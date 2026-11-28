El streamer expuso el documento durante una transmisión y reconoció que el grupo debía responder por las afectaciones causadas en la propiedad (@clipsdetodoo77/ TikTok)

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El creador de contenido Westcol afirmó que recibió una reclamación por $54.472.586 debido a los daños ocasionados durante una estadía con otros influenciadores en una propiedad alquilada en Guatapé, Antioquia. El streamer mostró el monto durante una transmisión en la plataforma Kick y reconoció que los propietarios podían exigir el pago.

La visita reunió a varios integrantes de su grupo de amigos y creadores de contenido, conocido en redes sociales como La Ganga. Entre las personas que estuvieron en la finca figuraban Chanty, Lonche y Katy Cardona, conocida como La Blanquita.

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Durante los días que permanecieron en el municipio antioqueño, Westcol y sus acompañantes realizaron transmisiones en vivo desde la vivienda. En parte de ese contenido se observaron celebraciones, consumo de alcohol y reuniones dentro de la propiedad.

Después del viaje, el streamer expuso ante sus seguidores una notificación que, según explicó, contenía el detalle de los daños y las sanciones exigidas por los dueños del inmueble. La cifra superó los $50 millones y generó reacciones entre los usuarios que seguían la transmisión.

El streamer afirmó que los propietarios enviaron un cobro por daños y sanciones relacionados con el hospedaje (@westcol/ Instagram)

La suma incluye daños y otras sanciones por la estadía

WestCol, cuyo nombre es Luis Fernando Villa Álvarez, no precisó en detalle qué elementos fueron afectados ni publicó el documento completo de la reclamación. Sin embargo, en la transmisión aseguró que la comunicación incluía el desglose de costos por daños, trabajos de reparación y multas relacionadas con distintos elementos de la vivienda.

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“Pille, puse la semana. Todo manifestado, los cobros, cómo fue, los costos de la constructora, las multas de los colchones”, expresó el creador de contenido al referirse al documento que recibió.

La cifra que mostró fue de $54.472.586, aunque no quedó establecido públicamente si el monto ya fue pagado, si corresponde a una solicitud inicial o si existe un acuerdo definitivo entre los huéspedes y los propietarios.

El streamer señaló que la suma sorprendió al grupo, pero sostuvo que la reclamación era consecuencia de lo que ocurrió durante el hospedaje. En lugar de cuestionar el derecho de los dueños a pedir una compensación, admitió que la experiencia debía servir como advertencia para quienes alquilan casas con fines recreativos o de producción de contenido.

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El influenciador afirmó que los asistentes debían asumir la responsabilidad por los daños causados (@westcol / Instagram)

En una de sus intervenciones, Westcol afirmó que los asistentes a la reunión debían asumir las consecuencias de los daños. El creador de contenido sostuvo que el reclamo de los propietarios era válido ante el estado en que habría quedado la residencia.

“Eso es algo que nos merecemos todos. Nosotros no podemos ir por la vida alquilando casas y haciendo lo que queramos con la casa de las personas”, manifestó durante la transmisión.

La declaración contrastó con la reacción inicial de sorpresa que generó el valor de la reclamación. Westcol insistió en que los dueños de la finca estaban facultados para cobrar por los daños y que quienes participaron en el viaje debían responder por las afectaciones que se produjeron.

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El contenido sobre el viaje a Guatapé circuló en redes sociales durante los últimos días. En las transmisiones compartidas por los asistentes se observaron momentos de fiesta dentro de la propiedad, aunque no se conocen de manera independiente las circunstancias exactas de cada daño incluido en el cobro.

La Blanquita le preguntó a Westcol por el pago de la multa

El asunto volvió a ser mencionado en otra transmisión de Westcol, cuando habló de una conversación con Katy Cardona, La Blanquita. De acuerdo con su versión, ella se comunicó con él para saber cuánto debía aportar ante la reclamación económica recibida tras la estadía en Guatapé.

No se conocen de forma independiente los daños específicos incluidos en el cobro presentado al streamer (@westcol/IG)

Westcol no informó cómo se distribuiría el pago entre las personas que estuvieron en la finca, ni aclaró si todos los integrantes del grupo asumirán una parte del valor exigido. Tampoco hubo pronunciamientos públicos de los demás participantes sobre los daños o sobre la eventual división de los costos.

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Los contratos de hospedaje suelen establecer condiciones sobre el cuidado de instalaciones, mobiliario y objetos de uso cotidiano, además de prever pagos adicionales si se producen daños durante la estancia.