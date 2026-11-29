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ARTÍCULO DE INFOBAE
Medellín vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de cierre de la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Tanto el Poderoso como el conjunto de Manizales llegan a este encuentro con la necesidad de una victoria para continuar en la pelea por un cupo a la final del campeonato
Independiente Medellín y Once Caldas le darán final a la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II el domingo 29 de noviembre, desde las 6:30 p. m., en juego por el grupo A y se podrá ver en todo el país a través de la señal de Win Sports y por su plataforma de suscriptores Win Play.
Convocados por Medellín
25. Éder Chaux
01. Salvador Ichazo
18. Frank Fabra
13. Jhan Mena
26. Esneyder Mena
39. Luis Escorcia
05. Joaquín Varela
19. Alfonso Simarra
16. Halam Loboa
08. Juan F. Quintero
21. Agustín Martegani
14. Baldomero Perlaza
07. Léider Berrío
24. Nivaldo Erazo
20. John Montaño
34. Keiner Klinger
11. Yony González
28. Andrés F. Dávila
32. Carlos Lucumí
15. Jackson Martínez
Atlético Nacional e Independiente Santa Fe jugaron el 28 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho el Campín por el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, empatado 1-1.
El resultado permitió que el equipo dirigido por Lucas González asumiera el liderato del grupo con cinco puntos y una diferencia de gol de +2. Santa Fe quedó segundo, con cuatro unidades y la misma diferencia de gol.
Tabla de posiciones del grupo A
- Atlético Nacional - 5 puntos (+2)
- Independiente Santa Fe - 4 puntos (+2)
- Independiente Medellín - 3 puntos (-1)
- Once Caldas - 1 punto (-3)
El encuentro entre Independiente Medellín y Once Caldas se jugará el domingo 29 de noviembre de 2026 a partir de las 6:30 p. m., encuentro que cerrará la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
El equipo dirigido por Amaranto Perea espera lograr la victoria y asumir el liderato del grupo A, luego de que Santa Fe y Atlético Nacional empataran 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.