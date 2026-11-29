Así fue el momento en el cual el hincha agrede al defensor del América de Cali tras ir a los túneles (@WinSportsTV-X)

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El Ministerio del Deporte rechazó los actos de racismo, discriminación y violencia que ocurrieron el 27 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra el defensor del América de Cali, Dany Rosero, durante el partido frente a Millonarios por los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

La cartera difundió el sábado 28 de noviembre un comunicado en el que condenó los hechos y pidió a los distintos sectores del fútbol colombiano que contribuyan a erradicar las agresiones, tanto adentro y fuera de los escenarios deportivos.

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“El Ministerio del Deporte, en su calidad de secretaría técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, rechaza de manera categórica los actos de racismo, discriminación y violencia”, señaló la entidad.

“Cuentan con el respaldo para individualizar a los responsables”

El Ministerio sostuvo que “ninguna expresión de odio o agresión tiene cabida en los escenarios deportivos ni en la sociedad colombiana”. También indicó que la Comisión Nacional adoptó medidas para que las instancias locales intervengan ante estas situaciones desde sus competencias territoriales.

La cartera explicó que las comisiones locales, junto con la Policía Nacional, los clubes y los organizadores de los partidos, cuentan con instrumentos para identificar a quienes incurran en estas conductas y aplicar sanciones administrativas.

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El Ministerio del Deporte aseguró que existen las herramientas jurídicas para que las autoridades den con el responsable por actos racistas contra Dany Rosero (Ministerio del Deporte)

“Cuentan con el respaldo para individualizar a los responsables y aplicar las medidas administrativas correspondientes”, afirmó el Ministerio, que aclaró que esas decisiones no reemplazan las actuaciones disciplinarias y judiciales que puedan iniciar las autoridades competentes.

Según el comunicado, la comisión local también avanzó en la elaboración de lineamientos para el ingreso y uso de elementos de animación en los estadios. La entidad precisó que esas normas reconocen la libertad de expresión de los aficionados, aunque excluyen manifestaciones “racistas, discriminatorias o violentas”.

El jugador Dany Rosero fue expulsado del partido en el munito 48. No obstante, recibió tratos racistas por parte de un hincha de Millonarios (@AmericadeCali/X)

En el cierre de su pronunciamiento, el organismo sostuvo que el fútbol debe constituirse como un espacio de convivencia y lanzó un llamado a los actores de la actividad. “En Colombia, el respeto a la dignidad humana es un principio innegociable”, concluyó.

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“El racismo, la violencia y la discriminación no pueden tener lugar en Bogotá”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido y aseguró que el Distrito adelanta acciones para identificar al aficionado señalado. La Administración distrital también ofreció colaborar con la Fiscalía General de la Nación para que el responsable responda penalmente.

Rosero había sido expulsado tras golpear con el codo a Leonardo Castro y, al llegar a la puerta del túnel, un aficionado lo escupió y realizó gestos discriminatorios. El mandatario afirmó que “el racismo, la violencia y la discriminación no pueden tener lugar en Bogotá” y sostuvo que las autoridades “no van a normalizar” estas conductas en los escenarios deportivos.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también mostró su rechazo por los actos de racismo contra Dany Rosero (@CarlosFGalan/X)

América de Cali también expresó su indignación, pidió investigar los hechos y reclamó la intervención de las autoridades y los organismos deportivos. El episodio reavivó la preocupación por el racismo y la violencia en el fútbol colombiano, así como la necesidad de garantizar el respeto hacia los jugadores, sin importar el equipo al que pertenezcan.

De otro lado, aquel hecho del aficionado de los azules podría llevarlo a prisión, imponerle multas y restringir su ingreso a escenarios deportivos, informó El Tiempo. Las sanciones solo podrían aplicarse si Rosero presenta una denuncia penal por lo ocurrido. La pena sería determinada por un juez según la gravedad de los hechos y si se demuestra que el acto tuvo un componente de racismo.

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Si se comprueba la discriminación, se aplicaría la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, que contempla entre 12 y 36 meses de prisión y multas de entre 10 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por tratarse de una agresión ocurrida en un escenario deportivo, también podría aplicarse la Ley 1445 de 2011, con multas de entre 20 y 100 salarios mínimos y una prohibición de ingreso a estadios de tres a cinco años.