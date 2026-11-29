El desacuerdo surgió tras la salida de Andy García del proyecto reactivado en 2012, y derivó en reclamos cruzados ante la Superintendencia de Industria y Comercio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ekhymosis nació en Medellín en 1988 de la mano de Juanes, Esteban Mora y Andy García, en pleno furor del heavy metal en Antioquia y mientras en todo el continente iba en crecimiento el fenómeno del rock en español.

Gracias al éxito de su debut Niño Gigante (1993) y su balada Solo, el grupo alcanzó reconocimiento nacional y con la salida de Mora al año siguiente consolidaría una alineación con Juanes en voz y guitarra, “Toby” Tobón en guitarra solista, Andy García en bajo y José Lopera en batería. Esta fue la considerada como la alineación “clásica”, más alejada del metal y más cercana a las fusiones con ritmos latinoamericanos que, en parte, cobraban fuerza gracias al ejemplo impuesto por Aterciopelados.

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Bajo ese esquema la banda produjo buena parte de su catálogo más popular, reflejado en los LPs Ciudad Pacífico (1994), Amor Bilingüe (1995) y Ekhymosis (1997) con los que dieron giras nacionales de manera constante, hasta que decidieron separarse ese mismo ‘97. Un año después, Juanes inició su carrera como solista, que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más relevantes de la música latina.

El regreso de la banda se produjo en 2012, cuando Andy García reunió a un nuevo grupo de músicos para revivir el proyecto, ya sin Juanes como vocalista. Esa nueva etapa fue impulsada por Andy García con una nueva formación de músicos centrada en revivir los inicios metaleros de Ekhymosis.

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En esa formación estuvieron presentes Felipe Manrique (guitarra rítmica), Santiago Mora (guitarra líder) y Mauricio Estrada (batería). Entre los cuatro registraron nuevamente el nombre de Ekhymosis ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Esa formación lanzó un álbum de estudio, Paz Con Cadenas (2016), y desarrolló una actividad en vivo constante que incluyó presentaciones de gran formato, entre ellas un concierto en el estadio El Campín en 2023 como parte del Concierto de Conciertos, y dos fechas en el Movistar Arena —hoy El Corazón de Bogotá Arena— en 2025, la última de ellas con Julián Orrego (reconocido por su trayectoria previa en El Sie7e y Rocka), ya consolidado como vocalista oficial de la banda, luego de los pasos previos de Santiago Giraldo y Luis Duqueiro.

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El conflicto actual se originó en 2025, cuando Andy García comunicó a sus compañeros de esa etapa que había sido invitado, junto a “Toby” Tobón, a participar de un evento bajo el nombre Ekhymosis. Tras una reunión entre ambas partes que no derivó en acuerdo, Andy García se apartó del proyecto que sostenía la marca desde 2012, y se sumó a “Toby” Tobón, José Lopera y el cantante Sebastián Yepes conformaron una nueva agrupación.

En redes sociales se anunció bajo el nombre de Xmosis, llevando a que en redes sociales la cuenta oficial de Ekhymosis se desmarcara de cualquier tipo de relación con dicho proyecto. Tras bambalinas, la formación intentó registrar el nombre “Xmosis” ante la SIC, solicitud que fue rechazada por similitud con la marca ya existente, hasta que finalmente adoptaron la denominación “Ekhymosis El Origen”, con la que se presentaron el pasado 12 de noviembre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

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En un comunicado difundido a través de sus redes sociales en 2025, Ekhymosis negó cualquier vinculación con Xmosis El Origen, apenas unos días después de hacerse el anuncio de la creación de dicho proyecto (@ekhymosisofficial/Instagram)

La situación viene generando confusión, preguntas y un debate sobre cuál de las partes tiene la razón y a cuál le corresponde seguir usando el nombre de la que supo ser una de las agrupaciones nacionales más importantes durante los años 90.

Infobae Colombia conversó por separado con las dos partes en disputa, que expusieron sus respectivas versiones sobre el origen del conflicto, el proceso legal ante la SIC y los argumentos que sostienen su derecho a usar el nombre de la banda.

James, Mauricio y Julián defienden la titularidad legal de la marca

Los músicos de la etapa de 2012 defienden la titularidad del nombre con base en la mayoría societaria que ostentan sobre la marca (cortesía Ekhymosis)

El 5 de octubre de 2026, Infobae Colombia conoció la versión de la alineación que mantiene actualmente los derechos del nombre de Ekhymosis. James Agudelo, Mauricio Estrada y Julián Orrego, explicaron que la disputa se originó por una carta de Andy García en la que anunciaba una invitación a tocar bajo el nombre de la banda junto a José Lopera y “Toby” Tobón para un evento organizado por Bogotá Filarmónico.

