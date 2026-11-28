Shows masivos y festivales serán los encargados de cerrar la actividad en vivo en Colombia de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá concentra la mayor cantidad de espectáculos del mes, con tres noches de Karol G en el Estadio El Campín, mientras Medellín estrena la DaviArena con una agenda internacional y Cali cierra el año con la 69ª Feria de Cali

Colombia atraviesa en diciembre uno de los meses de mayor actividad musical del año, con una agenda que combina giras internacionales, festivales regionales y la celebración de fin de año más grande del país, la Feria de Cali. Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor densidad de conciertos, aunque Barranquilla, Cartagena, Pereira y Bucaramanga también suman presentaciones relevantes antes del cierre de 2026.

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Infobae Colombia hace un repaso de los conciertos más destacados en el último mes del año.

Karol G agota tres noches en el Estadio El Campín de Bogotá

Karol G programó tres conciertos en el Estadio El Campín de Bogotá como parte de su gira 'Vajando Por El Mundo Tropitour' (@karolg/Instagram)

La artista paisa se presentará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio El Campín, de Bogotá, dentro de su gira de estadios Viajando por el Mundo Tropitour, con la que promociona su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta.

El recorrido arrancó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y contempla 65 presentaciones en 20 países de América y Europa, con cierre previsto para julio de 2027 en el Stadio San Siro de Milán. Durante su tramo por Estados Unidos y Canadá, la cantante sumó como teloneras e invitadas especiales a Becky G, Elena Rose y Greeicy, aunque la organización no ha confirmado artistas invitados para las fechas de Latinoamérica.

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La capital también recibirá las dos fechas de Jessi Uribe y Paola Jara, el 19 y el 20 de diciembre, en El Corazón de Bogotá Arena, antiguo Movistar Arena, en el cierre de su espectáculo Despecho a 2 Voces.

The Strokes y New Order marcan el regreso del rock a Bogotá

The Strokes ofrecerá su primer espectáculo en solitario en Colombia el 2 de diciembre en el Coliseo MedPlus (Lulú Urdapilleta/OCESA)

La banda neoyorquina The Strokes brindará su primer show en solitario en Colombia el próximo 2 de diciembre en el Coliseo MedPlus, dentro del tramo latinoamericano de su gira Reality Awaits. La función contará con las presentaciones de Courtney Barnett, cantautora australiana que actuará como invitada especial, y de la banda local Árbol de Ojos como telonera.

Días después, el 9 de diciembre, New Order se presentará en El Corazón de Bogotá Arena, mientras que al día siguiente, el 10 de diciembre, el mismo recinto recibirá una nueva función del espectáculo Ecos, de Soda Stereo, con Zeta Bosio y Charly Alberti en escena y la voz de Gustavo Cerati en pantallas.

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Otras citas destacadas en la capital incluyen a Slayer, el 5 de diciembre en Vive Claro, que repasará de manera íntegra su álbum Reign in Blood junto a la banda alemana Kreator, y a Dimmu Borgir, el 8 de diciembre en el Teatro Royal Center.

Camilo y Alcolirykoz se toman El Corazón de Bogotá Arena

Camilo anunció una segunda fecha en Bogotá para el cierre de su 'Camilo Worldwide Tour 2026' y se presentará el 11 y 12 de diciembre en El Corazón de Bogotá Arena. También anunció fecha en Barranquilla (cortesía Breakfast Live)

El recinto, antes conocido como Movistar Arena, albergará las dos fechas de Camilo los días 11 y 12 de diciembre, además del concierto de Martin Garrix, el 4 de diciembre.

El 18 de diciembre llegará Alcolirykoz con su tradicional El Remate del Año, celebración que la agrupación paisa lleva por primera vez a Bogotá tras cumplir dos décadas de trayectoria con su gira Dos Décadaz. El show contará con las presentaciones de Los Hermanos Aicardi, Afrosound y DJ Zkruel, invitados que aportarán sonidos tropicales y de hip hop a la celebración de fin de año.

