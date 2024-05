Así fue como Mayer Candelo prefirió el fútbol peruano a jugar en Atlético Nacional

Mayer Candelo tuvo la oportunidad de firmar con Atlético Nacional en 2009, pero la declinó por un tema contractual en Perú - crédito Colprensa

Uno de los jugadores más recordados en el fútbol colombiano es Mayer Candelo, exvolante que se convirtió en ídolo de clubes como Deportivo Cali y Millonarios, en este último pasando de las críticas por su dicreta etapa entre 2002 y 2003, a ser uno de los “héroes” de la estrella 14 en 2012.

Sin embargo, muy pocos sabían que Mayer estuvo cerca de jugar con Atlético Nacional, pero declinó la oferta y prefirió seguir en el fútbol peruano, explicando que todo se debió a un tema económico que lo obligó a continuiar un tiempo más en la liga de ese país.

Más allá de eso, el exfutbolista no se arrepiente de su decisión, pese a que era la oportunidad de jugar en otro conjunto histórico de Colombia, porque sus mejores recuerdos los tiene en el cuadro azul, la hinchada y todo lo que consiguió entre 2011 y 2015.

Rechazó a Nacional por plata

La carrera de Mayer Candelo lo llevó a conjuntos históricos como Millonarios, Deportivo Cali, América y en el exterior como Vélez Sarsfield, Universidad de Chile y Universitario, pero también se encontró con la opción de vestir la camiseta del Rey de Copas.

El exjugador contó que, para la temporada 2009, Atlético Nacional quedó a un paso de contratarlo, con un buen salario y la oportunidad de figurar en el campeonato colombiano, pero Juan Aurich se atravesó en el camino y superó la oferta de los antioqueños.

“Me salió una propuesta de Colombia, buenísima, de uno de los equipos más grandes de Colombia. Ahí llega el profe Reynoso. No me vine a Colombia, me quedé en Perú, en el Aurich. Me fui para allá porque el dinero que ofrecieron hacía que tenías que irte”, dijo Mayer en AS Colombia.

Mayer Candelo durante su etapa con Universitario de Lima, antes de arribar a Juan Aurich - crédito @denganche/X

Candelo reveló que “aunque la verdad, yo ya había hablado todo con Nacional, todo estaba muy bonito, había pintado muy bonito, solo era bajarme del avión”, pero la razón para quedarse en Perú era porque se adeudaba una buena cantidad de dinero que le impidieron ponerse la camiseta Verdolaga.

“Yo tenía una deuda económica en Universitario, los del Aurich arreglaron con Universitario y ellos dijeron, ‘mejor se lo presto a ustedes y le pagan a él’. Nacional no iba a pagar eso que me debía Universitario y el Aurich se encargó de toda la deuda, pagaron de una y firmamos el contrato”, señaló.

“Después llegué al más grande…”

Aunque Mayer Candelo habría tenido una buena plataforma en su carrera con Atlético Nacional, que para 2009 contaba con Giovanni Moreno como su principal figura, el jugador le dijo al medio digital que no se arrepiente de declinar esa oferta, pues años más tarde llegó a otro equipo histórico.

“No, no porque después llegué al más grande que es Millonarios y viví cosas maravillosas, tenía un revancha que cumplir también”, afirmó el exjugador, demostrando su amor por los Embajadores y asegurando que tenía una deuda pendiente con el club bogotano.

Mayer Candelo sacó campeón a Millonarios de la Copa Colombia 2011, marcando el gol del título ante Boyacá Chicó, y del torneo Finalización 2012 - crédito Colprensa

“De pronto llegando a Nacional no hubiera podido tener esa oportunidad de esa revancha que tenía marcada en la mente desde que me fui en el 2001, 2000, algo así, 2002. Afortunadamente, volví y hoy soy feliz de haber cumplido lo que quería con Millonarios y hay un sentimiento mutuo”, afirmó Candelo.

Actualmente, Mayer Candelo se encuentra libre y espera una buena oferta para volver a los banquillos, ya que dirigió a clubes como Cortuluá, ahora Internacional de Palmira, y su última experiencia fue con el Deportivo Cali en el segundo semestre de 2022, dejando el cargo por los malos resultados.