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Agudelo señaló que estuvieron de acuerdo con la idea, hasta que Andy les dijo que la presentación sería bajo el nombre de Ekhymosis, algo con lo que no estaban de acuerdo salvo que salieran también los miembros actuales a tocar. “Cuando ya leímos la carta era como más bien una sucesión del nombre y ahí en letra pequeña. Pues ahí ya sí se tornó como maluquita la cosa. Entonces dijimos: ‘No, hagamos una reunión, pillémonos’. Nos pillamos en un restaurante, tenemos por ahí foticos y todo, nos reunimos con Sebas Yepes, con José Lopera,con Andy y dijimos: “Parce, no, reconocemos todo lo que se ha camellado, usted reconoce lo que nosotros hemos camellado. Hagamos familia. Unámonos, camellemos juntos”, relató.

Esa posibilidad, afirman, fue descartada por la contraparte. “Ellos se pararon en la raya y dijeron: ‘no, esto no nos sirve’”, dijo Agudelo agregando que la respuesta fue tajante: “Ustedes no caben en este proyecto”. Y ante esto, la reacción fue igualmente rotunda.

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“Ahí ya nos tocó decir: ‘Ok, pues nosotros llevamos 15 años remando, resucitando esta banda y cuando ya estamos haciendo giras nacionales, tocando en Movistar, tocando en El Campín, ¿nos van a decir que no?’“, señaló Agudelo. Añadió: ”Nosotros somos los dueños de la marca por ley. venimos trabajando hace 15 años porque Andy creyó en nosotros, porque registramos la marca juntos para trabajar la marca juntos, para invertirle, porque una banda es una empresa y así como cualquier empresa hay que invertirle dinero, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle trabajo”.

Estrada detalló que, tras ese episodio, se produjo un intento de negociación económica que tampoco prosperó. “Ellos habían llegado con el documento escrito proponiendo: ‘no, venga, ya no es el 5% de la regalía, les vamos a dar el 7%”, relató, y explicó que la respuesta de su parte fue que el reclamo no giraba en torno al dinero: “No se trata ni del 10, ni del 20, ni del 30, es que nosotros somos Ekhymosis”.

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Estrada explicó también la estructura societaria de la marca, registrada en 2012 a nombre de cuatro personas con 25% de participación cada una: Andy García, Mauricio Estrada, James Agudelo y el guitarrista Felipe Manrique. Esa distribución, sostuvo, otorga a la alineación actual una mayoría del 75% que respalda legalmente su decisión de impedir que Andy García utilizara el nombre de forma independiente. “Es como si yo tuviera un petrolero por acá al lado y soy accionista minoritario de Ecopetrol, y digo: yo puedo explotar petróleo y venderlo como Ecopetrol”, ejemplificó Estrada para cuestionar la legitimidad de esa pretensión.

Sobre el proceso ante la SIC, Estrada afirmó que la entidad resolvió en diciembre de 2024 negar el registro de la marca “Xmosis” a nombre de la empresa de Sebastián Yepes, el cantante elegido para la formación liderada por los antiguos miembros, al considerarla similar y generadora de confusión con la marca ya existente. Según su relato, una apelación también fue rechazada en agosto de este año: “Es que definitivamente la apelación no tiene fundamento. Cancelado”, citó como respuesta de la entidad.

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Frente al posterior intento de la contraparte de usar directamente el nombre “Ekhymosis”, Agudelo calificó la decisión como carente de lógica. Estrada fue más allá al describir la estrategia como una apropiación indebida: “Por mucho que uno repita una mentira, nunca se va a convertir en verdad”.

Julián Orrego, por su parte, señaló que su rol se limita a acompañar a la alineación con la que trabaja, sin reclamar derechos sobre el nombre: “Yo simplemente estoy haciendo parte de una alineación de una marca que ha cambiado muchas veces de integrantes y que en esta ocasión quisieron que yo estuviera”. El vocalista defendió que su posición responde a una lógica de lealtad hacia quienes sostuvieron el proyecto durante 15 años, pero también a lo que consideró como desinformación mediática sobre el tema.

“Lo que pasa es que hicieron las canciones conocidas de ese álbum y son esa alineación que hizo esas canciones conocidas [en referencia a ”Toby” Tobón y José Lopera], pero más adelante y más atrás hay una historia de Ekhymosis con diferentes integrantes que al final sigue siendo la misma marca“, señaló.

