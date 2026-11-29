El equipo dirigido por Amaranto Perea espera lograr la victoria y asumir el liderato del grupo A , luego de que Santa Fe y Atlético Nacional empataran 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro entre Independiente Medellín y Once Caldas se jugará el domingo 29 de noviembre de 2026 a partir de las 6:30 p. m., encuentro que cerrará la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El resultado permitió que el equipo dirigido por Lucas González asumiera el liderato del grupo con cinco puntos y una diferencia de gol de +2. Santa Fe quedó segundo, con cuatro unidades y la misma diferencia de gol.

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe jugaron el 28 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho el Campín por el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, empatado 1-1.

Independiente Medellín y Once Caldas le darán final a la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II el domingo 29 de noviembre, desde las 6:30 p. m., en juego por el grupo A y se podrá ver en todo el país a través de la señal de Win Sports y por su plataforma de suscriptores Win Play .

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