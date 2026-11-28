Alina Lozano se sumó a la lista de aspirantes a sumarse al elenco de la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia' (Canal RCN y @lozanoalina/Instagram)

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El periodista Carlos Ochoa reveló una lista de 30 nombres que sonarían para integrar la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia, prevista para 2027, entre los que figuran la actriz Alina Lozano, la modelo Elizabeth Loaiza y el creador de contenido Javier Gómez, al tiempo que descartó la participación de Santiago Vargas.

En un extenso video publicado en su canal de YouTube, Ochoa organizó su listado en tres categorías: los que, según sus fuentes, ya estarían confirmados o próximos a firmar contrato; los que él personalmente desearía ver en la casa estudio; y los que simplemente “suenan” en los pasillos del sector.

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El comunicador aclaró que la información puede cambiar en cualquier momento, dado que el Canal RCN modifica su elenco con frecuencia durante el proceso de selección.

Javier Gómez y Elizabeth Loaiza, entre los más cerca de confirmar

Elizabeth Loaiza figura entre las personalidades más próximas a firmar contrato para 'La casa de los famosos Colombia' (@elizabethloaiza/Instagram)

Según Ochoa, dos de los nombres con mayor probabilidad de concretar su participación son el DJ y creador de contenido Javier Gómez y la modelo Elizabeth Loaiza. En el caso de Gómez —con cerca de 795.000 seguidores en Instagram— su ingreso habría sido impulsado por su mejor amiga, la DJ Marcela Reyes, quien participó brevemente en la tercera temporada del reality, realizada en el primer semestre de 2026. Respecto a Loaiza, el youtuber señaló que la también empresaria habría expresado una disposición total para participar, priorizando la exposición mediática por encima de las condiciones económicas.

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Ambos datos coinciden con lo que reveló días antes el presentador Ariel Osorio en su programa La Corona TV, del canal City TV, quien fue el primero en mencionar públicamente esos dos nombres. Osorio también había señalado que el casting para la cuarta temporada ya estaría cerrado y que, a diferencia de lo que sucedió en las dos pasadas temporadas igual que en ediciones anteriores, los participantes serían seleccionados directamente por la producción, sin votaciones del público.

Alina Lozano abre la lista; Rafaela Chávez y Camilo Cuervo, juntos y por separado

El primer nombre que mencionó Ochoa fue el de la actriz Alina Lozano, conocida por su papel de doña Nidia en Pedro el Escamoso y por su polémica relación con el también actor Jim Velásquez, varios años menor que ella. Según contó en el video, RCN habría mostrado “superinterés” en su participación, apuntando a la capacidad de la actriz de generar audiencia. “Todavía no ha firmado contrato, pero yo creo que puede firmar más rápido de lo que creemos”, afirmó el comunicador.

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También mencionó a Rafaela Chávez, hija de la cantante Marbelle, y al cantante Camilo Cuervo, expareja de la propia Rafaela, como dos participantes que sonarían de manera independiente pero cuya coincidencia en la casa generaría una dinámica atractiva para el formato. Según Ochoa, el contrato de Chávez aún no estaría firmado, aunque la producción habría manifestado gran interés en su incorporación.

Rafaela Chávez y su expareja Camilo Cuervo integran los nombres que suenan de manera independiente para el elenco del formato (@rafaellamusik/Instagram)

El Tigre, La Piry y El Sebastucho completan el grupo que suena con fuerza

Entre los perfiles más comentados también aparece Jesús “El Tigre” Borrero, actor reconocido por cuatro temporadas de El man es Germán en RCN. Ochoa lo describió como alguien “entrador, hablador” y familiarizado con la dinámica de la industria televisiva colombiana. Asimismo, mencionó a La Piry, modelo transgénero e influenciadora de República Dominicana que ganó reconocimiento regional tras su participación en La mansión de Luinny, donde protagonizó un tenso enfrentamiento con la DJ Yina Calderón que derivó en la expulsión de esta última.

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La Piry, recordada por su pelea con Yina Calderón en 'La mansión de Luinny', estaría entre la lista de consideradas por RCN (@lapiryy_/IG)

El Sebastucho —nombre artístico de Sebastián Arévalo—, creador de contenido barranquillero con más de dos millones de seguidores en Instagram, también aparece en la lista. Arévalo ya había intentado ingresar a la tercera temporada a través de votaciones del público, pero no logró asegurar su lugar. Según Osorio, esta vez habría recibido una invitación directa de la producción.

Ochoa también incluyó en su lista de candidatos a Angélica Jaramillo —quien en febrero de 2026 criticó duramente el formato cuando su hermana Sofía fue eliminada de la tercera temporada y que también mencionó Osorio previamente— y al actor Víctor Hugo Ruiz, conocido por sus papeles en producciones como Gallito Ramírez, Chepe Fortuna, La saga, negocio de familia, y Pablo Escobar, el patrón del mal.

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El listado continúa con Zai (nombre artístico de Simón Trujillo, hijo de los actores Tatiana Rentería y Diego Trujillo), el comediante y locutor Luchito Humor (Elber Castro Monsalve), y el modelo y cantante puertorriqueño Asaf Torres, quien ya tiene experiencia en realities internacionales y cuya incorporación, según Ochoa, habría sido impulsada por Yina Calderón.

Entre los nombres que Ochoa ubicó en la categoría “yo quiero que estén” figuran la llamada Barbie colombiana (Manuela Gómez), la actriz Susana Torres, la también actriz Ana Victoria Beltrán (conocida como Daniela en Padres e hijos), la influenciadora Samantha Correa —de quien Ochoa señaló que podría no llegar a un acuerdo económico con la producción— y la creadora de contenido conocida como La Loba.

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Otros nombres mencionados en el video incluyen a Valentina Valderrama, Kara Rodríguez, Sebastián Pedraza (Maipel), el cantante Emil Russef, la creadora de contenido Anyeta Rodríguez, el actor Víctor Hugo Morant, Koral La Diva, Andrea Valdiri, José Vázquez, y Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y recordado por ser la expareja de Aida Victoria Merlano. Sobre este último, cabe recordar que Ariel Osorio señaló previamente la posibilidad de que fuese descartado de la lista final, por anunciar anticipadamente su presencia en la próxima temporada.

Juan David Tejada estaría entre los aspirantes a entrar al reality, pese a que informaciones previas dejaron en duda su presencia por violar los acuerdos de confidencialidad (@elreydelosagropecuarios_/ Instagram)

Santiago Vargas descartado: RCN aún no publica lista oficial

Uno de los descartados que Ochoa mencionó puntualmente fue el presentador Santiago Vargas, quien al parecer “prefirió la estabilidad que un proyecto momentáneo”, según señaló el periodista, aunque también reveló que la relación entre las partes atraviesa un distanciamiento personal. También indicó que Maye Torres, hermana de Alexa Torrex, no sería del interés de la producción para esta temporada.

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La cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia fue confirmada oficialmente el 29 de mayo de 2026, durante la gala final de la tercera edición, ganada por el actor Alejandro Estrada, cuando la presentadora Carla Giraldo mostró en vivo un sobre con el mensaje: “Confirmada la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia 2027”. Hasta la fecha, el canal no ha publicado una lista oficial de participantes ni anunció una fecha de estreno.