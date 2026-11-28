Los dirigidos por Fredy Hurtado se medirán ante los "Faraones" de Egipto (Federación Colombiana de Fútbol)

Guardar

La Selección Colombia Sub-17 enfrentará a Egipto el 1 de diciembre de 2026, a las 10:00 a. m. (hora colombiana), en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha, Catar, por un lugar en los octavos de final del Mundial de la categoría.

Si supera a Egipto, Colombia se medirá en octavos con el ganador del duelo entre Corea del Sur y Japón. En los cuartos de final podría cruzarse nuevamente con Serbia o con Francia, mientras que en semifinales aparecen como posibles rivales Italia o Bélgica, Brasil o Chile; una eventual final sería ante España, Argentina, Croacia o Uruguay.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Freddy Hurtado avanzó como segundo del Grupo L con seis puntos, tres puntos menos que Serbia. La selección colombiana perdió 1-0 ante el conjunto serbio en la tercera fecha, con un gol de Nebojsa Grujic.

Dieciseisavos de final: horarios para Colombia

Colombia jugará ante Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 (@FCFSeleccionCol-X)

30 de noviembre de 2026

Croacia vs. Uruguay — 7:30 a. m. — Cancha 9, Adel Mallala

Italia vs. Tayikistán — 7:30 a. m. — Cancha 4, Khaled Salman

Brasil vs. Mozambique — 8:00 a. m. — Cancha 1, Mohammed Ghanim

Bélgica vs. Arabia Saudí — 8:30 a. m. — Cancha 5, Khaled Ballan

República de Irlanda vs. Costa de Marfil — 9:30 a. m. — Cancha 3, Bader Bilal

México vs. Argentina — 10:00 a. m. — Cancha 2, Ibrahim Khalfan

Chile vs. Marruecos — 10:30 a. m. — Cancha 7, Mansour Muftah

España vs. Uzbekistán — 10:30 a. m. — Cancha 8, Mahmoud Soufi

1 de diciembre de 2026

Australia vs. Senegal — 7:30 a. m. — Cancha 4, Khaled Salman

Malí vs. República Dominicana — 7:30 a. m. — Cancha 9, Adel Mallala

República de Corea vs. Japón — 8:00 a. m. — Cancha 1, Mohammed Ghanim

Serbia vs. República Popular China — 8:30 a. m. — Cancha 5, Khaled Ballan

Grecia vs. Ecuador — 9:30 a. m. — Cancha 3, Bader Bilal

Egipto vs. Colombia — 10:00 a. m. — Cancha 2, Ibrahim Khalfan

Francia vs. Uganda — 10:30 a. m. — Cancha 7, Mansour Muftah

Venezuela vs. Argelia — 10:30 a. m. — Cancha 8, Mahmoud Soufi

Así fue la derrota de Colombia ante Serbia

(Federación Colombiana de Fútbol)

Colombia cayó por 0-1 ante Serbia en Doha, durante el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, y quedó clasificada como segunda para los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Fredy Hurtado generó varias ocasiones en la segunda mitad, pero su rival fue más efectivo.

Serbia marcó la diferencia en el minuto 71, cuando Nebojsa Grujic aprovechó un cambio de frente de Ognjen Matanovic para poner el resultado definitivo. Con la derrota, Colombia quedó a la espera de conocer a su rival entre los mejores segundos del torneo.

PUBLICIDAD

La selección colombiana tuvo opciones para igualar: Edwin Echeverría exigió a Veljko Popovic con un remate desde media distancia y Matías Caicedo estuvo cerca del empate en el tramo final, pero Filip Duric bloqueó su disparo. En los últimos minutos, Colombia aceleró en ataque y obtuvo un tiro de esquina, aunque no logró modificar el marcador.

James Rodríguez hizo parte de la generación que fue a la Copa del Mundo de Corea del Sur en el 2007 (@fifaworldcup_es -X)

La selección de fútbol sub-17 de Colombia acumula siete participaciones en la Copa Mundial de la categoría entre su estreno en Escocia 1989 y el certamen de Catar 2025. En ese recorrido, el conjunto nacional disputó 31 partidos oficiales, con un balance de 10 triunfos, nueve empates y 12 derrotas, además de 46 goles a favor y 44 en contra.

