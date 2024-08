Se le acaba el tiempo a James Rodríguez: se acerca el cierre del mercado de fichajes en Europa

James Rodríguez ha despertado el interés de varios clubes en Europa, pero ninguno logró llegar a un acuerdo con el colombiano - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports USA TODAY Sports via Reuters Con

James Rodríguez sigue sin encontrar un equipo para la nueva temporada, salió de São Paulo para tener mayor continuidad y esperaba que su premio como el mejor jugador de la Copa América le reabriera las puertas a Europa, pero la situación no cambió y, por ahora, está sin club.

Como si fuera poco, el tiempo corre en contra del colombiano y su deseo de volver al Viejo Continente, pues le quedan unos días para concretar su vinculación a alguna institución de esa parte del mundo, ya que el mercado de fichajes tiene una fecha de cierre que se cumplirá muy pronto.

También que su salida del São Paulo, en el que jugó entre agosto de 2023 y mayo de 2024, no fue la esperada porque rescindió su vínculo pese a que un sector de la afición lo quería, además de que un compañero en el cuadro brasileño lanzó duras críticas.

Carrera contrarreloj para volver a Europa

Después de que la selección Colombia fuera subcampeona de la Copa América, al caer 1-0 ante Argentina en la final, uno de los jugadores que se valorizó enormemente fue James Rodríguez, el cual alcanzó los cinco millones de euros, según Transfermarkt, y como el mejor futbolista del certamen.

Sin embargo, la realidad es que el volante, después de rescindir contrato con São Paulo, sigue sin concretar algún vínculo en el fútbol internacional, sobre todo en el Viejo Continente porque quiere aprovechar su buen momento para retomar su lugar como estrella.

Para eso, James Rodríguez debe llegar a un acuerdo antes del 30 de agosto, cuando se cierra el mercado de fichajes en Europa en las cinco ligas más importantes, que son las de Alemania, España, Italia, Inglaterra y Francia, en donde el colombiano tiene los ojos puestos.

James Rodríguez disputó 125 partidos con Real Madrid entre 2014 y 2020, su mayor cantidad de juegos en un club europeo - crédito Real Madrid

Sumado a eso, en Portugal hay tiempo hasta el 2 de septiembre para que los equipos contraten futbolistas, allí fue donde James sonó para el Porto, equipo en el que jugó entre 2010 y 2013, pero al parecer solo fue un rumor de la prensa europea que no llegó a nada.

El último equipo europeo de James Rodríguez fue el Olympiacos de Grecia, del que se despidió en abril de 2023 luego de 23 encuentros - crédito @Super_League_GR/X

Hasta ahora, James sonó para clubes como el Atlético de Madrid, Real Sociedad, el Betis, Villarreal, Rayo Vallecano y Valencia en España, los italianos Lazio y Napoli, y conjuntos de Premier League que fueron Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham, Wolverhampton y Brighton.

James “metió la pata” en São Paulo

Cuando James Rodríguez firmó contrato con São Paulo en agosto de 2023, los aficionados se ilusionaron con ver el nivel del volante que brilló en Real Madrid y fue goleador del mundial de Brasil 2014, pero después de nueve meses no quedó nada de aquella figura.

Lucas Moura, que fue compañero del colombiano en el Tricolor, afirmó que se le presentaron muchas cosas que lo desmotivaron con el paso de los meses, pese a tener un buen salario, el cariño de la gente y que entrenadores como Dorival Junior y Thiago Carpini le dieron oportunidades en cancha.

Durante la temporada 2024, James Rodríguez apareció en ocho partidos, marcó un gol y una asistencia - crédito São Paulo

“Siendo muy honesto, no sé cuánto deseaba estar aquí. Quizás vino pensando en algo. Y luego el problema con la directiva acabó por desanimarle. Quizás no fue así como él pensaba. Por lo tanto, no tiene sentido que todos cobren si no quieren”, dijo el atacante a Espn.

Moura también mencionó que James tuvo problemas con la junta directiva, prueba de ello fue su intento de rescindir contrato en febrero de 2024 y después en julio: “Hablamos con él un par de veces, hablamos de su importancia para el grupo, la calidad que tiene y lo mucho que podría ayudar”.

Finalmente, el delantero de São Paulo criticó al colombiano por salir de la concentración en la final de la Supercopa 2024 frente a Palmeiras, que el Tricolor ganó por 1-0 y el cafetero no apareció en la celebración: “Metió la pata y él lo sabe. Debería haber viajado con nosotros. Luego pidió disculpas al grupo, pero dejó caer el balón. Fue una decisión y todos estaban allí. Y él no estaba”.