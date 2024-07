Néstor Lorenzo guardó la calma ante goleada de Colombia: “Pareciera que fue un baile y no fue así”

Néstor Lorenzo volvió a demostrar el poderío ofensivo de la selección Colombia y se metió a semifinales de la Copa América - crédito Patrick T. Fallon / AFP

La selección Colombia le pasó por encima a Panamá con la goleada 5-0 en el State Farm de Glendale, Arizona, en el que demostró una vez más que pueda ganar la Copa América y en semifinales tendrá un duro reto, en el que deberá eliminar a otro candidato al título.

El técnico Néstor Lorenzo destacó la victoria, pero dejó claro que no fue un triunfo sencillo, también dedicó unas palabras al rival y dejó claro que, más allá del resultado, siempre habrá cosas por mejorar en la plantilla, sobre todo en la parte física por la cantidad de encuentros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El próximo partido de la selección Colombia en la Copa América será el miércoles 10 de julio en Charlotte, en el estadio Bank of America y el ganador irá a la final el domingo 14 del mismo mes en Miami, mientras que el perdedor disputará el tercer puesto un día antes, el sábado 13.

“Fue duro desde lo físico”

El encuentro en el Arizona se destacó al principio porque los panameños pararon a los colombianos a punta de faltas, juego fuerte y bajarle a la presión de la Tricolor, que en ocho minutos del primer tiempo resolvió la llave a favor y siguió de largo.

Néstor Lorenzo afirmó que esos detalles hicieron del compromiso algo complicado: “El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado, fue duro desde lo físico, Panamá es un equipo que tiene un sistema que lo maneja bien, le falta un poco en la terminación y allí fuimos efectivos”.

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, afirmó que enfrentar a Panamá no fue sencillo, más allá de la goleada 5-0 - crédito JUAN G. MABANGLO/EFE/EPA

En la rueda de prensa, el entrenador argentino fue claro al decir que la goleada no significa que el equipo colombiano pasó por encima: “El partido no fue cómodo, no nos floreamos. Con ese abultado resultado pareciera que fue un baile y no fue así, la verdad”.

Respecto a la parte física, una de sus preocupaciones, explicó el tema del cansancio en algunos hombres: “Estamos jugando cada tres días y las cargas se van sintiendo. Con el otro grupo tenemos desventaja, cuatro días que son para ellos de descanso y con los que vamos ahora a jugar estamos igual. Pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, hicimos todos los cambios, así que vamos a llegar bien”.

Lo que le falta a Panamá

El técnico de la selección Colombia, en medio de las preguntas sobre la goleada, la superioridad y el juego de sus dirigidos, ratificó que lo que vio en el compromiso en el State Farm fue otra cosa: “No hay cinco goles de diferencia, no me parece que eso fue real en cuanto al juego. Colombia se plantó con autoridad, buscó y encontró el partido a los 15 minutos, eso da tranquilidad porque Panamá iba a buscar y dejar espacios atrás. Podría haber pasado lo que pasó con Uruguay, que estuvo igualado hasta el final”.

La selección Colombia sufrió mucho el juego fuerte de los panameños, de principio a fin - crédito GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Lorenzo felicitó a su colega en los Canaleros, Thomas Christiansen, así como también mencionó lo que le faltó a los panameños para pasar de ronda: “Valoro mucho el trabajo del técnico, es un equipo que juega, tiene mucha potencia física y lo que le falta es jugadores que estén en equipos más importantes para obtener calidad”.

El entrenador de la Tricolor explicó que, pase lo que pase en las semifinales, no será el fin de todo para el combinado nacional, por las expectativas tan altas que tiene: “No va a ser una intensión más, porque la intensión es mucho y la propuesta es mucho. No porque perdamos, se quedará en intención. Se ha hecho mucho y esto es un proceso, de ninguna manera dependemos de un resultado para valorar lo que se ha hecho y lo que seguiremos haciendo.

La selección Colombia, que lleva 27 partidos sin perder, ahora jugará las semifinales de la Copa América el 10 de julio - crédito OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Néstor Lorenzo finalizó diciendo que “en cuanto a los errores, todo el día vemos fútbol, a veces se imagina y a veces se acierta en cuanto a por dónde aparecerá un error propio o del otro, pero hay un patrón repetitivo en el jugador, en su formación, por algún lado que se ve y se puede adivinar. Lo que se puede corregir, se corrige internamente, incluso en el entretiempo”.