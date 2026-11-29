El edificio Invico de 15 pisos fue demolido por implosión tras los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto en Pereira. (@JACOBOSOLANOC y Google Maps)

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El edificio Invico, de 15 pisos, fue demolido por implosión el 29 de noviembre en el centro de Pereira, después de que el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto dejara su estructura con graves daños y riesgo de colapso.

La caída de la torre, que durante 53 años integró la actividad arquitectónica y comercial de la capital de Risaralda, abrió paso a las tareas de reconstrucción en la zona.

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La estructura se derrumbó en menos de dos segundos y levantó una nube de polvo sobre la avenida Circunvalar. Fue la primera gran infraestructura implosionada en las ciudades afectadas por el sismo de agosto.

La demolición requirió más de 15 días de preparación y movilizó a más de 600 personas dentro del dispositivo de seguridad. Los organismos de socorro realizaron un barrido posterior en el área para verificar que no hubiera daños en el entorno.

Una operación con explosivos y controles en el centro de Pereira

La torre de 15 pisos, con riesgo de derrumbe desde el sismo de agosto, cayó en menos de dos segundos y permitirá iniciar las labores de recuperación en el centro de la capital risaraldense. (@luisfelipehenao/X)

La empresa Demoliciones Atila utilizó aproximadamente 180 kilogramos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante, cerca de 1.200 barrenos y 180 detonadores electrónicos. La compañía, con 27 años de experiencia, realizó con Invico su implosión número 70 en Colombia. El procedimiento fue diseñado para reducir los riesgos sobre las construcciones vecinas y las personas que se encontraban en el sector.

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El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, calificó como exitosa la demolición del edificio. “Pereira se despide de INVICO. 53 años de hogares, de memoria, de ciudad. Resistió terremotos. El 10 de agosto no. Aun así, rescató dos vidas. Hoy cae, financiado por el Fondo Milagro, para que Pereira pueda reconstruirse con seguridad. Duele. Pero la memoria no se demuele. Es tiempo de renacer”, escribió el funcionario.

Por su parte, la gerente del Fondo Milagro para Pereira, Ana María Cuartas, señaló que fue la primera implosión ejecutada por esa entidad en las ciudades afectadas por el terremoto. Asimismo, explicó las condiciones que rodearon la operación.

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La torre cayó en menos de dos segundos y se convirtió en la primera gran infraestructura implosionada tras el sismo. (@luisfelipehenao/X)

“Requirió una altísima especialidad, es una estructura en medio de la ciudad y que representaba un gran riesgo de colapso. Con esto se le da paso a la reconstrucción, fueron más de 600 personas en el esquema y que llevan más de un mes trabajando para hacer de esta una implosión altamente segura. Era una implosión muy compleja por ser un edificio tan grande, tenía apartamentos y locales y estaba en un sector muy vital de la ciudad”, señaló Cuartas.

La demolición por implosión tuvo un costo de 3.814 millones de pesos, mientras que la interventoría fue contratada por 299 millones de pesos. Esa información contractual fue compartida por el exgerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe.

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Más de 1.000 construcciones pendientes de demolición

Invico integra un grupo de cuatro intervenciones contratadas para derribar edificaciones en Pereira y Cali, junto con sus respectivas interventorías. El valor conjunto de esos procesos ronda los 7.440 millones de pesos y los contratos tienen plazos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Fondo Milagro coordinó un dispositivo de seguridad con más de 600 personas en el sector de la avenida Circunvalar. (@luisfelipehenao/X)

En Pereira también se programó la demolición mecánica de la Institución Educativa San Nicolás, con un valor de 423 millones de pesos y una interventoría de 88 millones.

La secretaria de Infraestructura de Pereira, Diana Osorio, indicó que la planificación fue revisada y controlada antes de la implosión para prevenir riesgos en la ciudad. La remoción de los restos de la torre se realizará durante la noche para evitar afectaciones en el tránsito y podría extenderse por más de un mes.

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Osorio informó que Pereira tiene más de 1.000 edificaciones que deberán ser demolidas en las siguientes semanas y meses. Al menos 15 requerirán voladuras controladas, entre ellas el edificio Colombia, situado en un punto de mayor complejidad que Invico y cuyo proceso de contratación ya adelanta el Fondo Milagro.