Santiago Abascal agradeció el respaldo público del presidente colombiano Abelardo de la Espriella antes de los comicios españoles.(Europa Press)

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El candidato presidencial ultraderechista español Santiago Abascal, también líder del partido Vox, agradeció en la mañana del domingo 29 de noviembre el respaldo que le dio el presidente colombiano, Abelardo de Espriella, y expresó su deseo de que Colombia recupere “la paz y la normalidad” que, según afirmó, le habían sido arrebatadas.

El dirigente español respondió a un video grabado en Bogotá por el mandatario colombiano y difundido por él mismo en X antes de la votación dominical. En el material expresó la coherencia del ultraderechista y le deseó la mejor de las suertes en la contienda electoral.

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“Muy agradecido con el Tigre por su apoyo. Ojalá Colombia recupere la paz y la normalidad que le habían robado”, declaró Abascal en diálogo con La FM.

El mandatario colombiano se había dirigido a Abascal como “querido amigo” y sostuvo que “España se merece un presidente como tú”. También describió al candidato como un defensor de los “principios y valores fundacionales” y cerró su mensaje con una adaptación de su lema electoral: “Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria”.

El apoyo colombiano antes de la votación española

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que España se merece un presidente como Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL/X)

De la Espriella vinculó su respaldo con la coherencia política. “En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde”, afirmó.

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En su video, el mandatario colombiano aseguró que Abascal sería, según sus palabras, la mejor opción para defender los principios y valores fundaciones, igual que lo ha hecho en repetidos discursos sobre Colombia.

“A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes”, señaló Abelardo de la Espriella.

Abascal ya había agradecido públicamente el pronunciamiento mediante sus redes sociales. “Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo”, escribió el candidato de Vox, que se refirió a De la Espriella como “amigo y presidente”.

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Santiago Abascal agradeció el apoyo de Abelardo de la Espriella (@Santi_ABASCAL/X)

La relación entre ambos dirigentes incluye una visita del mandatario colombiano a Madrid durante el año en curso, cuando se reunió con el aspirante a la Presidencia del Gobierno español. El vínculo político también se había consolidado en enero de 2026, cuando De la Espriella aún era candidato presidencial de Colombia.

En aquel encuentro en Madrid, ambos firmaron la Carta de Madrid, una iniciativa impulsada por la Fundación Disenso que reúne a líderes de derecha y ultraderecha de Iberoamérica, entre ellos Javier Milei, José Antonio Kast y Giorgia Meloni.

Después de convertirse en presidente electo, De la Espriella mantuvo contactos telefónicos con Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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El mensaje colombiano llegó cuando los sondeos situaban a Vox como tercera fuerza política en España, con una intención de voto cercana al 18,5%. Las proyecciones contemplaban que el partido pudiera convertirse en el aliado necesario del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, para alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños en el Congreso.

Petro respaldó a Pedro Sánchez y cuestionó el mensaje de De la Espriella

Gustavo Petro criticó el pronunciamiento de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre el impacto económico para los trabajadores españoles. (@petrogustavo/X)

El pronunciamiento de De la Espriella también recibió una respuesta del expresidente colombiano Gustavo Petro, quien manifestó su respaldo al actual jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y pidió a los electores votar por el progresismo. En mensajes publicados en X, Petro cuestionó el apoyo del mandatario colombiano al líder de Vox y afirmó que esperaba que los españoles no siguieran esa recomendación.

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“Espero que el pueblo español no imite el pueblo Argentino ni siga el consejo de este presidente ilegítimo en Colombia”, escribió Petro. El exmandatario vinculó su crítica a la situación económica colombiana y argentina, y sostuvo que los trabajadores españoles no debían respaldar a Abascal si querían evitar, de acuerdo con su postura, una pérdida de poder adquisitivo.

Petro también alertó sobre lo que calificó como un avance del fascismo en Europa y pidió que Sánchez continuara al frente del Ejecutivo. “Que el pueblo español vote por el progresismo y Pedro Sánchez continúe”, señaló en otro de sus mensajes.

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Las elecciones generales anticipadas de España convocadas para este 29 de noviembre renovarán los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. La conformación de ambas cámaras determinará las negociaciones posteriores para la investidura del próximo presidente del Gobierno. Además de Sánchez, Feijóo y Abascal, la contienda incluye a Ada Colau, del Frente Amplio, de acuerdo con la información publicada por el medio colombiano.