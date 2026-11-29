Desde la muerte de Joe Arroyo en 2011, se desarrolla un litigio entre sus herederos alrededor de los ingresos por las regalías de su música (Colprensa)

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15 años después de la muerte del Joe Arroyo, su hija Yohanna Arroyo denunció que ninguno de los hijos del artista ha recibido hasta ahora un solo peso de la herencia paterna, mientras la viuda Jacqueline Ramón permanece como única administradora de los activos del legado musical.

“Pésimo, porque hasta el son de hoy no han repartido nada de lo de la herencia. Jacqueline Ramón en estos momentos es la única que tiene poder en esa plata. Y a nosotras, que somos las herederas, no nos han dado nada, absolutamente nada”, afirmó Arroyo este sábado en La Red de Caracol Televisión.

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El abogado que representa a Yohanna, Nausícrate Pérez, explicó en el mismo espacio televisivo que el nudo central del proceso radica en una sociedad en comandita simple que Joe Arroyo constituyó en vida —denominada Joe Son Music S. en C.— y a la cual cedió la totalidad de sus derechos de autor. En esa sociedad, Ramón quedó con el 90% de las acciones, lo que le permitió manejar desde entonces todo el portafolio autoral del cantante y recibir directamente los pagos de regalías provenientes de sellos como Discos Fuentes y Miami Records, así como de la entidad recaudadora Sayco.

“Sus hijos no han tenido la oportunidad de disfrutar un solo peso de esas regalías”, señaló Pérez ante las cámaras. El jurista precisó que, de manera extraoficial, se calcula que solo por derechos de autor hay acumulados entre $3.000 y $5.000 millones de pesos, sin contar los montos enviados por las casas discográficas.

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Joe Arroyo cedió en vida sus derechos de autor a la sociedad Joe Son Music, en la cual su viuda Jacqueline Ramón posee el 90% de las acciones (Colprensa)

Pérez informó que la defensa logró que la justicia embargara las regalías de interpretación que administra Acinpro —las que se generan cada vez que suena una canción del Joe, independientemente de que él sea el compositor— y que no habían quedado cobijadas bajo la empresa familiar. Con esa medida cautelar, todas las utilidades que ingresen tanto a Joe Son Music como a las cuentas relacionadas deberán quedar a disposición del proceso sucesoral.

“El juez tiene la potestad y en los próximos días tendrá que manifestar qué es lo que ha entrado a esa empresa y cuáles son las utilidades”, explicó el abogado, quien sostuvo que, una vez definida esa masa hereditaria, la distribución podría dividirse en un plazo de dos o tres meses: el 50% para Ramón en su calidad de cónyuge supérstite, y el 50% restante entre los hijos reconocidos del cantante.

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El Tribunal de Barranquilla vinculó a varias entidades a una acción constitucional en septiembre de 2026

El Tribunal Superior de Barranquilla vinculó a Jacqueline Ramón y a diversas empresas del sector fonográfico a una acción judicial para determinar la repartición del patrimonio del Joe entre sus herederos (Colprensa)

La Red reveló además un documento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, fechado el 18 de septiembre de 2026, en el que se ordena vincular a la acción constitucional en curso a Jacqueline Ramón Serra, a Joe Son Music S. en C., a las plataformas Psycho y Discos Fuentes, a Adela Martelo Galarzo y a la firma W Forensic S.A.S. El auto las conmina a expresar sus razones de defensa y a rendir informe sobre los hechos planteados por la demandante.

El medio contactó a la viuda del Joe para conocer su posición frente a las declaraciones. Ramón cuestionó la información sobre la tutela: “Eso de la tutela no es cierto. Solo conozco de una tutela para impulsar la sucesión, pero no conozco ninguna tutela en ese sentido”, respondió. Sin embargo, el documento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla obtenido por La Red muestra que el auto del 18 de septiembre de 2026 la vincula de forma directa —junto con Joe Son Music S. en C.— a la acción constitucional, y la conmina a expresar sus razones de defensa ante la justicia.

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El litigio arrastra ya una historia de fracturas internas entre las herederas. En una intervención anterior en el mismo programa —registrada en julio de 2018—, Yohanna había denunciado que recibía amenazas de muerte por participar en la disputa: “Hasta me amenazaron, que si iba a Barranquilla me iban a joder”, dijo entonces. Las tensiones entre los distintos grupos de hijas e hijos —que llegaron a conformar bandos con representantes legales separados— han sido señaladas por analistas del proceso como uno de los factores que más ha retrasado la liquidación del patrimonio del artista.

Pérez subrayó la urgencia de cerrar el caso: “No es justo que las composiciones de Joe Arroyo hayan generado tantas regalías y sus hijos estén pasando hambre”, afirmó. Yohanna, por su parte, dirigió un mensaje directo a la viuda: “Que se ponga la mano en el corazón y le entregue a uno también lo que le corresponde, porque ella no es la única que está disfrutando. Nosotros también tenemos derecho a disfrutar”.

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Joe Arroyo falleció el 26 de julio de 2011 en la Clínica La Asunción de Barranquilla. El proceso de sucesión, radicado en el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, permanece abierto.