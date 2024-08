Exjugadora de Millonarios se despachó contra la prensa: “Dejen de hablar tanta huevo#&@”

Millonarios Femenino se quedó afuera de la final de la Liga Femenina, pero continúa trabajando en 2024 para la próxima temporada - crédito Millonarios FC

Millonarios finalizó su participación en la Liga Femenina sin cumplir su objetivo de llegar a la final, que Deportivo Cali le ganó a Santa Fe, pero siguió su proceso con la entrenadora Angie Vega para llegar en las mejores condiciones para 2025, pero con algunas bajas importantes.

Una de las jugadoras que dejó a la institución azul, le mandó un duro mensaje a un sector de la prensa por una versión que empezó a correr en redes sociales, le costó el ataque de algunos hinchas y no guardó silencio ante la situación, pues no era la primera vez que vivía eso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por el momento, Millonarios no cuenta con seis jugadoras para la temporada 2025, tres de ellas eran muy importantes para Vega y queda por saber si se mantendrá el resto de la plantilla, que sigue en prácticas y buscando más partidos amistosos en las próximas semanas.

“Solo quieren destruir”

Culminada la Liga Femenina, el conjunto azul quedó a la deriva porque el proyecto estaba planteado para llegar a la final y disputar la Copa Libertadores 2024, dada la plantilla que se armó para el torneo y que actualmente se dedica a jugar encuentros amistosos.

Liana Salazar hizo parte de Millonarios hasta el 29 de agosto, cuando se anunció su salida, y habló sobre cómo fue la desvinculación, pues apareció una versión del periodista Felipe Sierra al decir que había renunciado al equipo: “Por lo general, no suelo hacer esto, pero es que ya llega un punto en el que uno se cansa de las cosas. Hay periodistas acá en Colombia que, la verdad, solo quieren destruir”.

Liana Salazar jugó con Millonarios para la Liga Femenina 2024 y aportó para luchar por el cupo a la final - crédito Millonarios FC

“Primero, infórmense de que las cosas que les dicen sean verídicas, no crean que porque escuchan un rumor ya es verdad. Para los periodistas, infórmense antes de salir a decir que uno renuncia, porque el que queda mal es uno, cuando no es verdad”, dijo la jugadora en charla con El Alargue Caracol.

La volante explicó cómo fue su salida del club azul: “Yo tenía contrato con Millonarios. Para todos los futbolistas, cuando a usted lo quiere otro club y si usted tiene contrato, tienen que pagar para que uno pueda salir. No es que uno renuncie, chao y se va. No renuncié a Millonarios, se pagó la cláusula”

Millonarios fue uno de los equipos que mejor se reforzó para la Liga Femenina 2024, llegó a cuadrangulares y quedó eliminado de la final por un gol de diferencia - crédito Colprensa

Salazar aprovechó para decirle a un sector de la prensa que malinterpretaron muchas situaciones en su carrera deportiva, poniendo como ejemplo su salida de Santa Fe: “La gente solo habla y no sabe la verdad de absolutamente nada de lo que pasó. Eso nadie lo va a saber porque no me interesa que lo sepan. No es que uno hace lo que se le da la gana, entiendan eso. Dejen de hablar tanta huevonada que ya, en verdad, empieza a cansar tanta estupidez”.

Salidas al exterior

De las seis jugadoras que abandonaron el club, dos lo dejaron en pleno desarrollo de la competición, mientras que las cuatro restantes salieron tras concluir todas las competencias. En este grupo destacan nombres como Liana Salazar y Diana Celis.

El club se pronunció diciendo que ambas jugadoras terminaron su vínculo con la institución mediante un “mutuo acuerdo” para rescindir el contrato, agradeciéndoles por su entrega y compromiso y deseándoles éxito en sus próximos desafíos profesionales en el exterior.

Liana Salazar y Diana Celis se despidieron de Millonarios, después de una temporada - crédito Millonarios FC

Otro cambio significativo involucra a la portera titular, Gabriela Bórquez, que regresó a la Universidad de Chile después de concluir su préstamo. La guardameta, con 13 partidos jugados y cinco porterías invictas, fue una figura clave en la defensa del equipo.

La delantera María Marquínez, con menos participación, pero igualmente valiosa para el plantel, también dejó el club. A estas salidas se suman las de Adriana Ojeda y Alejandra Sánchez, que se despidieron del equipo en junio para continuar sus carreras y proyectos personales en otros lugares.

En medio de estas salidas, Millonarios inició la pretemporada enfrentando a las selecciones Sub-20 de Colombia y Camerún, que se preparan para el mundial de la categoría. Estos juegos y la firma de nuevos contratos son parte de la estrategia del club para afrontar una liga que aún no tiene formato definido.