Santa Fe viene de golear al Once Caldas (Lina Gasca-Colprensa)

Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 3 del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay.

El partido comenzará el 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se verá por Win + Fútbol y Win Play.

El árbitro del juego será Bismarks Santiago del Atlántico, mientras que Jonnathan Ortiz estará a cargo del VAR.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos que se disputarán en la capital colombiana.