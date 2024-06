Se le cayó un fichaje a Atlético Nacional: lo venía buscando desde principios de 2024

Atlético Nacional, que por ahora solo tiene un refuerzo para el segundo semestre, perdió uno de sus fichajes más esperados - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional aspira a recuperar el buen nivel perdido en el primer semestre de 2024, cuando quedó eliminado de manera temprana en la Copa Libertadores, en segunda fase previa, y en el todos contra todos de la Liga BetPlay, que desde el 27 de abril no juega un partido.

Sin embargo, hasta el momento solo cuenta con un fichaje y se le cayó otro que venía buscando desde principios de la temporada, un jugador que es promesa del fútbol colombiano y eligió a un conjunto mexicano, en el que se encontrará con un cafetero.

Otro problema para el equipo de Pablo Repetto, que avanza en la pretemporada, es que se le habría cerrado una puerta para la sede de sus partidos durante el mundial femenino sub-20, de 31 de agosto al 22 de septiembre, ya que no podrá usar el estadio Atanasio Girardot.

Eligió a México por encima de Nacional

Luego de un pésimo primer semestre, Atlético Nacional se enfoca en reforzar una serie de posiciones en las que tuvo muchos problemas, una de ellas fue con respecto a los volantes de corte ofensivo, pues solo Pablo Cepellini rindió como se esperaba.

Uno de esos hombres era Johan Rojas, el habilidoso jugador de Equidad que estuvo en carpeta del verde, entró en negociaciones y finalmente fue vendido a Rayados de Monterrey, como se conoció a través de un comunicado del club bogotano en la tarde del 6 de junio.

En el primer semestre, Johan Rojas sumó dos goles y siete asistencias en 23 partidos - crédito @pipematius/Instagram

“Por medio del presente, el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A informa a la opinión pública, medios de comunicación, periodistas, patrocinadores, aficionados e hinchas en general que nuestro jugador Johan Rojas Echavarría ha sido transferido al fútbol internacional”, señaló.

El volante también se despidió de la hinchada Aseguradora con un mensaje, citado por Espn: “Durante estos tres años que estuve en el club lo di todo de mí para ustedes, entregué mi 100% buscando siempre la alegría de ustedes; llegué siendo un desconocido y me voy como un referente del club, me llevo hermosos momentos en mi corazón por parte de toda la gente que me brindó su apoyo y cariño, los quiero”.

Equidad confirmó la transferencia del volante Johan Rojas a Rayados de Monterrey, en la Liga MX - crédito Equidad Seguros

De esta manera, Rojas se unirá a uno de los conjuntos más fuertes de la Liga MX, que llegó a semifinales del torneo Clausura y será compañero de Stefan Medina, defensor central que juega en dicha escuadra desde 2014, es uno de los hombres con más experiencia y referente de Nacional.

Se le habría caído una sede

Atlético Nacional no podrá usar el estadio Palogrande para varios partidos de la Liga BetPlay, mientras se disputa el Mundial sub-20 Femenino en Colombia, según informó el diario La Patria. Aunque inicialmente la Alcaldía de Manizales había aprobado la solicitud del equipo, esta decisión fue revertida tras una investigación de seguridad.

La secretaria del Interior de Manizales, Paula Andrea Sánchez, señaló que la reversión fue el resultado de informes de inteligencia que indicaban posibles actos de vandalismo por parte de hinchas del club: “Tras aceptar la solicitud, hicimos la planeación y se recogió la siguiente información: el equipo debía estar acá 20 o 25 días y ya las barras estaban buscando casa en Manizales, pero también cómo hacer actos vandálicos en los símbolos de la ciudad, como la Catedral y El Cable. Eso sin contar las perturbaciones en los barrios”.

El estadio Palogrande no podría ser usado por Atlético Nacional por temor a desmanes por parte de sus barras bravas - crédito Alcaldía de Manizales

Los antecedentes inmediatos también fueron revisados por las autoridades, incluyendo los daños en el Polideportivo Sur de Envigado, donde Atlético Nacional ha jugado como local anteriormente. Esta información contribuyó a la decisión final de negarles el uso del Palogrande. “Por eso volvimos a revisar todo y dijimos que no y es definitivo”, concluyó Sánchez.

A pesar de esta negativa, la directiva ha propuesto jugar menos partidos en la capital de Caldas y la Secretaría de Gobierno de Medellín ha intervenido en apoyo del club. Sin embargo, la decisión de la Alcaldía de Manizales se mantiene firme.