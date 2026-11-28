La Pestilencia despide su trayectoria musical con el concierto "El Último Pogo" en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el próximo sábado 28 de noviembre (cortesía La Pestilencia)

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La Pestilencia se despide de los escenarios con “El Último Pogo”, un concierto programado para el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con el que la banda cierra cerca de cuatro décadas de trayectoria en el rock y el punk colombiano.

La presentación, que incluirá un repertorio de 55 canciones a lo largo de casi cuatro horas, llega acompañada del lanzamiento de Escribo lo que olvido, el más reciente sencillo de Buen Provecho, su octavo y último álbum de estudio.

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El lanzamiento se produce la misma semana del cierre definitivo de la carrera de La Peste, un anuncio que se hizo en marzo pasado, con una rueda de prensa convocada por la propia banda. Canciones como Soldado mutilado, Vive tu vida, Soñar Despierto o Nada me obliga figuran entre las piezas que trascendieron generaciones y se consolidaron como referentes del rock colombiano.

El concierto abrirá con una formación sinfónica de 60 músicos

El concierto final de la agrupación cuenta con un repertorio de 55 canciones durante cerca de cuatro horas, incluyendo una nómina de invitados de distintas agrupaciones nacionales e internacionales (cortesía La Pestilencia)

De acuerdo con el comunicado de la banda, la velada comenzará con un ensamble sinfónico de cerca de 60 músicos que acompañarán a La Pestilencia en la interpretación de cinco canciones, en un arranque pensado como homenaje al recorrido completo de la agrupación.

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Esta apertura coincide con lo que el vocalista Dilson Díaz había adelantado previamente a Infobae Colombia: “Dentro de esos preparativos también están cinco canciones que están armadas con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que será el inicio del concierto de La Pestilencia como tal”, explicó, y adelantó que se trataría de un repertorio nunca antes pensado para formato orquestal.

La formación denominada Súper Banda rinde homenaje a agrupaciones como Slayer e Iron Maiden durante la jornada. Músicos de agrupaciones colombianas como Masacre, Neurosis, I.R.A. y 1280 Almas participan como invitados especiales en el escenario. Karlos Animal de Non Servium y Evan Seinfeld de Biohazard actúan como artistas internacionales invitados en el espectáculo (@coliseomedplus/Instagram)

A esa apertura orquestal le seguirá la participación de la Súper Banda, una agrupación de músicos invitados y amigos cercanos al proyecto que interpretará canciones de otras agrupaciones influyentes en la escena del rock, el metal, el punk, el ska y el hardcore. Según el cartel oficial difundido por la producción, esta formación estará integrada por Gambe, guitarrista y director musical del bloque, además exintegrante de La Pestilencia; los bateristas Alejandro Duque y Sander Bermúdez; los bajistas Pájaro y Willy, y Reinel Bermúdez en los teclados.

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Díaz describió a este medio la lógica detrás de esa formación: “Vamos a tener una banda, llamémosla como banda de amigos y de gente muy allegada a La Pestilencia, pero también al medio del rock y del metal y el punk y el hardcore, del ska, de todo”, señaló el cantante, quien adelantó que ese bloque incluiría temas de bandas como Slayer e Iron Maiden, en reconocimiento a los grupos que marcaron al movimiento musical bogotano y colombiano.

El mismo cartel confirma una extensa lista de invitados especiales que se sumarán durante la noche, entre ellos Alex Oquendo y Juancho, Jorge y Wilson de Masacre, Jorge Mackenzie y Arley Cruz de Neurosis, Mónica y Viola de I.R.A., el guitarrista Francisco Nieto, exintegrante de La Pestilencia, Fer del Castillo, Juank y El Mono de 1280 Almas, Rodrigo de Darkness, Nano de Nepentes, Vicky de Fértil Miseria, Julián de Rocka, Hugo Restrepo de Titán, Manzano de Grito, Diego de Soul Burner, Jessika de Sin Pudor, Juan de Underthreat, Karina de Sacred Goat, Carlos de Los Que Sobran, el baterista Damian Gómez, Alejandro de Lupus, Jhon de El Sagrado, Laura de Las Poker y Fabián Random de Revenge. El cartel incluye además un solo de violín a cargo de Santiago Trujillo.

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Dos artistas internacionales se suman a la despedida

El comunicado de la banda confirma la participación de Karlos Animal, vocalista de la agrupación española Non Servium, y Evan Seinfeld, integrante de la banda estadounidense Biohazard, quienes compartirán tarima con La Pestilencia durante la noche. Según el texto difundido, ambos músicos representan “hermanos de ruta en la escena punk y hardcore” y su presencia busca subrayar que, en palabras del comunicado, “cuando la música es honesta, no existen fronteras ni distancias”.

El cartel promocional difundido por la producción del evento detalla un cronograma que inicia con la apertura de puertas a las 5:00 p. m., seguido por la presentación de la Súper Banda a las 7:15 p. m. y la salida de La Pestilencia al escenario a las 8:45 p.m. El concierto cuenta con el Banco Falabella como marca presentadora, Radioacktiva como emisora oficial y Rolling Stone como medio aliado, además del respaldo de Pola del Pub, Sayco y Cardenas Marketing Network. La producción general está a cargo del Coliseo MedPlus junto a Platino Entretenimiento.

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La organización estableció restricciones estrictas de ingreso

Las puertas del Coliseo Medplus abrirán a partir de las 5:00 p. m., y el evento dará inicio después de las 7:00 p. m. (@coliseomedplus/Instagram)

La producción del evento difundió además un listado de recomendaciones para los asistentes. Entre las restricciones informadas se incluye la prohibición de reingreso una vez verificada la boleta, así como la entrada de alimentos, bebidas, paraguas, cámaras profesionales o semiprofesionales, drones y maletas de viaje.

Tampoco se permitirá el ingreso de sustancias psicoactivas, termos, botellas o recipientes de vidrio, armas u objetos contundentes, taches, cinturones, elementos con puntas, pancartas, aerosoles, banderas, láser, linternas estroboscópicas, encendedores, cigarrillos, fósforos, vapeadores, municiones, explosivos ni bengalas. La organización advirtió además que el agua de las llaves de los baños del recinto no es potable.

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Un último sencillo y un último videoclip, antes del pogo

El artista gráfico Cizañero realiza el videoclip del tema que se incluirá en el álbum 'Buen Provecho' (La Pestilencia/YouTube)

Según el comunicado oficial de la agrupación, Escribo lo que olvido se construye como una carta honesta sobre el desencanto y las rupturas, con versos como “regálame tu frío, que hoy lo entiendo más” que atraviesan la canción con una vulnerabilidad directa.

El tema llega acompañado de un videoclip animado realizado por el artista gráfico Cizañero, bajo la dirección de Pelos Oz\co, una pieza que, según el comunicado difundido por la banda, traduce en imágenes lo que la letra no siempre logra expresar en palabras.

Con Escribo lo que olvido como último sencillo publicado antes de su retiro definitivo y un repertorio que recorrerá sus siete álbumes previos más el material de Buen Provecho, La Pestilencia cierra el sábado una trayectoria iniciada en 1986 en Bogotá, que la consolidó como una de las bandas más influyentes en la historia del rock colombiano.

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