Deportes Quindío logró el ascenso y ahora se definirá el segundo equipo en la primera división de Colombia mediante una nueva instancia (Deportes Quindío)

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La Primera B ya dio al primero de los dos equipos ascendidos a la Liga BetPlay en 2027 y es el Deportes Quindío, que se quedó con el torneo del segundo semestre de 2026 y, junto con el liderato en la tabla de la reclasificación, logró el cupo de manera directa sin necesidad de otro encuentro definitivo.

Ante esa situación, la Dimayor no pudo organizar una gran final en la “B” y debió trasladarse a otra instancia para el segundo ascenso, siguiendo la normativa del campeonato en la temporada y la cual permite que se respeten no solo los conjuntos que ganaron en el semestre, sino aquellos de buena campaña en el año.

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De esta manera, el Quindío espera por el otro club que lo acompañará a la “A” para 2027, cuando tomarán los lugares de los descendidos Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba para arrancar otra batalla: la permanencia en la Liga BetPlay porque son pocos los clubes que lo consiguieron por dos años o más.

¿Cómo se define el segundo ascenso?

Desde 2025, la Dimayor cambió el sistema de juego de la Primera B en Colombia, pues en años anteriores se presentaron muchas polémicas y escándalos por denuncias de partidos amañados, como se dio en la gran final de 2024 entre Unión Magdalena y Llaneros, que lograron el ascenso en la misma serie.

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Debido a que Quindío ascendió sin necesidad de jugar una final semestral, el reglamento del Torneo BetPlay indica que se disputará un repechaje para el segundo cupo, cuyos equipos se definirán por medio de la tabla de la reclasificación de la temporada 2026, así como el otro campeón semestral.

El ascenso del Deportes Quindío obligó a que ya no se realizara una gran final en la Primera B y se saltará de una vez al repechaje (Dimayor)

El artículo 21 de la competencia en la segunda división señaló el paso a seguir cuando uno de los dos ganadores del primer y segundo semestre sea líder o segundo de la reclasificación, así como para el que no aparezca en esa posición, así se facilita que el certamen cumpla con las normativas de Fair Play.

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En ese orden de ideas, el Envigado, campeón del primer semestre de la “B”, se verá con el Real Cartagena, segundo en la tabla de la reclasificación detrás del Quindío, para pelear por el segundo ascenso en una llave ida y vuelta, la cual empezará en territorio antioqueño y si termina en empate en el marcador global, se irá a serie de penales.

Así quedó finalmente la tabla de reclasificación de la Primera B en la temporada 2026, tras la disputa de los dos torneos semestrales (Dimayor)

Como dato curioso, los dos conjuntos ya se vieron en una final en 2026, que fue casualmente en ese primer semestre, cuyo duelo de ida terminó 3-2 a favor de los naranjas en Cartagena y la vuelta tuvo marcador de 1-1 en el Polideportivo Sur.

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El ascenso del Cuyabro

Deportes Quindío aseguró el ascenso a la primera división al empatar 1-1 con Boca Juniors de Cali en el partido de vuelta de la final del Torneo BetPlay, disputado en el estadio Centenario de Armenia, de cara a la temporada 2027.

Quindío había ganado el primer partido por dos goles a cero, una ventaja que le permitía ascender si mantenía el resultado. Si Boca lograba remontar, el equipo de Cali debía disputar la final del año contra Envigado; el ganador subiría directamente y el perdedor enfrentaría a Quindío por el segundo ascenso.

Deportes Quindío logró el primer ascenso a la Liga BetPlay 2027 tras salir campeón del segundo semestre de 2026 y ser primero de la reclasificación de la Primera B (Deportes Quindío)

Deyman Cortés adelantó a Boca sobre los 40 minutos, pero José Lloreda igualó en el segundo tiempo, a los 58′. Los locales conservaron el marcador hasta el final y evitaron que su rival modificara el rumbo de la serie, gracias al control del encuentro, al cierre de espacios y a no detener el ataque.

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El equipo de Armenia volvió a la máxima categoría tras cinco años consecutivos en la B. Bajo la dirección de Harold Rivera, el club consiguió el objetivo pese a que suma tres descensos en su historia.