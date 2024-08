Así reaccionó Yeisón López tras ganar una medalla de plata para Colombia en los Juegos Olímpicos de París: lloró, habló con su mamá y pidió ayuda para comprar una casa

Tuvo una pequeña comunicación con su madre y entre los dos se expresaron el amor y la devoción que se tienen entre sí - crédito @lafm/X

El chocoano Yeisón López hizo vibrar a Colombia al conseguir la medalla de plata en la disciplina de pesas, categoría de los 89 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la premiación y el júbilo de este importante logro para el deportista, la federación y el país, López se dio un espacio para atender a los medio de comunicación y entregar sus primeras sensaciones de ser medallista olímpico.

Sus primeras palabras se las dedicó a todos aquellos que han acompañado su proceso. “Antes que nada, decirle gracias a Dios, a todos los que han estado detrás de este sueño, porque ha sido muy difícil, pero gracias a ellos ha sido posible”.

Tuvo una pequeña comunicación con su madre y entre los dos se expresaron el amor y la devoción que se tienen entre sí; el deportista le prometió que tan pronto llegue a su hogar empezaran a buscar ese sueño de la vivienda propia.

“Estoy muy emocionado porque empieza otro sueño que es poder tener casa propia, por lo que para mí es maravilloso”, indicó Yeisón.

Se permitió revelar una compleja situación que por momentos pensó que le impediría llegar a París, pero que mantuvo oculta de muchas personas.

“No ha sido fácil, hace tres semanas mi sueño se veía fuera de las manos. Tuve una lesión en la espalda, me tocó parar dos semanas, se cortó la preparación. Esto solo lo sabe mi hermano, mi hermana mayor y mi novia. No quise decirle a nadie más, siempre quiero que me vean fuerte”.

En conversación con Deportes RCN y Noticias Caracol reconoció el acompañamiento de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y todo el apoyo recibido: “Hay que agradecerle a la federación por el respaldo, por el equipo de trabajo. Hoy se da este sueño y le cumplo eso a mi familia.

Pidió a los colombianos que reconozcan el esfuerzo de más de cuatro años que todos y cada uno de los 89 deportistas colombiano que llegaron a París, independiente de los resultados, y garantizo la entrega y corazón con que salen a competir en sus respectivas disciplinas.

En reconocimiento a la participación del joven de 24 años recibirá una compensación económica por parte del gobierno, tal como lo estima la Resolución 1834 de 2017 del Ministerio del Deporte.

La presea de plata le concederá a Yeisón una suma cercana a los 180 millones de pesos colombianos de acuerdo a los estipulado por Ministerio del Deporte: “El documento especifica que los medallistas de Juegos Olímpicos y Paralímpicos contarán con un incentivo, dependiendo de la posición en el podio que ocupen (...) Los de plata, de 140 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 182 millones de pesos”, dice el portal web.

Al premio designado por MinDeporte se le suma el reconocimiento que recibirá por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. Dilian Francis Toro felicitó al deportista por medio de su cuenta de X dejando claro que es un chocoano que se crió en Cali, lugar donde se forjó en la disciplina que le acaba de entregar una medalla olímpica.

En la misma publicación manifestó que la gobernación le entregará un premio económico en reconocimiento a su destacada participación en la Ciudad de la Luz: “Yeison es un hijo adoptivo de nuestro Paraíso Deportivo y hoy todos los vallecaucanos estuvimos haciéndole fuerza y enviandote la mejor energía en cada uno de tus levantamientos. Recompensa a tu talento te recibiremos con los brazos abiertos en el Valle del Cauca y un premio de $30 millones”.