Estrada fue rotundo en que seguirán defendiendo el nombre mientras preparan nueva música con la actual formación, y los abogados siguen trabajando en los despachos. “Ya les harán saber a ellos qué es lo que va a pasar, básicamente”, advirtió.

Andy, Toby y José Lopera reivindican la autoría del catálogo histórico

Fernando Tobón y José Lopera reclaman el derecho sobre el repertorio histórico por su condición de autores de las obras musicales. Andy García señaló que ya hizo advertencias a sus excompañeros en caso de tocar los temas del grupo sin autorización (cortesía Ekhymosis El Origen)

Del otro lado de la disputa, Andy García, Fernando “Toby” Tobón, y José Lopera dieron su versión de los hechos a Infobae Colombia justo unas horas antes de su presentación en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, el 12 de noviembre de 2026.

Según relató Lopera, el acercamiento inicial de su parte fue en busca de una autorización formal, entendiendo cómo funciona la ley en Colombia con relación a las marcas. “Cuando nos juntamos en enero del año pasado, pues hombre, Andy está en la banda, hagamos música. ¿Qué hacemos con el nombre? ¿Por qué no les pedimos autorización a los dueños actuales de la marca?“, recordó. ”Entendemos un poco que en este país, pues este tema marcario funciona de esa manera, aunque no estés de acuerdo. Las marcas no son de quien las crea ni las trabaja, sino del vivo que la coge y la registra, ¿cierto? Entonces, pedimos autorización, ellos no quisieron, propusieron que hiciéramos un gran Ekhymosis con nosotros, diez músicos. A nosotros no nos pareció. Si mover una banda de cuatro es un chicharrón, imagínate mover una banda de diez. Entonces, ellos no nos autorizaron el uso del nombre".

Lopera afirmó que fue Andy García quien resultó apartado del proyecto mediante una comunicación que incluía una contrapropuesta económica. “A Andy lo expulsan de la banda, lo expulsan con una carta muy particular, donde le dicen que, por favor, ceda los derechos de todo Ekhymosis a cambio de una plata que le tenían”, relató, y agregó que García rechazó esa oferta.

Fue en ese contexto, según Tobón, que surgió la idea de usar el nombre “Xmosis” como alternativa temporal, sin intención inicial de disputar la marca original: “Fue como entre chiste y chanza. Les dije así como en el Factor X: somos Xmosis. Entienden que son los ex”. El músico insistió en que esa decisión fue aceptada por Andy García en su momento: “Nuestra idea nunca fue llegar a moverle, a romperle el bailao a nadie”, remarcó.

Sobre el trámite ante la SIC, Lopera ofreció una versión distinta a la de la alineación actual: afirmó que la entidad sí les permitió el registro del nombre Ekhymosis, aunque no en la categoría correspondiente a conciertos (clase 41), sino en otra destinada a contenidos de comunicación (clase 38). “No podemos hacer conciertos, pero sí podemos dar entrevistas como Ekhymosis”, explicó, y calificó esa resolución como el fundamento que los habilitó a retomar el nombre completo bajo la denominación “Ekhymosis El Origen”, en su condición de cofundadores y cotitulares de la marca.

El argumento central de este grupo, sin embargo, se apoya menos en el registro marcario que en la autoría de las canciones que integran el catálogo histórico de la banda. Tobón cuestionó la legitimidad artística de la alineación actual con una analogía: “Si el museo se llamara Ekhymosis, ¿cuáles son las obras que vas a ir a ver y de quiénes fueron?”. José Lopera reforzó ese planteamiento al señalar que la actual formación interpreta canciones que no compuso: “Hay un Ekhymosis que son cuatro, cinco personas totalmente distintas, pero salen a tocar con la marca, con nuestras obras. Nosotros no estamos tocando las obras de ellos”.

Tobón añadió que ya existe una advertencia formal sobre el uso de ese repertorio: “Ya se les había dicho que no utilizaran las canciones de nuestra autoría. Eso puede repercutir en un problema más complejo, porque eso da cárcel”.

Abogado experto en propiedad intelectual señala debilidades en ambas posturas

Consultado por Infobae Colombia, el abogado Santiago Sanmiguel, Global General Counsel de ONErpm y creador del pódcast Derecho Rocks, cuestionó el argumento central de Andy García sobre un presunto derecho superior derivado de su condición de cofundador, pero al mismo tiempo puso en duda los argumentos de los otros tres Ekhymosis con participación en la marca.

