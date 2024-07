El presidente de São Paulo habló sobre el nivel de James Rodríguez en el club: “No respondió”

El capitán de la selección consiguió la recesión de su contrato con el club brasileño y ahora tiene la vista puesta en Europa - crédito Darren Yamashita-USA TODAY Sports

James Rodríguez, tras su actuación con la selección Colombia en la Copa América, despejó dudas respecto a su talento y presente futbolístico.

Fue tal el impacto del mejor jugador de la competición continental que, tras un discreto paso por el São Paulo, suena para importantes equipos de Portugal, España e Italia.

El colombiano ganó el premio de mejor jugador de la Copa América, entre otros reconocimientos - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

En medio del eco de la noticia de la decisión de James de rescindir su contrato con el gigante de Sudamérica, el presidente del club se refirió al colombiano elogiando su talento, pero dando tajantes conclusiones sobre su rendimiento en el equipo. De acuerdo con Julio Casares, a pesar de la gran variedad de entrenadores que le pusieron al mediocampista para vincularse al juego James “no respondió”.

“Cuando fichamos a James, fue sin duda un gran fichaje. Si hoy fue el mejor jugador de la Copa América es porque lo vimos bien, pero sucede que algunas contrataciones tienen adecuación técnica y otras no. Pasaron tres técnicos, Dorival, Carpini y Zubeldía, y no respondió, no consiguió jugar”.

En cuanto al futuro del jugador, se limitó a señalar que la próxima decisión beneficiará tanto al equipo como a James, enfatizando el talento del centrocampista colombiano.

“La rescisión contractual será buena para James y para el São Paulo. Y repito: su contratación fue buena y lo demostró con el título de mejor jugador de la Copa América”, concluyó el presidente del club, Julio Casares.

El presidente del equipo habló de la decisión de rescindir del contrato del colombiano - crédito AFP

Otro de los integrantes del club que se ha referido de la posible salida del jugador del equipo es el actual entrenador, Luis Zubeldía, quien afirmó que el futuro de Rodríguez ya está definido, además de enfatizar que no puede hablar más sobre la salida de James del São Paulo.

“Creo que los directivos ya están resolviendo la situación de James. Es una decisión institucional, junto con los intereses del jugador. Yo ya no puedo hablar más del asunto. En todo caso hay que preguntarle a la dirigencia y al jugador”.

James Rodríguez conversando con Luis Zubeldía - crédito AP

James Rodríguez, está siendo pretendido por clubes como Lazio, Porto, Atlético de Madrid y Besiktas, el centrocampista colombiano ha visto un incremento notable en su valor de mercado. Según Transfermarkt, después de ser nombrado MVP de la Copa América 2024, ocupa el puesto 15 en el ranking de cambios recientes en valores de mercado. Su valor actual es de 5 millones de euros, 500.000 euros más que el registrado en junio. Esta subida refleja no solo su destacada participación en la Copa América sino también el renovado interés de importantes equipos europeos en hacerse con sus servicios.

James Rodríguez posando con su premio en la coronación de la Copa América 2024 - crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports