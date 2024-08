Exdirectivo de Nacional sobre Efraín Juárez: “No he visto jugar ni competir a los equipos del otro entrenador”

Víctor Marulanda se refirió al presente de Atlético Nacional - crédito Colprensa

La salida de Pablo Repetto de la dirección técnica de Atlético Nacional generó revuelo total, ya que el uruguayo, de 50 años, había llegado al club en febrero de 2024 para reemplazar a Jhon Jairo Bodmer, que dejó el cargo tras la eliminación en la Copa Libertadores.

De acuerdo con la información de la prensa, Repetto recibió con gran sorpresa la decisión de las directivas del club, que no estaban conformes con el estilo de juego, que venía mostrando el cuadro antioqueño bajo la dirección del charrúa, que en su última salida logró un triunfo por Liga BetPlay Dimayor al imponerse 3-1 a Patriotas Boyacá.

Un desconocido reemplazará a Repetto en Nacional

El mexicano podría tomar las riendas de Atlético Nacional - crédito Efraín Juárez/Facebook

Para mayor sorpresa, el principal candidato para tomar las riendas de Atlético Nacional es el mexicano Efraín Juárez, que hasta hoy era un completo desconocido en el ámbito futbolístico.

Nació el 22 de febrero de 1988 en Ciudad de México. Debutó como profesional en su país con la camiseta de Pumas UNAM, también pasó por América y Monterrey. A nivel internacional jugó en Celtic F. C. (Escocia), Real Zaragoza (España), Vancouver Whitecaps (Canadá) se retiró en 2009 jugando en el Vålerenga Fotball de Noruega.

Con la selección mexicana disputó 39 partidos con registro de un gol e integró el plantel que participó del mundial de Sudáfrica 2010. Así mismo, fue campeón en dos oportunidades de la Copa de Oro de la Concacaf en 2009 y 2011.

Tras su retiro, comenzó su carrera en la dirección técnica como asistente de Ronny Deila en el New York City de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Acompañó al noruego en sus experiencias en Standard Lieja y Brujas de Bélgica, este fue su trabajo.

Víctor Marulanda se refirió al nuevo entrenador de Atlético Nacional

Víctor Marulanda se refirió del presente de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Una voz autorizada para hablar de la realidad de Atlético Nacional es Víctor Marulanda, símbolo del cuadro antioqueño tras su paso como jugador y directivo.

En diálogo con el programa El VBAR Caracol, le consultaron a Marulanda sobre el nuevo entrenador de Atlético Nacional. El periodista Diego Rueda, director del espacio radial, le preguntó al dirigente, de 53 años, que sí prefería un estratega como Gerardo Bedoya o Efraín Juárez.

“Yo en este momento conozco más a Gerardo (Bedoya). Aquí es un tema de conocimientos, la personalidad, cómo le gusta jugar. He visto los equipos de Gerardo, pero no he visto jugar ni competir a los equipos del otro entrenador”, dijo Víctor Marulanda, exdirectivo de Atlético Nacional.

Y agregó: “Los que hemos estado adentro sabemos del apoyo, de la generosidad con que se trabaja en Atlético Nacional. Hay historias que contar que son positivas y otras que no son tan buenas (…) nosotros generamos un proyecto que fue muy ambicioso, muy ganador. Queríamos ser los más referentes de Colombia para el mundo, yo creo que en algún momento se logró”.

Si bien no ahondó mucho en el tema, Víctor Marulanda remarcó en los cambios que se han venido presentado en Atlético Nacional, que ha perdido protagonismo en el rentado local en el último como también en el continente.

“La cantidad de entrenadores que han pasado, las metodologías de entrenamiento, lo que se ha buscado, eso si lo deja a uno como hincha un poco extrañado, sorprendido”.

Durante su gestión, Marulanda fue enfático en la falta de enfoque que tuvo el club tras la consagración en 2016 de la Copa Libertadores: “A partir de ahí hubo momentos difíciles donde Nacional deportivamente los resultados, y se generó un tema de costos altos (…) no vimos más allá de 2017 y 2018″.