La Defensoría del Pueblo sostuvo que las pesquisas deben atender los derechos de las denunciantes y respetar la presunción de inocencia del político investigado (Carlos Ortega/EFE)

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La Defensoría del Pueblo pidió rigor, diligencia e imparcialidad en la investigación contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, detenido el 27 de noviembre de 2026 en España por una causa en Colombia que incluye presuntos delitos sexuales.

La entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales que impulsen las actuaciones “sin dilaciones”, tanto en el expediente que derivó en la captura como en el análisis de otras denuncias conocidas públicamente contra el exalcalde de Santa Marta.

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El pronunciamiento fue difundido el 29 de noviembre, dos días después de la captura de Caicedo en España. Según la información entregada por la Fiscalía, la Guardia Civil lo detuvo en Lanzarote tras una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La Defensoría del Pueblo pidió rigor, diligencia e imparcialidad en la investigación contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena (@DefensoriaCol/X)

La orden de captura fue emitida el 9 de septiembre de 2026, de acuerdo con el ente acusador. La investigación incluye los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, acceso carnal violento y acto sexual violento.

La Defensoría pidió proteger a la niña, su madre y las demás denunciantes

La Defensoría del Pueblo pidió medidas de protección para la niña, su madre y las demás mujeres que han denunciado hechos relacionados con Caicedo. Solicitó preservar su seguridad e intimidad, evitar escenarios de revictimización y garantizarles acompañamiento jurídico y psicosocial.

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También planteó que las autoridades apliquen enfoques de género y de curso de vida durante las actuaciones. La institución señaló que se deben proteger los derechos de las víctimas a “la verdad, la justicia y la reparación”, al tiempo que se respetan el debido proceso y la presunción de inocencia del investigado.

En su comunicado, la entidad sostuvo que las denuncias por violencia sexual requieren una respuesta estatal que no traslade a las víctimas los riesgos derivados de acudir a la justicia. “La justicia no debería ser de valientes”, afirmó.

La Defensoría del Pueblo pidió medidas de protección para la niña, su madre y las demás mujeres que han denunciado hechos relacionados con Caicedo (@DefensoriaCol/X)

La Defensoría del Pueblo indicó que niñas, adolescentes y mujeres pueden enfrentar obstáculos adicionales para denunciar cuando existen relaciones de poder desiguales. Entre esas dificultades mencionó el miedo, las amenazas, la dependencia económica o laboral, la estigmatización y eventuales represalias.

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“Ninguna posición de poder, investidura o influencia política, económica o social debería convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia ni favorecer la impunidad frente a estas violencias”, señaló la institución.

El caso incluye denuncias públicas de presunto acoso sexual

El organismo recordó que, además de la investigación penal que motivó la captura, existen denuncias públicas de presunto acoso sexual contra Carlos Caicedo. De acuerdo con el comunicado, mujeres que tuvieron vínculos laborales o políticos con el exgobernador relataron presuntas presiones de carácter sexual y posibles consecuencias sobre su empleo, su desarrollo profesional o su seguridad personal.

La Defensoría del Pueblo consideró que el avance de la investigación constituye una señal frente a las barreras que enfrentan las denunciantes en casos que involucran a personas con influencia política, económica o social.

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En una publicación en X, la entidad afirmó que la detención en España “representa un avance alentador de la justicia frente a las denuncias de violencias sexuales en contextos de poder”. También reconoció el trabajo de la Fiscalía y de las autoridades judiciales, a las que instó a continuar las pesquisas con rigor y sin demoras.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, difundió un mensaje similar en sus redes sociales. “El avance de la justicia en este y otros casos de acoso y violencia sexual de presunta responsabilidad de personas que ostentan poder es alentador”, escribió.

Iris Marín sostuvo que estos procesos cuestionan escenarios de impunidad, temor y dificultades para que las víctimas accedan a la justicia (@MarnIris/X)

Marín sostuvo que estos procesos cuestionan escenarios de impunidad, temor y dificultades para que las víctimas accedan a la justicia. La funcionaria reiteró que el Estado tiene el deber de garantizar protección efectiva a quienes denuncian.

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