El estadio de Techo sería ampliado para ser una nueva opción para el fútbol colombiano y los conciertos, ante las dificultades con El Campín (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las polémicas alrededor de Sencia y su gestión con el estadio El Campín destaparon una realidad en Bogotá: no existe un escenario en el cual puedan habitar el fútbol y los conciertos con tranquilidad, debido a que el resto de lugares son solo para eventos culturales, mientras que Millonarios y Santa Fe prefieren aplazar o jugar afuera de la ciudad cuando no pueden usar el “Coloso de la 57”.

Ante eso, se conoció una propuesta para que el estadio de Techo sea ampliado y renovado para acoger más público, con el objetivo de que sea una solución a esa pelea por la organización de partidos y presentaciones musicales en el mismo lugar, además de que quedará todo en manos del Distrito.

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Infobae Colombia consultó detalles sobre ese plan con el concejal Óscar Ramírez, autor de la idea junto a la representante Nelly Patricia Mosquera, así como también la postura de la cabildante Quena Ribadeneira sobre qué tan real es que se llegue a ver ese escenario en el suroccidente de Bogotá con mayor capacidad.

La propuesta para Techo

Una fuente en el Idrd le informó a Infobae Colombia que “desde hace mucho tiempo venimos evaluando esa posibilidad” de que el escenario en la localidad de Kennedy, cuya última ampliación fue entre 2007 y 2009, ahora cuente con más público para atender la demanda de partidos de Millonarios y Santa Fe, que se han inclinado por escenarios afuera de la ciudad porque Techo solo puede acoger un poco más de 8.000 personas.

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El concejal Óscar Ramírez, del Centro Democrático, explicó cómo es la propuesta para ese estadio: “La ampliación de escenarios deportivos está incluida en el plan de desarrollo Bogotá Camina Segura del alcalde Carlos Fernando Galán. En ese sentido, al estar en el plan de desarrollo, tiene la capacidad el distrito de priorizar recursos que vayan encaminados a varias etapas de diseño y construcción de la ampliación del estadio de Techo”.

El concejal Óscar Ramírez y la representante a la Cámara, Nelly Patricia Mosquera, lideran la iniciativa y aseguraron que se financiará con la ley de regalías (@soyvahos/Instagram)

La idea es que pase de 8.000 a 25.000 personas, al construir una segunda tribuna superior en los sectores de norte y oriental, así como construir una tribuna sur, mientras que el sector de occidental se mantendría igual por ser un bien patrimonial, ya que hace parte de la antigua estructura del desaparecido hipódromo de Techo.

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Para obtener los recursos, el concejal explicó que “lo primero es que está incluido en el plan de desarrollo. Lo segundo es que con la representante Nelly Patricia Mosquera, se está discutiendo en este momento en el Gobierno nacional la ley de regalías. Como Bogotá tiene acceso a ella, le estamos solicitando al alcalde Carlos Fernando Galán que priorice el diseño y construcción de la ampliación de Techo, teniendo en cuenta la necesidad de más escenarios deportivos en la ciudad de Bogotá”.

Ramírez también afirmó que la ciudad merece más escenarios para el fútbol profesional y tomó el ejemplo de Buenos Aires, Argentina, que “con 3,1 millones de habitantes, que es la población que de Suba y Kennedy juntos, tienen 19 equipos profesionales y 18 estadios. Nosotros somos una ciudad de casi 10 millones de habitantes y tenemos solamente el estadio El Campín y Techo con una capacidad de ocho mil personas”.

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Una de las propuestas para ampliar el estadio de Techo es construir la tribuna sur para completar la estructura del escenario deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto clave es el choque con los dueños del Parque Mundo Aventura, pues una de sus atracciones se encuentra en el espacio para la construcción de la tribuna sur, y el concejal aclaró la situación: “El dueño del parque es Bogotá. La administración la tiene la Cámara de Comercio de Bogotá y Mundo Aventura es el parque como tal, pero esos terrenos son propiedad del distrito, entonces ahí no hay ningún tipo de inconvenientes. Es bien importante aclarar eso”.

