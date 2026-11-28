El concierto comenzó con "Mientes", el sencillo que en 2010 les valió dos Grammy Latino —Canción del Año y Grabación del Año—, y que desató la euforia del público desde los primeros acordes.

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“El último concierto que nos ven juntos Bogotá”. Mario Domm y Samuel “Samo” Parra se encontraron en 2003 en ciudad de México por casualidad, mientras Domm ejercía como productor y Samo se desempeñaba como corista para diferentes artistas. “Llegó el ‘negro’ al estudio se puso el micrófono y este güey tiene una voz tan opuesta a la mía”, recordó Domn. “Vi que había una química y que tenía todo lo que yo no tenía, y buscamos un guitarrista”.

Con Pablo Parra se completó el trío que este viernes 27 de noviembre se despidió del público bogotano con un concierto lleno de nostalgia, complicidad, amor y algunas lágrimas.

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Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo repasaron dos décadas de canciones que marcaron el pop latino, en el marco de su gira de despedida Adiós World Tour.

El recital comenzó con una aparición sorpresa de The Mills. La banda bogotana irrumpió en el escenario poco antes de las 9 de la noche con su versión de ‘Lobo hombre en París’, a la cual siguieron éxitos como ‘El amor duele’ y ‘Nadie’, un nuevo lanzamiento, ‘Querer es involuntario’, y una arriesgada versión de ‘Un montón de estrellas’, un son cubano originario de Polo Montañez.

Media hora más tarde Camila comenzó su recital de despedida del público colombiano. “Gracias a todos por su tiempo, por el espacio que nos dieron en su vida. Vamos a pasarla maravilloso esta noche”, anunció Domm.

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Camila comenzó su recital de despedida del público colombiano. "Gracias a todos por su tiempo, por el espacio que nos dieron en su vida. Vamos a pasarla maravilloso esta noche", anunció Domm.

Y fue maravillosa. Durante dos horas Camila convirtió El Corazón de Bogotá en una catedral de la balada romántica. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo repasaron dos décadas de canciones que marcaron el pop latino, en el marco de su gira de despedida Adiós World Tour.

El concierto comenzó con “Mientes”, el sencillo que en 2010 les valió dos Grammy Latino —Canción del Año y Grabación del Año—, y que desató la euforia del público desde los primeros acordes. Domm detuvo la canción para pedir al público que cantaran junto a ellos, un gesto que marcaría el tono de la velada: una noche construida tanto sobre la música como sobre la complicidad con los asistentes.

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El repertorio recorrió cada etapa de la historia del trío

A lo largo del show, Camila interpretó un extenso repertorio que incluyó "De Mí", "Bésame", "Perdón", "De Qué Me Sirve la Vida", "Abrázame", "Solo Para Ti" y "Coleccionista de Canciones".

A lo largo del show, Camila interpretó un extenso repertorio que incluyó “De Mí”, “Bésame”, “Perdón”, “De Qué Me Sirve la Vida”, “Abrázame”, “Solo Para Ti” y “Coleccionista de Canciones”, entre otros. En este último tema invitaron al público a corear el estribillo junto a ellos. El setlist recorrió los distintos momentos de una carrera que comenzó en 2003 en la Ciudad de México, cuando Domm firmó con Sony Music Latin junto a Hurtado y Samo.

El grupo debutó en 2006 con el álbum Todo cambió, que vendió más de 720 mil unidades en América Latina, y consolidó su lugar en el pop latino con Dejarte de amar (2010), disco que les valió el Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop por un Dúo o Grupo.

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Las pantallas mostraron momentos personales de cada integrante

El grupo debutó en 2006 con el álbum Todo cambió, que vendió más de 720 mil unidades en América Latina (Imagen Ame Concerts)

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando el show hizo una pausa para proyectar imágenes de etapas especiales en la vida de cada integrante. Para Domm, fue la llegada de sus hijos; para Hurtado, un mensaje de su madre. En el caso de Samo, la proyección falló y él mismo salió a explicar al público que había elegido compartir el momento en que sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas durante un mes.

Los tres integrantes también compartieron anécdotas sobre sus primeras visitas a Colombia y agradecieron el vínculo especial que han mantenido con el público del país a lo largo de los años.

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a agrupación interpretara, en lengua zapoteca, una canción tradicional oaxaqueña llamada Nanga Ti Feo ("Yo soy un feo"), que la agrupación incluyó originalmente en su álbum debut, Todo Cambió.

Promediando el espectáculo Domm y Samo entrelazaron las banderas de México y Colombia para confirmar la relación entre los dos países. “Hace rato me preguntaba, por qué Colombia es tan especial para mí, y es porque Colombia se parece tanto a México”, expresó Samuel antes de que la agrupación interpretara, en lengua zapoteca, una canción tradicional oaxaqueña llamada Nanga Ti Feo (“Yo soy un feo”), que la agrupación incluyó originalmente en su álbum debut, Todo Cambió

La reunificación de 2023 dio paso al último álbum del trío

A lo largo de su carrera, el grupo acumuló 4 premios Billboard, 4 Grammy Latino, 7 Premios Lo Nuestro y 5 Premio Juventud, además de más de 2 millones de discos físicos vendidos en todo el mundo. (Imagen Ame Concerts)

En 2013, Samo inició una carrera solista y el grupo continuó como dúo. Durante esa etapa, Camila publicó Elypse (2014) y Hacia adentro (2019), y realizó más de 600 conciertos en 21 países. La reunificación llegó en 2023, con motivo del vigésimo aniversario de la banda, y derivó en Regresa (2024), el último álbum de estudio del trío.

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A lo largo de su carrera, el grupo acumuló 4 premios Billboard, 4 Grammy Latino, 7 Premios Lo Nuestro y 5 Premio Juventud, además de más de 2 millones de discos físicos vendidos en todo el mundo, según datos de Sony Music. Hoy suman más de 4,7 millones de seguidores en Spotify, 12,7 millones de oyentes mensuales en esa plataforma y más de 3.800 millones de reproducciones en YouTube.

El público coreó cada canción de principio a fin

Tras el 'bis' la agrupación mexicana cerró su presentación con 'Todo cambió' , un adecuado colofón para una noche llena de música y nostalgia de 20 años de historia del pop latinoamericano.

La noche en El Corazón de Bogotá —nombre que reemplazó al de Movistar Arena— fue inolvidable para un público que coreó de principio a fin y que pidió a gritos el regreso del grupo. Entre aplausos y muestras de cariño, Camila se despidió del escenario bogotano, en lo que posiblemente sea su última presentación en el país, con ‘De qué me sirve la vida’. “Estamos muy agradecidos con ustedes, cantar para nosotros está bien, pero ustedes son el concierto”.

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Tras el ‘bis’ la agrupación mexicana cerró su presentación con ‘Todo cambió’ , un adecuado colofón para una noche llena de música y nostalgia de 20 años de historia del pop latinoamericano.