Un integrante del esquema de seguridad accionó su arma de dotación para repeler el ataque armado contra la comitiva. (@lozano_wiesner - X / UNP)

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Una balacera registrada en la madrugada del sábado 28 de noviembre en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, dejó dos presuntos delincuentes muertos durante un intento de hurto a una camioneta de alta gama de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho ocurrió en la calle 127, entre los barrios Córdoba y Niza VIII, y comprometió a un esquema asignado a un exfuncionario público.

Frente a este hecho, la entidad nacional se pronunció en sus canales oficiales, donde reveló detalles sobre la acción de los guardaespaldas para evitar el robo del automotor.

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Inicialmente, la UNP informó que el ataque se produjo hacia la 1:00 a. m. del 28 de noviembre de 2026, en inmediaciones de un conjunto residencial de la calle 127 (norte de Bogotá). Según la entidad, cuatro hombres armados que se movilizaban en una camioneta abordaron a la persona protegida cuando descendía del vehículo oficial.

Ante la amenaza, un integrante del esquema accionó su arma de dotación para resguardar al beneficiario y a quienes lo acompañaban. La reacción derivó en un intercambio de disparos, de acuerdo con el comunicado.

Dos presuntos delincuentes murieron durante un intento de hurto a una camioneta de la UNP en la localidad de Suba. (UNP)

“Como resultado del enfrentamiento y ante la acción heroica del funcionario de la UNP, dos de los presuntos delincuentes fallecieron y un tercero resultó herido”, expresó la unidad en la misiva.

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Del mismo modo, la entidad detalló que el cuarto ocupante escapó en la camioneta usada por el grupo y, durante la huida, atropelló a una acompañante del protegido. La UNP señaló que la Policía Nacional lo interceptó y lo capturó. La entidad no precisó la situación judicial del tercer hombre herido, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá indicó posteriormente que los otros dos implicados fueron detenidos.

“Gracias a la reacción de la Policía Nacional, fue interceptado y capturado para posteriormente quedar a disposición de las autoridades competentes”, añadieron.

Un escolta oficial y una acompañante sufrieron heridas por impactos de proyectil y fueron trasladados a centros médicos. (@lozano_wiesner/X)

Situación del esquema y sus beneficiarios

Igualmente, la entidad nacional mencionó que uno de los integrantes de protección recibió un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda. La mujer atropellada también resultó lesionada por un proyectil en uno de sus brazos. Ambos fueron llevados a centros asistenciales y, según la UNP, se recuperan de forma satisfactoria.

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“Por su parte, el beneficiario y su esposa resultaron ilesos. Ambos recibieron acompañamiento y protección de la Policía Nacional, mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes y se garantizaba su retorno seguro a la residencia. Una vez controlada la situación, se coordinó el relevo del personal UNP, con el propósito de mantener la continuidad del servicio y garantizar las condiciones de protección del beneficiario”, mencionó.

Al finalizar el comunicado, la Unidad Nacional de Protección destacó la respuesta de los integrantes del esquema y sostuvo que su actuación permitió proteger al beneficiario y a sus acompañantes.

Las autoridades incautaron tres armas de fuego y una traumática durante los actos urgentes de criminalística en la calle 127. (@lozano_wiesner/X)

“La actuación valiente, oportuna y decidida de las personas de protección de la UNP demuestra su compromiso permanente con la defensa de la vida y la integridad de quienes tienen bajo su responsabilidad. Su reacción permitió salvaguardar la vida del beneficiario y sus acompañantes (...) La UNP reconoce y exalta el valor, la vocación de servicio y la profesionalidad de sus funcionarios, y reitera su compromiso de trabajar sin escatimar esfuerzos, para garantizar la protección, la seguridad y la tranquilidad de las personas que cuentan con sus medidas de protección”, puntualizó.

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El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y confirmar si el propósito de los agresores era apoderarse del vehículo.

La Policía reportó cuatro armas incautadas tras el tiroteo en Suba

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se trató de un intento de hurto contra la camioneta y que el escolta reaccionó frente a la interceptación. En su reporte a Infobae Colombia, la institución aseguró que dos presuntos delincuentes fueron abatidos y que los otros dos quedaron capturados; uno de ellos fue trasladado a un centro médico, al igual que el escolta lesionado.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego y un arma traumática. En la mañana, agentes de criminalística realizaron la inspección de los cuerpos y Tránsito Bogotá reportó un cierre en la calzada oriental-occidental de la calle 127 con carrera 56A por un fallecido en la vía.

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La camioneta hace parte de un esquema de seguridad asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP/Sitio web)

El hurto de una camioneta en Mandalay terminó con la captura de un joven

El episodio en Suba ocurrió pocos días después de otro caso de hurto de vehículos en Bogotá. La noche del miércoles 25 de noviembre, un joven de 19 años fue capturado en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, tras el robo de una camioneta roja.

La alerta llegó a la Estación de Policía de Kennedy desde el sector de Las Américas. El vehículo fue ubicado minutos después en Mandalay, donde el presunto responsable perdió el control, chocó la camioneta e intentó escapar a pie.

El helicóptero Halcón apoyó el seguimiento con sus sistemas de videovigilancia y permitió ubicarlo cuando se ocultaba en el jardín de una vivienda. La camioneta fue recuperada y el detenido quedó a disposición de las autoridades por el delito de hurto.

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El joven de 19 años fue detenido en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy (Mebog)

Entre enero y octubre de 2026, el Observatorio de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad contabilizó 2.612 hurtos de automotores en Bogotá. Kennedy registró 457 casos, seguida de Engativá, con 286; Suba, con 216; Puente Aranda, con 208, y Ciudad Bolívar, con 199.

Las autoridades recomiendan informar de inmediato estos hechos a la línea 123, aportar la placa, el color y las características del vehículo y evitar confrontar a los responsables.