Finalmente, Óscar Ramírez aseguró que tiene el respaldo del Idrd para avanzar con el proyecto para Techo: Tiene un interés genuino, por eso está incluido en el plan de desarrollo, de crecer los lugares y, sin duda, los espacios deportivos en Bogotá. Ellos tienen ya el estudio de factibilidad para diseños y construcción de la ampliación del estadio para pasar de ocho mil a veinticinco mil espectadores".

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“Esta propuesta me deja muchas inquietudes”

Aunque el concejal Ramírez ha impulsado con mucha fuerza la propuesta de ampliar el estadio de Techo, además del apoyo en el Congreso para que sea financiada con la ley de regalías, para la cabildante Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, los alcances de la idea no son claros por el momento.

Al ser consultada por Infobae Colombia, la concejal afirmó que “estoy convencida de que Bogotá necesita escenarios deportivos y nadie está cuestionando la importancia de fortalecer la infraestructura deportiva en Kennedy y las localidades del sur de la ciudad, pero esta propuesta me deja muchas inquietudes en términos de aterrizarla”.

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La última ampliación del estadio de Techo fue entre 2007 y 2009, cuando se construyeron las nuevas tribunas de oriental y norte (Santa Fe)

Ribadeneira aseguró que el punto que aún no se ha aclarado es la propuesta de financiación de la obra y sus estudios: “Estamos en este momento discutiendo el presupuesto de Bogotá para 2027 y, al revisar en detalle el presupuesto del IDRD, en ninguna parte encontramos que haya una apropiación específica para ampliar el Estadio Metropolitano de Techo. Si estamos hablando de una obra que podría costar aproximadamente 215.000 millones, ¿con qué recursos pretenden financiarla?"

“Si bien yo escuché tanto la propuesta del concejal Óscar Ramírez como de la congresista Nelly Patricia, que vendría del tema de regalías, tiene que haber una articulación de manera eficiente con la administración distrital. Se ha mencionado también el sistema general de regalías como una posible fuente de financiación, pero en este momento ni siquiera existe un proyecto formulado, presentado y aprobado para acceder a estos recursos. No es simplemente la destinación, debe estar un proyecto ya en firme”, afirmó.

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La concejal Quena María Ribadeneira ha dejado claro que no es clara la propuesta para intervenir el estadio de Techo, en especial por su financiamiento y planes técnicos (Concejo de Bogotá)

La cabildante explicó que “también se ha señalado que los estudios y diseños costarían aproximadamente entre 3.500 y 4.000 millones, entonces quisiera saber quién va a financiar esta primera etapa y de dónde saldrían los recursos para poder ejecutar el resto de la obra. Lo otro que tendríamos que mirar es si es un proyecto técnicamente viable. Antes de ampliar un estadio de ocho mil a veinticinco mil espectadores aproximadamente, lo que representa más del triple de la capacidad actual, se requieren también estudios estructurales, geotécnicos, de movilidad, accesibilidad, seguridad, servicios públicos, además de los respectivos diseños arquitectónicos, y actualmente no existen los estudios, tampoco permisos y autorizaciones. Entonces, no simplemente basta con anunciar una ampliación, hay que demostrar de verdad que el proyecto puede ejecutarse y establecer cuándo podría convertirse en una realidad”, añadió.

Con respecto al tema de Mundo Aventura, del cual el concejal Ramírez aclaró que no habría problema porque los terrenos son del Distrito, para la cabildante del Pacto es claro que se debe explicar “cuál realmente es la situación legal con el tema de Mundo Aventura, qué posición tiene la Cámara de Comercio y para eso, deberá establecerse unas mesas técnicas con muchísimo rigor, donde tengan claridades jurídicas, técnicas, de viabilidad, de tiempos”.

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Otro de los temas a solucionar para una posible ampliación del estadio de Techo es la situación con los terrenos del parque Mundo Aventura, que se encuentra en los costados oriental y sur (Alcaldía de Kennedy)

Sumado a eso, Quena Ribadeneira afirmó que faltan muchos detalles en la propuesta para Techo: “No es simplemente un tema de estudios estructurales, sino de movilidad, de accesibilidad y ahí tendrían que entrar incluso en una mesa amplia todas las entidades a revisar todos los temas y con una rigurosidad técnica muy alta. y quien debería jugársela y estar al pie de eso con una voluntad política real es la administración distrital”.