“¿Qué derechos tiene legalmente esos minoritarios sobre el uso del nombre de una marca si los demás socios deciden no autorizarlo? La respuesta es ninguno”, afirmó, y precisó que en materia marcaria no rige una lógica de mayorías societarias: “No es cuestión de mayorías, es cuestión de consenso. Si uno de los socios no está de acuerdo, no se puede hacer nada”.

Sanmiguel fue enfático al descartar la existencia de un derecho moral sobre una marca comercial, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de autor sobre una obra musical. “En la propiedad industrial no existe tal cosa, y en la propiedad industrial caben las marcas comerciales. No hay ningún derecho moral que se establezca allí, ni ninguna cosa como de: ‘ah, es que como yo soy el que ideó esa marca, tengo más derechos’”, explicó, y calificó ese planteamiento como “el argumento más flojo de todos”.

Sobre la distinción entre las clases 38 y 41 del registro marcario, el abogado explicó que la coexistencia de nombres idénticos solo es posible cuando los productos o servicios no compiten en el mismo mercado, como ocurre con la marca Mac aplicada a computadores, cosméticos o baterías de carro. En el caso de Ekhymosis, consideró que esa condición no se cumple: “Tienes un pódcast que se llama Ekhymosis, tienes contenido digital que se llama Ekhymosis, o estás vendiendo conciertos. Si tienes la categoría registrada en una y lo utilizas en otra, y en esa otra alguien tiene un mejor derecho, pueden pisarle y decirle que no puede usarlo”, explicó.

El uso del nombre “Ekhymosis El Origen” tampoco resuelve el conflicto legal, según Sanmiguel, quien calificó esa estrategia como contraproducente. “Es coger la marca completa de alguien más, utilizarla y montarle ‘El Origen’ al otro lado. Ponerle esas dos palabras adicionales no significa que haga una nueva marca”, sostuvo, y agregó que la confusión entre ambos nombres es evidente para cualquier oyente: “Si un usuario puede decir, ‘venga, ¿pero esa es la misma banda?’, eso significa que esas dos cosas se están confundiendo”.

El abogado diferenció, además, entre los derechos de interpretación musical y el uso de una marca comercial para ofrecer espectáculos. Explicó que Andy García conserva plenamente sus derechos como coautor e intérprete original de varias canciones, pero que eso no lo habilita a ofrecer conciertos bajo el nombre registrado de la banda: “Puede tocar esas canciones como puede tocar las canciones del repertorio de cualquier otra persona, pero no puede ofrecer un concierto utilizando la marca registrada de alguien más, independientemente de cuál sea el repertorio que se canta en ese concierto”, señaló.

Al analizar la vía penal mencionada por ambas partes, Sanmiguel indicó que una eventual denuncia tendría mayor sustento jurídico si se plantea como un caso de uso no autorizado de marca comercial, antes que como una infracción a los derechos de autor. “El uso no autorizado de marca comercial sí es un delito que está establecido, porque al final es como evitando la piratería de productos y servicios”, señaló, y mencionó como antecedente comparable el caso de Nelson Velásquez con la agrupación Los Inquietos, que durante dos décadas vienen enfrentando un litigio por los temas que el cantante interpreta de dicha agrupación como solista, luego de abandonar la formación en 2006.

El especialista planteó, sin embargo, que el conflicto marcario funciona en ambas direcciones, dado que la marca está registrada a nombre de los cuatro socios por igual. “Con la misma moneda, ambos pueden negar el uso del otro. El minoritario puede decir ‘no autorizo’, y ellos no pueden usarla, y los mayoritarios podrían decir ‘no autorizo’, y el otro no puede usarla”, explicó, y agregó que un eventual reclamo por competencia desleal resultaría igualmente aplicable a ambas partes: “Las dos partes estarían incurriendo en la misma conducta”.

Sobre los mecanismos disponibles para resolver la disputa, Sanmiguel señaló que la vía más clara es acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, instancia donde se puede solicitar una medida cautelar que ordene de forma preventiva la suspensión del uso de la marca mientras se resuelve el litigio de fondo. Precisó, además, que la discusión sobre una eventual responsabilidad penal corresponde a un proceso independiente ante la Fiscalía.

Lo cierto es que ambos grupos tienen nuevo material de estudio en marcha y desarrollan sus actividades, cada uno por su lado. Ekhymosis con Julián Orrego en la voz y los miembros de la formación de 2012 lanzó Mientes, tema que apela al lado más duro del grupo. Por su parte, Ekhymosis El Origen con Sebastián Yepes en la voz —que aparece en Spotify como Xmosis— lanzaron una serie de sencillos durante 2026, siendo el más reciente Contigo Quedarme, apelando a una faceta más contemporánea y, hasta cierto punto, pop.