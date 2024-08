Alfredo Arias reveló cómo fue despedido por el máximo accionista de Medellín

El técnico Alfredo Arias fue despedido del Medellín después de cinco partidos en el segundo semestre de 2024, con una victoria, tres empates y una derrota - crédito Colprensa

Independiente Medellín dio un giro radical el domingo 4 de agosto, cuando perdió 2-0 frente al Deportivo Cali y provocó la salida de Alfredo Arias, el entrenador que los venía dirigiendo desde julio de 2023, fue subcampeón ese año y se fue por los malos resultados en el segundo semestre de 2024.

El uruguayo, ahora desempleado, dio a conocer cómo fue ese momento en que fue despedido por Raúl Giraldo, máximo accionista del Poderoso, ya que existió una versión de que tuvo una fuerte discusión con respecto a lo que necesitaba la plantilla para mejorar su juego.

Para el próximo compromiso del Medellín, que es nada menos que la ida en octavos de la Copa Sudamericana visitando a Palestino el 14 de agosto, el técnico será Alejandro Restrepo para conseguir tanto el cupo a la siguiente fase como mejorar en el campeonato colombiano.

“El despido estuvo decidido antes”

Mucho se debatió respecto a si la salida de Alfredo Arias se dio en un buen momento para el Medellín, debido a que el técnico se encargó de llevar al equipo hasta octavos de la Copa Sudamericana, el primero en el fútbol colombiano que lo consigue tras superar la fase de grupos.

El uruguayo se encargó de revelar la conversación que tuvo con Raúl Giraldo, máximo accionista con el que se presumió que tuvo una discusión fuerte sobre la nómina, según el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo.

El mayor logro de Alfredo Arias con Medellín fue disputar la final del torneo Finalización 2023, que perdió contra Junior - crédito Prensa Independiente Medellín

“No hubo ninguna discusión, el despido estuvo decidido antes de cualquier otra palabra, fue todo. En el respeto y consideración que pueda tener y el dolor que se pueda sentir, así fue comunicado que no seguíamos. Teníamos una cláusula para ellos como para nosotros, y eso fue todo. Se nos comunicó, pero no hubo discusión que originara el despido”, dijo el entrenador a Blu Radio, de donde salió el rumor del supuesto choque.

Arias relató qué fue lo que pasó esa noche del 4 de agosto en el estadio Palmaseca, donde se dio la reunión con Raúl Giraldo y el presidente Juan Camilo Restrepo, con quienes se habló sobre la desvinculación a menos de dos semanas de jugar Copa Sudamericana.

“Fuimos a la conferencia de prensa, nadie nos informó que no seguimos, mis apreciaciones es que habíamos jugado mal, pero tenía la esperanza que en estos diez días para preparar el partido muy importante contra Palestino; íbamos a mejorar. Volviendo de la conferencia, nos piden para hablar el presidente y el dueño del equipo y ahí nos hacen saber que no continuábamos, que habían tomado la decisión”, aseveró.

La derrota del Medellín ante Deportivo Cali por 2-0, provocó la salida de Alfredo Arias - crédito Colprensa

“Yo no doy un paso al costado”

Alfredo Arias continuó con la historia de su despido del Medellín en la emisora, afirmando que nunca fue decisión suya una salida apresurada del Medellín, dejando toda la responsabilidad a la dirigencia porque quería continuar para aspirar a cuartos de la Sudamericana.

“Me dijeron que diera un paso al costado y yo no doy un paso al costado (…) Nunca me rindo, el ser humano tiene la capacidad de ir por más, ahí está la clave de alguien día tener éxito. Siempre pongo el mismo ejemplo: la mayoría de este universo va a trabajar sabiendo que no le va a alcanzar ese partido, vuelven a ir el jueves, viernes, y así se construyen familias”, dijo el uruguayo.

Independiente Medellín despidió a Alfredo Arias por los malos resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El técnico también aclaró que decidió revelar el caso cuatro días después porque “no habíamos finalizado los protocolos y requisitos que demanda una rescisión de contrato y creí pertinente que debíamos finalizar todo eso para hablar tranquilo”.

“Las veces anteriores me fui de Colombia siempre en silencio, porque ya fuera porque no seguíamos por decisión del club o porque nosotros decidíamos, porque no había nada que decir. Mi opinión es diferente porque mi análisis a lo que pasó es de sorpresa. Uno en el fútbol está hace muchos años y sabe cuando algo se puede ver venir o no, en una relación contractual o se pueda cortar”, señaló Arias.