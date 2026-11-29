Daniela Álvarez obtuvo el título de Señorita Colombia en 2011 y recordó experiencias de su participación en el Concurso Nacional de la Belleza (@danielaalvareztv/Instagram y Colprensa)

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Daniela Álvarez representó al departamento de Atlántico en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011, certamen que ganó el 14 de noviembre de ese año en Cartagena de Indias. Un año después, representó al país en Miss Universo 2012, celebrado en Las Vegas, donde no logró clasificar entre las finalistas. Con todo, su carisma le permitió ganarse al público colombiano y mantener presencia mediática desde entonces.

A 15 años de esa consagración, la presentadora barranquillera reveló los detalles de la estrategia personal que trazó antes de competir por el título de Señorita Colombia, certamen que ganó a los 22 años tras una planificación que, según reveló en el programa La Red de Caracol Televisión, incluyó completar antes sus estudios universitarios.

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Álvarez explicó que su decisión de participar en el certamen respondió a un cálculo deliberado sobre el momento adecuado para hacerlo. “Yo sabía que iba a ganar, yo sabía que iba a ser la reina, y yo tenía que haber terminado mis estudios”, afirmó la comunicadora social.

Esa certeza la llevó a postergar su participación hasta concluir su formación académica. “Entonces, yo esperé a hacer mis cinco años de carrera como comunicadora social. Esperé a graduarme, porque yo sabía que después de ser reina iba directo al canal”, relató.

La presentadora describió esta planificación como un objetivo de largo plazo que logró concretar. “Fue como todo un proyecto que gracias a Dios pude cumplir”, agregó.

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Su resistencia física se convirtió en una ventaja durante el reinado

La exreina supo que ocupaba el primer lugar de la clasificación en la prueba de traje de baño al leer los labios de la presentadora en los monitores (Colprensa)

Álvarez atribuyó parte de su desempeño durante las extensas jornadas del certamen a una característica física particular. “Yo soy barranquillera y yo no sé por qué, yo no sudo casi. Y claro, yo permanecía desde las siete de la mañana hasta la hora que fuera con mi maquillaje intacto”, señaló.

A esa condición sumó una disciplina deportiva que le permitió mantener su rutina alimentaria sin restricciones durante la competencia. “Yo toda mi vida fui demasiado deportista y cuando la gente hace deporte, tú sabes que comen lo que quieren”, explicó la barranquillera.

Esa misma mentalidad competitiva la aplicó a su desempeño frente a las demás candidatas. “Ese dicho que dice, la competencia siempre es contigo mismo. Yo siempre estaba pensando era, ¿qué voy a hacer ahora para yo igual lucirme, igual destacarme, igual verme hermosa, dar lo mejor de mí en cada una de mis apariciones?”, afirmó.

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Uno de los episodios que Daniela Álvarez describió con mayor detalle ocurrió durante la competencia de traje de baño, cuando identificó su posición en la tabla de puntajes antes de que esta se hiciera pública. Según relató, los televisores disponibles en el área donde las candidatas se arreglaban estaban destinados a los peluqueros y no mostraban puntuaciones.

Sin embargo, una habilidad particular le permitió sortear esa limitación. “Yo, que tengo una gran capacidad para leer los labios, recuerdo estar dentro esperando mi siguiente turno para desfilar en traje de baño y recuerdo que leí la boca de la presentadora que decía que la primera de todas era yo”, narró.

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“Recuerdo también haber leído los labios de la presentadora y saber que iba de primera me empoderó mucho”, agregó la barranquillera. Ese hallazgo anticipado se tradujo en una actitud específica durante su desfile. “Salí a hacer mi traje de baño con Daddy Yankee y dije, ‘esto es mío’”, recordó, en alusión a la presencia del puertorriqueño en el evento, haciendo una presentación especial para el evento.

El anillo de la coronación tuvo una historia posterior accidentada

Daniela Álvarez contó que le robaron su anillo de coronación y afirmó que solo se lo repusieron en 2020, por políticas del CNB. La excepción se decidió como un reconocimiento a su resiliencia tras la amputación de su pierna (Colprensa)

El relato de Álvarez sobre su reinado incluyó también la trayectoria del anillo con forma de corona que recibió la noche de su triunfo, una pieza que le fue robada en su propia casa meses después del certamen. “El anillo se perdió, fue en mi casa, me lo robaron y lloré. No te imaginas cuánto lloré”, relató.

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La joyería responsable de la pieza le informó entonces que existía una política que impedía reponerla. Dicha política se modificó en 2020, tras la amputación de una de sus piernas, cuando la organización decidió hacer una excepción. “Serás la única Miss Colombia a la que le vamos a volver a dar su anillo, porque ha sido tu resiliencia, tu actitud y haberte enfrentado a esta prueba”, le comunicaron desde la organización, según el testimonio de Álvarez.

El reinado definió el propósito posterior de su fundación

Tras la amputación, Daniela Álvarez continuó realizando apariciones en público, como en la coronoación de la Señorita Colombia 2026 (@danielaalvareztv/Instagram)

Álvarez vinculó su paso por el certamen, que incluyó visitas a batallones militares y encuentros con amputados heridos en combate, con la creación posterior de la Fundación Daniela Álvarez que se vio inevitablemente ligada a su experiencia de vida. “Me quedé con esa cosita en el corazón, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿Y a cuál va a ser la fundación que voy a crear? Y no sabía hasta que perdí mi pierna”, explicó.

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Tras su propia amputación, definió el objetivo de esa iniciativa, orientada a entregar prótesis de piernas a personas con amputaciones de miembros inferiores. Este rol la llevó a figurar en pasarelas como la de Le Défilé en París, en 2025, y más recientemente al entregarle la corona de Señorita Colombia a Verónica Hernández en la reciente coronación en Cartagena.