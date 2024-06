Deportista que estará en París 2024 pidió más apoyo en Colombia: “No tenemos un buen lugar para practicar”

Jazmín Álvarez, la referente del Skateboarding en Colombia que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Prensa Jazmín Álvarez

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y Colombia ya cuenta con 80 deportistas para las justas que se disputarán entre julio y agosto, la mayoría de ellos son jóvenes promesas que no solo cumplen su sueño de representar al país, sino de pelear por una medalla.

Una de las disciplinas que más llamará la atención es el skateboarding, que por segunda edición aparece en las competencias, los colombianos tendrán a una mujer como su estandarte y es Jazmín Álvarez, que espera dar lo mejor en las pruebas del sábado 27 y domingo 28 de julio, además del martes 6 y miércoles 7 de agosto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La skater habló para Infobae Colombia sobre cómo fue ese camino para quedarse con uno de los cupos a París, los duros momentos que vivió en una disciplina que no tiene el poder mediático de otros deportes y las dificultades para contar con una buena preparación en el país.

Infobae: ¿Cómo se siente luego de convertirse en la primera mujer que representará a Colombia en el skateboarding de unos Juegos Olímpicos?

Jazmín Álvarez: Es un orgullo muy grande poder representar a mi país, a todas las mujeres skaters de Colombia y sé que también tengo una gran responsabilidad, pero me alegra mucho que estos espacios se abran para el apoyo para más chicas en Colombia, que podemos representar y hacerlo muy bien a nivel internacional.

¿Cómo fue ese proceso de clasificación a los Olímpicos? Cuya última parada fue en Budapest

Tuvimos un proceso largo. La primera etapa, que fue la fase uno, habíamos más de 100 skaters a nivel mundial, en la segunda etapa solo pasamos 44 y estoy muy feliz de haberlo logrado porque antes de viajar a Shanghái, en la primera competencia de la segunda etapa, tuve un esguince de tobillo y fue algo muy abrumador en esos momentos porque eso conllevaba que no iba a estar a mi 100% para la competencia, entonces tuve un acompañamiento con fisioterapias, con mi equipo y logramos recuperarme lo antes posible para estar lista en Budapest.

Jazmín Álvarez, celebrando su primera clasificación a los Juegos Olímpicos - crédito Prensa Jazmín Álvarez

También otro colombiano en skateboarding irá a París, Jhancarlos González. ¿Cómo ha sido la relación con el patinador?

Estamos muy felices. Viajamos juntos y disfrutando de todo este momento porque es un logro demasiado grande

¿Cuál considera que es su principal truco en el skateboarding?

El que más me gusta, más riesgo me toma, más tiempo y dedicación es el Heetflip Front. Todos los días lo tengo que entrenar duro para que me pueda salir.

Durante la competencia clasificatoria en Budapest, Jazmín Álvarez quedó entre los 44 mejores para clasificar a París 2024 - crédito Prensa Jazmín Álvarez

¿Cómo ve el crecimiento del skateboarding como deporte en Colombia? ¿Existe la infraestructura para quienes desean ejercer este disciplina como un deporte profesional?

Bueno, en Colombia es un poco complicado porque no tenemos escenarios que se igualen a los de competencias mundiales. Aunque hay demasiado talento y muchos skaters destacados, lastimosamente no tenemos un buen lugar para practicar que se iguale a lo que nos enfrentamos afuera. Nos toca salir de Colombia porque no tenemos un lugar para hacerlo bien.

Jazmín Álvarez pasó de vender pan de avena para obtener apoyo como deportista, a ser representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Prensa Jazmín Álvarez

¿También pasa lo mismo con el apoyo económico? Muchos atletas en el ciclo olímpico denunciaron falta de recursos para su preparación

Como cualquier colombiano, nos ha tocado duro. Inclusive una vez que quería viajar a una competencia mundial que se llamaba el Rey de Reyes, no tenía los recursos y no contaba con los apoyos en el momento, hice pan de avena para vender, mucha gente me apoyó y pude asistir.

¿Cómo va a ser la preparación de cara a los Juegos Olímpicos?

Actualmente, me encuentro preparándome, con los finales de los X-Games empieza el tema competitivo y estamos esperando la posibilidad de ir al exterior, a seguir entrenando.