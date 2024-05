Periodista colombiana confesó haber hecho el “ridículo” en medio de una entrevista con Lionel Messi

La entrevista no se pudo concretar en aquella oportunidad - crédito AFP

Lionel Messi es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. El argentino, ganador de múltiples galardones a nivel local e internacional, se ha ganado el corazón de miles de fanáticos del balompié mundial por, más allá de sus actuaciones dentro de los terrenos de juego, su forma de ser, marcada por la humildad y la nobleza.

Y es que son muchas las personas quienes pueden dar fe de ello, ya sea porque pudieron interactuar con el rosarino, así como porque el futbolista tuvo un gesto con ellos, en lo que sería un escenario casi imposible para la mayoría de sus seguidores.

Ese no fue el caso de Andrea Guerrero, una de los periodistas deportivas más reconocidas a nivel nacional y que además confesó haber entablado una conversación con el astro argentino años atrás.

Precisamente, en una charla con Sisepuedcast, la cucuteña dio detalles de aquel encuentro con el rosarino, que es también considerado una de las personas más famosas en el mundo.

Guerrero explicó que ella se dirigió a territorio español con el fin de entrevistar al delantero argentino luego de recibir el apoyo de Faryd Mondragón, del que recalcó, es uno de los referentes para el siete veces ganador del Balón de Oro.

La periodista reveló que cuando llegó el momento de tener a Messi cara a cara, rompió en llanto desconsoladamente. Esto, como una reacción al tener a quien, para aquel entonces, ya era considerado como el mejor jugador del mundo.

De hecho, la nortesantandereana, que calificó la escena como una “vergüenza”, confesó que el argentino permaneció frente a ella durante algunos segundos sin que pudiera reaccionar. La situación llegó a un punto tal que Mondragón le “llamó la atención” a la periodista en medio del incómodo momento.

Messi “defendió” a Andrea Guerrero de los guardas de seguridad

Además, los guardas de seguridad que custodiaban a Messi en la sede del FC Barcelona, donde se llevó a cabo el encuentro, intentaron acabar la escena obligando a la colombiana a salir del recinto. Sin embargo, fue el mismo argentino el que pidió que se fueran para que Guerrero pudiera tener un momento más con él.

La humildad de Messi llegó a un punto tal que, reseñó la cucuteña, él solo le pedía calma y que se arreglara el maquillaje, el cual se había “dañado” con sus lágrimas.

Finalmente, la cucuteña confesó que la entrevista nunca se pudo llevar a cabo, razón por que ella calificó tal encuentro con el argentino como un “ridículo”. Sin embargo, un par de meses después, pudo conversar con el futbolista, que disputó un partido amistoso en Bogotá.

De hecho, Guerrero contó que cuando fue a buscar al rosarino en medio de aquel encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Messi la reconoció, lo que la “avergonzó” más.

“En la entrevista con Messi hice el ridículo, me puse a llorar, lloraba de verlo, era su stalker, una fan muy enamorada. Mondragón me cumplió el sueño de conocerlo, temblaba y no le decía nada, Messi me decía: Cálmate, límpiate el rimel y le hacemos”.

El caso de la colombiana es el reflejo de lo que les ha pasado a algunos periodistas en el momento de tener cara a cara al astro argentino. Por ejemplo, Pablo Giralt lo entrevistó pocos meses después de que ganara el mundial de Qatar 2022 y este no pudo contener las lágrimas cuando compartía con el futbolista en la sala de su casa de París.