Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 3 del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay.
El partido comenzará el 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se verá por Win + Fútbol y Win Play.
El árbitro del juego será Bismarks Santiago del Atlántico, mientras que Jonnathan Ortiz estará a cargo del VAR.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos que se disputarán en la capital colombiana.
Últimas actualizaciones
Equipo arbitral para el juego en Bogotá
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- Asistente número 1: John Aguilar (Risaralda)
- Asistente número 2: Elkin Charrys (Bolívar)
- Cuarto árbitro: Diego Moscoso (Bogotá)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- AVAR: Jonnathan Ortiz (Nariño)
ARTÍCULO DE INFOBAE
Jugador con pasado en FC Barcelona y AC Milán, denominado el ‘Messi croata’, habría sido ofrecido a Millonarios y Santa Fe
El mediocampista de 30 años se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato en Países Bajos y su futuro podría estar en el fútbol colombiano
Alen Halilović, futbolista croata de 30 años, habría sido ofrecido a Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, según informó Alexis Rodríguez, periodista colombiano especializado en mercado de pases, el miércoles 25 de noviembre de 2026, a través de su cuenta de X.
Convocados de Atlético Nacional para el juego ante Santa Fe
Arqueros
- Franco Armani
- Luis Marquínez
Defensas
- Andrés Reyes
- César Haydar
- Néider Parra
- Samuel Velásquez
- Andrés Román
- Milton Casco
Volantes
- Juan Manuel Zapata
- Jorman Campuzano
- Matheus Uribe
- Andrés Marín
- Elías Cabrera
- Juan Manuel Rengifo Duque
- James Rodríguez
- Edwin Cardona
Delanteros
- Marlos Moreno
- Emmanuel Benítez
- Andrés Sarmiento
- Alfredo Morelos
Los abonados de Santa Fe y que estarán presentes en el juego ante Atlético Nacional: más de 13 mil personas en El Campín
ARTÍCULO DE INFOBAE
Como el Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba anunció la salida de 12 jugadores: el equipo descendió al Torneo BetPlay para el 2027
La dirigencia del cuadro de Montería informó que los futbolistas terminarán sus vínculos al concluir el calendario, después de una campaña de malos resultados que selló la pérdida de categoría para 2027
Jaguares de Córdoba anunció que 12 jugadores no continuarán en el plantel profesional tras el descenso a la segunda división del fútbol colombiano para 2027. El equipo de Montería perdió la categoría junto con Boyacá Chicó luego de una campaña marcada por malos resultados en la Liga BetPlay, el 25 de noviembre de 2026.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Estos son los precios de boletería para el partido de Santa Fe vs. Atlético Nacional por los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Los cardenales esperan que el apoyo en El Campín presione al rival y les permita sumar tres puntos para dejar al equipo como líder del grupo A en la tercera fecha
Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. El equipo cardenal necesita una victoria para acercarse a la final.
ARTÍCULO DE INFOBAE
‘Influencer’ inglés mostró cómo vivió el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el Atanasio Girardot: “Qué increíble experiencia”
‘Gary around the globe’, como aparece en redes sociales el creador de contenido inglés mostró el ambiente de fiesta que se vio opacado por cuenta de los enfrentamientos que obligaron a suspender el juego, y que a la postre finalizó con victoria para los Verdolagas por 3 a 1
Un creador de contenido inglés llamado Gary (y que aparece en redes sociales como Gary Around The Globe), y que viaja alrededor del mundo y documenta todos sus destinos por medio de redes sociales, aprovechó su paso por Colombia, y en concreto por Medellín, para vivir en vivo uno de los clásicos de fútbol más tradicionales del fútbol profesional en ese país: Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín.
“Cardenales” y “Verdolagas” lucharán por un cupo en la gran final de la Liga BetPlay
Santa Fe venció 3-0 a Once Caldas el 25 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá. Los goles del cuadro “Cardenal” fueron de Franco Fagúndez al 45+1, de Emanuel Olivera al 62 y de Hugo Rodallega al 79.
Pablo Repetto tendría disponibles en Santa Fe a Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emanuel Olivera y Andrés Mosquera Marmolejo. En Nacional, dirigido por Lucas González, aparecen entre los posibles titulares Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona, Elías Cabrera y Alfredo Morelos.
Atlético Nacional llega después de vencer 4-1 al Independiente Medellín el 25 de noviembre de 2026, con James Rodríguez como figura tras dar dos asistencias y convertirse en el eje ofensivo del equipo. El conjunto dirigido por Lucas González tendría como titulares al arquero Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona, Elías Cabrera y Alfredo Morelos.
El antecedente más reciente favorece a Nacional, que ganó 2-0 en el estadio Atanasio Girardot. En Bogotá, el equipo antioqueño se impuso 2-1 el 29 de octubre de 2026, con dos goles de Morelos.
Así va el cuadrangular A de la Liga BetPlay:
- Atlético Nacional: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) - punto invisible
- Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Independiente Medellín: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)