“Creo que es un proyecto al que le falta muchísimo por aterrizar, saber exactamente cuándo, dónde, de dónde saldrá la plata, por lo menos para los estudios, y en qué posición está la administración para poder hoy liderar una conversación técnica con los diferentes actores. Además, habría que mirar otra pregunta también. ¿Va a ser, por ejemplo, otra APP, una alianza público-privada como la de El Campín? Ustedes saben los diferentes inconvenientes que se han tenido con el tema de Sencia y El Campín, que además su misionalidad y su uso exclusivo es definitivamente para el deporte. Pero todos los bogotanos saben la problemática tan inmensa que han tenido que sufrir; incluso los equipos capitalinos, que la final de las mujeres haya tenido que hacerse en otro estadio en Tunja, pues deja muy mal parada la intención de esta administración en defender el deporte bogotano”, dijo.

Después de dos años de firmar el contrato, iniciaron las obras del nuevo estadio El Campín por parte de Sencia, que es blanco de críticas por su gestión (Sencia)

La concejal del Pacto Histórico también advirtió lo que podría pasar si el proyecto para Techo toma el mismo camino que el de El Campín con Sencia: “Nosotros hemos hecho un control político muy riguroso, hago parte de los concejales que somos miembros de la comisión accidental que estamos haciendo vigilancia y control político frente a la APP y la concesión, cómo se está manejando el tema del operador privado”.

“Hay muchísimas dudas que quedan pendientes, que incluso nosotros hemos hecho un llamado a los entes de control para que tomen cartas en el asunto. Entonces, no tenemos ni siquiera resuelto el tema de El Campín, que ya lleva retrasos, que ha perjudicado enormemente con el tema de los conciertos, la cantidad de quejas porque el tema de la grama es simplemente la punta del iceberg. Lo que hay detrás definitivamente es una cantidad de cosas en cómo estaba concebido este proyecto y cómo terminaron también cambiando una cantidad de condiciones”, finalizó.

¿Por qué no se construyen más estadios?

Ante la polémica por el uso del El Campín, en manos de Sencia, volvió a ponerse sobre la mesa el debate de la razón para que Millonarios y Santa Fe no cuenten con un escenario propio en la ciudad, a lo que ambos, en más de una ocasión, respondieron que es por los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá,

La concejal Heidy Sánchez le explicó a Infobae qué dice el POT, que fue aprobado en 2021, sobre esos proyectos de infraestructura y mencionó que “no prohíbe la construcción de un estadio de fútbol. No es que exista algún artículo que lo vete. Lo que pasa es que impone ciertas exigencias urbanísticas, técnicas y ambientales complejas que en la práctica funcionan como grandes barreras o trabas de viabilidad”.

Millonarios y Santa Fe llevan muchos años con proyectos de estadio propio que no han avanzado por las dificultades para construirlos en Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El POT clasifica un estadio como un equipamiento de gran escala por lo que para permitirlo, exige acceso vehicular y peatonal directo sobre vías arteriales principales. Ejemplo, si el predio está sobre vías intermedias o locales, la norma no autorizaria su uso”, mencionó la cabildante y añadió que “para obtener la licencia, se debe tramitar la aprobación de un Estudio de Tránsito ante la Secretaría de Movilidad. Si las modelaciones concluyen que la llegada y salida de la cantidad de personas proyectadas colapsa los corredores cercanos no es viable”.

“Se debe contar con una infraestructura matriz disponible de acueducto y alcantarillado de servicios públicos que den viabilidad técnica. No basta con tener el área justa para la cancha y gradas, la normativa de aglomeraciones y gestión del riesgo exigen perimetrales de gran tamaño para evacuación de emergencia, concentración de público y filtros de seguridad, lo que implica que el lote deba ser casi el doble de grande del espacio de la estructura”, dijo.

Para la concejal Sánchez, esas condiciones para la construcción de un estadio implican que “no existen predios privados únicos de más de 8 a 15 hectáreas dentro del casco consolidado que coincida con los requisitos. Juntar varios predios pequeños dispara costos, tiempos de negociación y la complejidad jurídica”.

“Y por último cualquier lote que colinde con suelos de protección ambiental anula de inmediato predios ubicados en bordes de la ciudad o áreas de reserva. En conclusión, la posibilidad jurídica existe pero depende del cumplimiento de las disposiciones urbanísticas aplicables”, añadió la cabildante.