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Medellín estrena la DaviArena con una agenda internacional

El show de Martin Garrix en Medellín se realizará en Daviarena, nuevo recinto con capacidad para 17.200 personas en Sabaneta (cortesía Breakfast Live)

El nuevo recinto de Sabaneta, inaugurado en noviembre con una capacidad cercana a 17.000 personas, continuará su agenda en diciembre con las presentaciones de Hebert Vargas, el 4 de diciembre, y Martin Garrix, el 5 de diciembre, día en el que el neerlandés se presenta por primera vez en la ciudad. Alcolirykoz también llevará su El Remate del Año a la DaviArena, el 11 de diciembre, con la misma nómina de invitados que repetirá en su segunda función en Bogotá, antes de cerrar su año especial de aniversario.

Soda Stereo repetirá su espectáculo Ecos en Medellín el 12 de diciembre, esta vez en el Centro de Eventos La Macarena. La ciudad también recibirá a Los Espíritus los días 9 y 10 de diciembre, en La Pascasia, antes de que la banda argentina se traslade a Bogotá para su función del 11 de diciembre en Bonfire.

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La Feria de Cali despedirá el año con música en vivo durante seis días

El cartel musical incluye la presencia de figuras como Silvestre Dangond, Fonseca, Guayacán Orquesta, Óscar D'León y Tito Nieves, así como un homenaje a Celia Cruz bajo la producción del pianista estadounidense Sergio George (TuBoleta)

La 69ª edición de la Feria de Cali, bajo el lema “Un Canto a la Vida”, se celebrará del 25 al 30 de diciembre con una programación que combina el Salsódromo, el Superconcierto y una serie de espectáculos bajo el nombre Feria a la Arena. El evento de apertura, el 25 de diciembre, incluirá un desfile gratuito por la Calle 5 seguido de un show musical en el Estadio Pascual Guerrero.

El 26 de diciembre, el Diamante de Béisbol recibirá “Cali se viste de Salsa”, con las presentaciones de Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche. Ese mismo día, la Arena USC abrirá su ciclo Feria a la Arena con Guayacán Orquesta, que continuará el 28 de diciembre con Víctor Manuelle y cerrará el 30 de diciembre con Grupo Niche.

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El Superconcierto, considerado el evento musical más importante de la Feria, se realizará el 27 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero con un formato de ocho bloques temáticos. La apertura, titulada “Leyendas”, reunirá a Óscar D’León y Bobby Cruz con invitados sorpresa. Le seguirán Guayacán Orquesta, en la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria, y Tito Nieves, quien conmemorará medio siglo de carrera acompañado de cuatro voces todavía sin revelar. El cartel confirmado se completa con Los Van Van de Cuba, Silvestre Dangond, con el bloque “Ayer, hoy y siempre”, y Fonseca, con “Cali, eres mi sueño”, además de un homenaje a Celia Cruz a cargo del pianista estadounidense Sergio George. El quinto momento de la noche permanecía sin confirmar hasta el cierre de esta nota.

La programación de la Feria se completa con “Living Vallenato”, con el espectáculo “6 Voces Un Sentimiento”, el 28 de diciembre en el Diamante de Béisbol, y “Cali Vive el Flow”, el 29 de diciembre, en el Pascual Guerrero.

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Festivales de salsa y vallenato animan la Costa Caribe

El 19 de diciembre, la Plaza de Toros de Cartagena será escenario del Festival de las Antillas, con las presentaciones de Óscar D’León, Isaac Delgado, Alain Pérez, Sergio Vargas y Jean Carlos Centeno. El mismo día, el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas recibirá la novena edición del Vueltabajero Salsa Festival, con Jerry Rivera, Yiyo Zarante, Daikirí, Moncho Rivera y Charlie Aponte.

En Barranquilla, Camilo abrirá su gira nacional el 5 de diciembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro, antes de sus dos funciones en Bogotá.

Pereira y Bucaramanga completan la oferta regional de diciembre

La ciudad de Pereira concentrará tres espectáculos de música popular y vallenata en el recinto ExpoFuturo: “La Noche de los Reyes del Sentimiento”, el 5 de diciembre, con Hebert Vargas, El Chico Jaramillo y Yo Me Llamo Vicente Fernández; “La Cuadra de Diciembre”, el 12 de diciembre, con Hernán Darío Hernández, Los Cantores Koko y Koronel, Afrosound, Los Corraleros de Majagual y The Latin Brothers; y “Los Más Buscados 5”, el 19 de diciembre, con Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Pastor López Jr., Ñejo y Nelson Velásquez.

