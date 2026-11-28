El operativo en el Nordeste antioqueño permitió incautar armas, munición, antenas y dispositivos tecnológicos, además de recuperar a una adolescente de 17 años (Séptima División del Ejército Nacional)

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Tropas del Ejército Nacional desmantelaron una presunta central clandestina de comunicaciones atribuida al Clan del Golfo en zona rural de Anorí, Antioquia, luego de un combate con integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle. Durante el operativo, los uniformados hallaron a una adolescente de 17 años, quien quedó bajo protección de las autoridades.

La acción fue desarrollada por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscritas a la Séptima División, tras recibir información de inteligencia militar sobre la ubicación de una comisión de la organización armada en el corregimiento de Liberia-Charcón.

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Según el reporte oficial, los militares llegaron al punto donde se encontraban presuntos integrantes de la subestructura y se presentó un enfrentamiento. Los hombres que estaban en el lugar huyeron tras el combate, mientras las tropas aseguraron el área y localizaron equipos de comunicaciones, armamento, munición y dispositivos tecnológicos.

Hallaron detector de drones en centro clandestino del Clan del Golfo desmantelado en Antioquia (Ejército)

La menor fue encontrada en el sitio y entregada a la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos. De acuerdo con la información divulgada por la Fuerza Pública, la adolescente habría sido reclutada por la estructura ilegal y quedó abandonada durante la retirada de los demás integrantes del grupo.

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Incautaron armas, equipos de comunicaciones y más de 1.000 municiones

En el lugar, el Ejército reportó la incautación de tres fusiles, tres pistolas y más de 1.000 unidades de munición de distintos calibres. También fueron hallados proveedores, material de intendencia, documentación atribuida a la estructura armada, un computador portátil, teléfonos celulares, baterías y antenas de telecomunicaciones.

Las autoridades señalaron que la instalación funcionaba como un punto de enlace para las redes criminales que operan en el Nordeste antioqueño. La presencia de antenas y otros equipos permitió a las tropas establecer que desde allí se mantenían comunicaciones con distintos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle.

El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, indicó que la operación afectó las capacidades logísticas y de mando de esa estructura del Clan del Golfo en la zona rural de Anorí.

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El Ejército incautó tres fusiles, tres pistolas y más de 1.000 municiones en el lugar de los hechos (Ejército)

Dentro del material decomisado, llamó la atención de los militares un detector portátil de drones y un amplificador de señal inalámbrica. Según el Ejército, los equipos habrían sido utilizados para advertir la presencia de aeronaves no tripuladas desplegadas por la Fuerza Pública en el Nordeste de Antioquia.

El detector de drones habría sido usado para alertar sobre operaciones militares

El Ejército afirmó que las aeronaves remotamente tripuladas utilizadas en esa región cuentan con apoyo del Gobierno de Estados Unidos y tienen como objetivo ubicar laboratorios para el procesamiento de droga, campamentos, depósitos ilegales y estructuras armadas.

La incautación de un detector portátil de drones indica, según la institución, que la organización buscaba anticipar las operaciones de vigilancia aérea y proteger sus corredores, puntos de concentración y actividades logísticas.

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Entre los elementos incautados había un detector portátil de drones y un amplificador de señal inalámbrica (Ejército).

El amplificador de señal inalámbrica también será sometido a análisis por parte de inteligencia militar. Los dispositivos, junto con el computador y los teléfonos incautados, podrían contener información sobre comunicaciones, contactos y movimientos de integrantes de la organización armada.

La Fuerza Pública atribuyó el funcionamiento de la central a alias Pinky, a quien identifica como presunto cabecilla de la subestructura Jorge Mario Valle. Las autoridades sostienen que desde ese sitio impartía instrucciones a redes criminales y logísticas que tendrían presencia en el Nordeste antioqueño.

Alias Pinky es señalado de coordinar extorsiones, secuestros y narcotráfico

De acuerdo con el Ejército, alias Pinky usaba el punto de comunicaciones para coordinar acciones relacionadas con homicidios, extorsiones, secuestros, acciones terroristas y reclutamiento de menores de edad. La institución también le atribuye órdenes vinculadas con el narcotráfico y el traslado de insumos químicos para el procesamiento de pasta base de coca.

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Estas afirmaciones corresponden a información de inteligencia y deberán ser verificadas por las autoridades judiciales dentro de las investigaciones que correspondan. Hasta ahora, no se ha informado sobre capturas en relación con el operativo ni sobre una decisión judicial contra las personas señaladas por la Fuerza Pública.

La subestructura Jorge Mario Valle hace parte de las organizaciones que las autoridades buscan contrarrestar en el Nordeste antioqueño. La región ha sido objeto de operativos contra estructuras vinculadas con economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El Ejército aseguró que la destrucción de la central de comunicaciones afecta el sistema de mando y control de la estructura, así como la capacidad de coordinación de su presunto cabecilla en el área.

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Tras el combate, la Séptima División reforzó el despliegue militar por tierra y aire en la zona de Anorí con el objetivo de ubicar a los integrantes de la comisión que escapó del lugar.

Las autoridades investigan si los dispositivos decomisados contienen información sobre contactos y movimientos de la organización (ejército).

La institución pidió a la población reportar cualquier actividad que pueda afectar la seguridad de las comunidades. Para ese fin, recordó que está disponible la línea nacional 107, destinada a recibir denuncias sobre hechos relacionados con terrorismo y presencia de grupos armados.

Las operaciones continúan en el área rural del municipio. La menor recuperada permanece bajo acompañamiento de las autoridades competentes, mientras los elementos incautados serán analizados para establecer su posible relación con actividades de la subestructura Jorge Mario Valle.

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