El hijo de Aida Victoria Merlano atraviesa una infección viral (@aidavictoriam/ instagram)

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La creadora de contenido Aida Victoria Merlano contó que su hijo Emiliano atraviesa un cuadro de enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral frecuente en niños pequeños. La barranquillera relató que el malestar del menor alteró su descanso durante la noche y que debió permanecer a su lado para cuidarlo.

Merlano compartió la situación a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía junto al niño y explicó que había pasado varias horas pendiente de sus síntomas. “Emi tiene el virus de mano-pie que le da a los niños”, escribió en su mensaje dirigido a sus seguidores.

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La influenciadora indicó que el pequeño presenta comezón en los pies, una molestia que, según su relato, le dificultó conciliar el sueño. “No dormí en toda la noche echándole cremita y cuidándole el sueño”, agregó en la publicación.

La noticia generó mensajes de respaldo entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la actualización sobre el estado de salud de Emiliano. Aida Victoria Merlano ha mantenido una presencia más reservada de su hijo en redes sociales durante los últimos meses, aunque en ocasiones comparte aspectos de su experiencia como madre.

Aida Victoria Merlano reveló que su hijo Emiliano tiene enfermedad de manos, pies y boca (@aidavictoriam/ Instagram)

La creadora de contenido también agradeció el apoyo que recibió durante la mañana, cuando una persona de su entorno asumió el cuidado del niño por unas horas. “Mari (la niñera) me hizo relevo a las 7:00 a. m., pero pienso en las mamás que lo hacen solas y de verdad que las admiro y las respeto”, manifestó.

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Qué es la enfermedad de manos, pies y boca

La enfermedad de manos, pies y boca es una afección causada por virus que suele presentarse con mayor frecuencia en menores de cinco años, aunque puede afectar a personas de otras edades. La infección se asocia, entre otros agentes, con el virus coxsackie A16, que forma parte del grupo de los enterovirus.

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad de manos, pies y boca suele causar llagas en la boca y erupciones en manos y pies. Los síntomas pueden aparecer entre tres y seis días después del contagio e incluir fiebre, dolor de garganta, reducción del apetito, malestar general y lesiones dolorosas en la boca.

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La infección también puede causar erupciones o pequeñas ampollas en las palmas de las manos, las plantas de los pies y, en algunos casos, en los glúteos. La reacción de la piel puede variar según cada paciente y no todas las personas presentan los mismos signos.

Emiliano presentó comezón en los pies y Aida Victoria afirmó que pasó la noche pendiente de su descanso (@aidavictoriam/ Instagram)

En el caso de Emiliano, Merlano solo hizo referencia a la comezón en los pies y a las dificultades para dormir. La creadora de contenido no compartió un parte médico ni dio detalles adicionales sobre una posible atención clínica para el niño.

La mayoría de los casos mejora entre 7 y 10 días

La enfermedad no cuenta con un tratamiento específico que elimine el virus. La atención suele enfocarse en aliviar los síntomas y evitar la deshidratación, sobre todo cuando las llagas en la boca provocan dolor al comer o beber.

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Según Mayo Clinic, los síntomas suelen desaparecer por sí solos en un período de 7 a 10 días. La institución recomienda mantener una hidratación adecuada y consultar a un profesional de la salud ante síntomas graves o si el niño no logra ingerir líquidos.

La enfermedad de manos, pies y boca se transmite por el contacto con secreciones nasales o de la garganta, saliva, líquido de las ampollas, materia fecal o gotas que se expulsan al toser y estornudar. Por esa razón, el lavado frecuente de manos y la limpieza de objetos de uso compartido son medidas relevantes para reducir la propagación.

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La mayoría de los casos de enfermedad de manos, pies y boca se resuelve entre siete y 10 días (@aidavictoriam/ Instagram)

La actividad de Aida Victoria en redes disminuyó en medio de un conflicto legal con el padre de Emiliano

La presencia de Aida Victoria Merlano en redes sociales ha disminuido durante las últimas semanas. La creadora de contenido explicó a comienzos de noviembre que atravesaba un periodo complejo a nivel personal, en medio de la disputa que mantiene con Juan David Tejada, padre de Emiliano y conocido en internet como El Agropecuario.

El conflicto entre ambos se relaciona con la custodia del menor, los permisos para viajes internacionales y el contacto de Tejada con su hijo. El empresario sostuvo públicamente que autorizó un viaje temporal de Emiliano a Panamá entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 2026, pero afirmó que después no tuvo información suficiente sobre el regreso ni sobre la ubicación del niño.

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Tejada aseguró que inició un procedimiento de restitución internacional ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. También planteó la posibilidad de emprender acciones legales por una presunta falsificación de documentos vinculados con los traslados del menor.

La creadora de contenido enfrenta una disputa legal con Juan David Tejada, padre de Emiliano y conocido como El Agropecuario (@aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios/Instagram)

Merlano rechazó los señalamientos de su expareja y lo invitó a presentar sus denuncias ante las autoridades. La creadora de contenido también ha cuestionado que el conflicto se exponga en redes sociales. Hasta ahora, no existe una decisión judicial pública que defina las acusaciones planteadas por alguna de las partes.

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En ese contexto, Aida Victoria compartió la reciente actualización sobre el estado de salud de Emiliano, quien, según explicó, atraviesa una infección de manos, pies y boca.