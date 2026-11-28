Rodrigo Contreras fue uno de los principales protagonistas al ser expulsado por doble amarilla en el juego ante América de Cali (Cristian Bayona-Colprensa)

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El 27 de noviembre de 2026, Millonarios y América de Cali empataron sin goles en el estadio El Campín y dejaron todo servido para definir el rumbo del finalista del cuadrangular B de la Liga BetPlay, el 2 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia).

En el juego que tuvo pocas emociones durante los 90 minutos, el juego duro a nivel físico fue uno de los principales factores que adornó el juego en el Coliseo de la 57 (apodo de El Campín) y que tuvo tres jugadas puntuales por las cuales Carlos Ortega tomó decisiones radicales durante el juego.

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Por este motivo, las cuentas especializadas VAR Central y el exárbitro Wilmer Barahona revisaron las acciones disciplinarias. Ambos coincidieron en las decisiones sobre Contreras y Rosero, pero plantearon posturas opuestas sobre la expulsión de Quintero por el episodio de la moneda.

Rodrigo Contreras recibió dos amarillas por acciones temerarias

Dany Rosero dejó a América de Cali con un jugador menos por un golpe sobre Leonardo Castro (@ElVarCentral-X)

Rodrigo Contreras fue expulsado antes del descanso, luego de recibir dos tarjetas amarillas. La primera llegó tras una disputa con el arquero Jean Fernandes, en la que el atacante de Millonarios levantó la pierna e impactó al guardameta en la cabeza.

“Estuvo bien la amarilla: En una pelota dividida Contreras lanzó la pierna y alcanzó a impactar a Jean Fernandes en la cabeza. El arquero decía que había sido en el rostro pero no. Tampoco creo haya fuerza excesiva. Ortega amonesta por temeridad acertadamente”, analizó VAR Central sobre la primera tarjeta.

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Wilmer Barahona consideró que no existió agresión de Yani Quintero en el episodio que terminó con su expulsión (@ArbitrajeFrente-X)

La segunda amonestación se produjo a los 45+4 minutos. Contreras disputó un balón aéreo con Carrascal, extendió el brazo y lo golpeó en la cabeza. Ortega interpretó que se trató de una acción temeraria y le mostró la segunda amarilla, que derivó en la expulsión.

“Contreras se levanta y extiende el brazo, golpeando a Carrascal. Acción temeraria que amerita amarilla. El árbitro sanciona correctamente la infracción y expulsa al jugador por doble amonestación”, indicó Wilmer Barahona sobre la segunda falta.

El Var Central calificó que el movimiento que realizó Contreras en la disputa aérea con Rafael Carrascal fue más que suficiente para recibir la segunda tarjeta amarilla:

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“Sacó el bracito Contreras en la disputa aérea con Carrascal y terminó golpeándolo en la cabeza. Termina siendo un uso temerario de los brazos por parte del delantero de Millos que ya estaba amonestado por golpear a Fernandes con la pierna. Correcto Ortega”, afirmó VAR Central.

Dany Rosero dejó a América de Cali con un jugador menos

Dany Rosero dejó a América de Cali con un jugador menos por un golpe sobre Leonardo Castro (@ElVarCentral-X)

Dany Rosero también fue expulsado en el segundo tiempo por un golpe sobre Leonardo Castro durante una disputa aérea. La jugada ocurrió cuando el defensor de América de Cali abrió los brazos mientras seguía la trayectoria del balón e impactó en el rostro del atacante de Millonarios.

Los dos analistas consideraron que la acción ameritaba una sanción disciplinaria por el uso temerario del brazo. Para ellos, Ortega acertó al mostrar la tarjeta roja.

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Wilmer Barahona calificó como acertada la expulsión de Dany Rosero por una falta temeraria sobre Leonardo Castro (@ArbitrajeFrente-X)

“Minuto 50: El jugador Rosero abre los brazos y golpea al delantero Castro, es una falta temeraria. Acertada decisión disciplinaria del juez Ortega”, señaló Wilmer Barahona.

“Otra tarjeta roja en El Campín, esta vez para Dany Rosero de América. El defensor golpea con su brazo a Leo Castro en el rostro cuando seguía su mirada en un balón aéreo. Se ha jugado mucho con las manos y los brazos esta noche. Acertado acá Carlos Ortega”, publicó VAR Central.

La roja a Yani Quintero dividió a los analistas

VAR Central consideró correcta la expulsión de Yani Quintero al interpretar que lanzó una moneda hacia el rostro de Mateo García (@ElVarCentral-X)

La decisión que generó diferencias fue la expulsión de Yani Quintero en el tiempo añadido. El jugador de América de Cali recogió una moneda del césped durante un cruce con Mateo García, de Millonarios, y Ortega le mostró la tarjeta roja.

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VAR Central consideró que Quintero lanzó el objeto hacia el rostro de García y que la acción constituyó una agresión. Wilmer Barahona, en cambio, afirmó que el futbolista solo le ofreció la moneda al rival y la dejó caer, por lo que cuestionó la expulsión.

Wilmer Barahona consideró que no existió agresión de Yani Quintero en el episodio que terminó con su expulsión (@ArbitrajeFrente-X)

“Quintero levantó una moneda del suelo y se la lanzó al rostro a García. No parecía llevar mucha fuerza, pero igualmente es una agresión, y con un objeto, lo cual agrava aún más la cosa. No hay razón lógica para explicar lanzarle una moneda a otro. Roja”, sostuvo VAR Central.

“Quintero le ofrece la moneda al adversario y se la deja caer. El rival exagera la acción, se deja caer y da varias vueltas. No hay agresión”, manifestó Wilmer Barahona.

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La acción de Quintero quedó como el principal foco de discusión arbitral de un partido que terminó sin goles y con tres jugadores expulsados.

Cuando vuelven a jugar América de Cali y Millonarios

América quiere volver a la final de la Liga BetPlay luego de seis años, mientras que Millonarios lo quiere hacer luego de 3 (Cristian Bayona-Colprensa)

El próximo partido será el 2 de diciembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay:

América de Cali: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) - punto invisible por quedar segundo en la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Millonarios: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)