocio esté cerrado.

“Para ser claros con lo de Medina, se le respondió al club cómo correspondía y ellos lo entendieron. Nos dijeron que ellos harían lo mismo. Es muy difícil para nosotros reemplazar a un jugador que es muy importante. No está cerrado, seguimos conversando. Estamos felices con él. Sigue demostrando que es un buen jugador y muy importante para este plantel”, puntualizó el colombiano.