PUBLICIDAD

Las mejores campañas del combinado juvenil ocurrieron en Finlandia 2003 y Nigeria 2009, torneos en los que finalizó en la cuarta posición tras alcanzar las semifinales. En sus otras presentaciones, el equipo superó la fase inicial en Corea del Sur 2007, India 2017 y Catar 2025, mientras que quedó fuera de competencia en la primera ronda durante las ediciones de Escocia 1989 y Japón 1993.

Participaciones concluidas: 7 (1989, 1993, 2003, 2007, 2009, 2017 y 2025).

Partidos disputados: 31.

Victorias: 10.

Empates: nueve (incluye partidos definidos por penales).

Derrotas: 12.

Goles a favor: 46.

Goles en contra: 44.

Mejores ubicaciones: cuarto puesto en Finlandia 2003 y Nigeria 2009.

Resultados por edición

Escocia 1989 (Fase de grupos)

Guinea 1-1 Colombia (10 de junio)

Colombia 2-3 Portugal (12 de junio)

Colombia 0-1 Arabia Saudita (14 de junio)

Balance: 3 partidos: 0 victorias, un empate, dos derrotas. 3 goles a favor, 5 en contra.

Japón 1993 (Fase de grupos)

Catar 2-0 Colombia (22 de agosto)

Colombia 2-1 Estados Unidos (24 de agosto)

Checoslovaquia 3-1 Colombia (26 de agosto)

Balance: 3 partidos: una victoria, 0 empates, dos derrotas. 3 goles a favor, 6 en contra.

Finlandia 2003 (Cuarto lugar)

Fase de grupos: México 0-0 Colombia (13 de agosto)

Fase de grupos: China 1-2 Colombia (16 de agosto)

Fase de grupos: Colombia 9-1 Finlandia (19 de agosto)

Cuartos de final: Colombia 2-0 Costa Rica (23 de agosto)

Semifinal: Brasil 2-0 Colombia (27 de agosto)

Tercer puesto: Colombia 1-1 Argentina (derrota 4-5 en penales) (30 de agosto)

Balance: 6 partidos: 3 victorias, dos empates, una derrota. 14 goles a favor, 5 en contra.

Corea del Sur 2007 (Octavos de final)

Fase de grupos: Colombia 3-3 Alemania (20 de agosto)

Fase de grupos: Trinidad y Tobago 0-5 Colombia (23 de agosto)

Fase de grupos: Colombia 1-2 Ghana (26 de agosto)

Octavos de final: Nigeria 2-1 Colombia (30 de agosto)

Balance: 4 partidos: una victoria, un empate, dos derrotas. 10 goles a favor, 7 en contra.

Nigeria 2009 (Cuarto lugar)

Fase de grupos: Colombia 2-1 Países Bajos (25 de octubre)

Fase de grupos: Irán 0-0 Colombia (28 de octubre)

Fase de grupos: Gambia 2-2 Colombia (31 de octubre)

Octavos de final: Argentina 2-3 Colombia (4 de noviembre)

Cuartos de final: Colombia 1-1 Turquía (victoria 5-3 en penales) (8 de noviembre)

Semifinal: Suiza 4-0 Colombia (12 de noviembre)

Tercer puesto: Colombia 0-1 España (15 de noviembre)

Balance: 7 partidos: dos victorias, 3 empates, dos derrotas. 8 goles a favor, 11 en contra.

India 2017 (Octavos de final)

Fase de grupos: Colombia 0-1 Ghana (6 de octubre)

Fase de grupos: India 1-2 Colombia (9 de octubre)

Fase de grupos: Estados Unidos 1-3 Colombia (12 de octubre)

Octavos de final: Alemania 4-0 Colombia (16 de octubre)

Balance: 4 partidos: dos victorias, 0 empates, dos derrotas. 5 goles a favor, 7 en contra.

Catar 2025 (Dieciseisavos de final)

Fase de grupos: Alemania 1-1 Colombia (4 de noviembre)

Fase de grupos: El Salvador 0-0 Colombia (7 de noviembre)

Fase de grupos: Colombia 2-0 Corea del Norte (10 de noviembre)

Dieciseisavos de final: Francia 2-0 Colombia (14 de noviembre)

Balance: 4 partidos: una victoria, dos empates, una derrota. 3 goles a favor, 3 en contra.