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En Bucaramanga, el Festival del Guaro reunirá a Luis Alfonso y Lennin Ramírez el 4 de diciembre en el Coliseo Bicentenario, mientras que el Navifest, el 11 de diciembre en la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán, presentará a Don Tetto, The Mills y Cali y El Dandee.

Estos son todos los conciertos confirmados para diciembre en el país:

2 diciembre: The Strokes, Coliseo Medplus, Bogotá

4 diciembre: Martin Garrix, El Corazón de Bogotá Arena, Bogotá

4 diciembre: Hebert Vargas, DaviArena, Medellín

4 diciembre: Awakenings EXO Colombia, Coliseo MedPlus, Bogotá

4 diciembre: Concierto de Conciertos, Corferias, Bogotá

4 diciembre: Festival del Guaro, Coliseo Bicentenario, Bucaramanga

4 y 6 diciembre: Metal Millennium, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá

4, 5 y 6 diciembre: Karol G, Estadio El Campín, Bogotá

5 diciembre: Martin Garrix, DaviArena, Medellín

5 diciembre: Slayer, Vive Claro, Bogotá

5 diciembre: La Gran Fiesta de Fin de Año, Corferias, Bogotá

5 diciembre: Camilo, Centro de Eventos Puerta de Oro, Barranquilla

5 diciembre: La Noche de los Reyes del Sentimiento, ExpoFuturo, Pereira

8 diciembre: Dimmu Borgir, Teatro Royal Center, Bogotá

9 diciembre: New Order, El Corazón de Bogotá Arena, Bogotá

9 y 10 diciembre: Los Espíritus, La Pascasia, Medellín

10 diciembre: Soda Stereo, El Corazón de Bogotá Arena, Bogotá

11 diciembre: Los Espíritus, Bonfire, Bogotá

11 y 12 diciembre: Camilo, El Corazón de Bogotá Arena, Bogotá

11 diciembre: Alcolirykoz (El Remate del Año, con Los Hermanos Aicardi, Afrosound y DJ Zkruel), DaviArena, Medellín

11 diciembre: Navifest, Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán, Bucaramanga

12 diciembre: Orale Wey Fest Mexa, Vive Claro, Bogotá

12 diciembre: Soda Stereo, Centro de Eventos La Macarena, Medellín

12 diciembre: La Cuadra de Diciembre, ExpoFuturo, Pereira

15 diciembre: Slaughter To Prevail, Teatro Royal Center, Bogotá

16 diciembre: Sleeping With Sirens, Teatro Royal Center, Bogotá

18 diciembre: Alcolirykoz (El Remate del Año, con Los Hermanos Aicardi, Afrosound y DJ Zkruel), El Corazón de Bogotá Arena, Bogotá

19 diciembre: De La Rose, Teatro Royal Center, Bogotá

19 y 20 diciembre: Jessi Uribe y Paola Jara, El Corazón de Bogotá Arena, Bogotá

19 diciembre: Festival de las Antillas, Plaza de Toros de Cartagena, Cartagena

19 diciembre: Vueltabajero Salsa Festival, Centro de Convenciones Hotel Las Américas, Cartagena

19 diciembre: Los Más Buscados 5, ExpoFuturo, Pereira

25 diciembre: Salsódromo, Estadio Pascual Guerrero, Cali

26 diciembre: Cali se viste de Salsa, Diamante de Béisbol, Cali

26 diciembre: Feria a la Arena, Arena USC, Cali

27 diciembre: Superconcierto, Estadio Pascual Guerrero, Cali

28 diciembre: Feria a la Arena, Arena USC, Cali

28 diciembre: Living Vallenato, Diamante de Béisbol, Cali

29 diciembre: Cali Vive el Flow, Estadio Pascual Guerrero, Cali

30 diciembre: Feria a la Arena, Arena USC, Cali