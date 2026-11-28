Así funcionaba el esquema de desvíos en la SAE durante el gobierno Petro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un presunto esquema de desvío de recursos de arrendamientos por cerca de $6.000 millones fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en relación con bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La denuncia sostiene que la sociedad contratada para gestionar esos activos dejó de transferir a la entidad estatal los pagos por inmuebles entregados mediante documentos denominados “precontratos de arrendamiento”.

Según el documento publicado por Semana, Activos por Colombia habría permitido que terceros ocuparan predios y cobraran arriendos sin reportar esos ingresos a la SAE. La sociedad recibió un contrato superior a $16.700.000.000 para administrar, promover y vender inmuebles de la entidad.

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Abraham Katime, representante legal de la firma, propuso su creación el 27 de junio de 2025. Los cálculos incluidos en la acusación estiman que el esquema habría desviado cerca de $500.000.000 mensuales y motivaron señalamientos por presunta estafa agravada y administración desleal, señala la denuncia.

Los precontratos con los que se habrían entregado inmuebles

La sociedad Activos por Colombia habría permitido que terceros ocuparan predios y cobraran arriendos sin reportar esos ingresos a la Sociedad de Activos Especiales - ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión posterior identificó 146 de esos documentos. La denuncia los denomina “precontratos” porque, según su interpretación, carecen de existencia jurídica y no estaban previstos en el acuerdo entre la SAE y Activos por Colombia. El documento afirma que esos papeles facilitaron ocupaciones de inmuebles sin autorización de la dirección de la entidad.

Uno de los casos citados corresponde a un predio de Cali, Valle del Cauca, ubicado en la avenida Sexta con 46, entregado bajo un supuesto acuerdo transitorio de custodia y normalización precontractual. Aunque el texto precisaba que no constituía un contrato de arrendamiento, la denuncia sostiene que no fijaba un canon, no se informaba a la SAE y daba paso a pagos por fuera de la entidad.

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También se menciona un local en el sector de García Rovira, en el centro de Bucaramanga, Santander, donde el documento otorgaba a un custodio la tenencia temporal y precaria del inmueble. La justificación invocaba la necesidad de evitar vandalismo, desmantelamiento u ocupaciones ilegales, pero la denuncia afirma que terceros terminaron cobrando los arriendos.

La auditoría fue solicitada por Diana Patricia Bravo, presidenta de la SAE, después de que un inventario de bienes revelara ocupantes que exhibían esos documentos. El informe incorporado a la denuncia cuestiona además los resultados de la sociedad: de más de 10.000 inmuebles recibidos, solo arrendó 21 durante 2026, vendió 111 propiedades y apenas diez fueron escrituradas pese a estar pagadas.

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Las pérdidas, los gastos y la donación bajo revisión

El informe incorporado a la denuncia cuestiona además los resultados de la sociedad: de más de 10.000 inmuebles recibidos, solo arrendó 21 durante 2026 (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

Los hallazgos de auditoría incluyen gastos administrativos por $3.551.000.000, un aumento del 565% durante la gestión examinada. La auditoría registró $1.164.000.000 en gastos de personal, 53 contratos de prestación de servicios cuando la SAE había autorizado cinco, pérdidas por $2.662.000.000 y obligaciones tributarias omitidas por cerca de $3.500.000.000.

La denuncia incorpora además una donación de $256.000.000 a la Fundación Skandinavia, que, según el texto, se hizo sin consultar al nivel central de la SAE. La entidad receptora tiene sede en Santa Marta, Magdalena, ciudad de origen de Katime, y contaba con un patrimonio acreditado de $358.000.000.

El documento relaciona ese desembolso con la actividad política y social del representante legal, quien ha expresado interés en aspirar a la Alcaldía de Santa Marta. La fuente indica también que la fundación tuvo un contrato con la Gobernación del Magdalena en 2024, sin aportar una posición de la organización sobre los señalamientos.

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La defensa de Katime y la investigación en la Fiscalía

La Físcalia ya investiga las irregularidades dentro de la SAE - (Luisa González/Reuters)

Katime reconoció que contempla una candidatura, aunque aclaró que no está inscrito. “No soy candidato porque aún no hay inscripción; si las inscripciones fueran mañana, yo me presentaría, siempre y cuando sea en una consulta”, afirmó a Semana.

Sobre la donación, sostuvo que estaba destinada a la entrega de juguetes a niños y que podía generar un descuento tributario para la SAE. “Forma parte de mi trabajo social. Es que yo no desconozco que soy un dirigente político y social”, dijo al referirse a su vínculo con la fundación.

El representante legal defendió los documentos cuestionados con el argumento de que las ocupaciones reducían los costos de vigilancia, servicios públicos y daños a los inmuebles. “Yo tenía facultad para custodiar los bienes y podía acudir al derecho civil, al derecho comercial y al derecho inmobiliario”, manifestó, mientras la denuncia sostiene que esas decisiones debían ser consultadas con la SAE.

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Bravo recibió además información sobre una presunta eliminación de archivos y datos de las bases de Activos por Colombia, así como sobre nóminas e inventarios paralelos. Las oficinas de la sociedad fueron allanadas el 27 de septiembre de 2026 en actuaciones articuladas con la Fiscalía.

Las acusaciones, las explicaciones de Katime y los hallazgos de auditoría quedan sujetos al avance de las investigaciones judiciales, que determinarán si existieron delitos y quiénes son los responsables.