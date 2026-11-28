Juan Camilo López Sarmiento fue reportado como desaparecido en la madrugada del 28 de noviembre de 2026 después de asistir al partido Millonarios vs. América (Suministrado a Infobae)

Guardar

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Bogotá, difundió una alerta para localizar a Juan Camilo López Sarmiento, de 37 años, reportado como desaparecido desde el 28 de noviembre de 2026.

Según la información oficial, el hombre fue visto por última vez cerca de la 1:30 a. m. cuando salió del establecimiento Bogotown, en el sector de Galerías, Bogotá, con rumbo a su residencia.

PUBLICIDAD

La familia había señalado que asistió al partido en El Campín

Antes de su desaparición, López Sarmiento estuvo en el partido entre América de Cali y Millonarios, disputado en el estadio El Campín. Sus familiares habían pedido colaboración ciudadana para ubicarlo tras perder contacto con él durante la madrugada.

La Policía indicó que mide 1,83 metros, tiene ojos cafés, cabello castaño, contextura robusta, tez blanca y un peso aproximado de 80 kilogramos.

Al momento de ser visto por última vez con sus amigos, vestía tenis blancos, chaqueta blanca, camiseta oscura, pantalón de jean azul y llevaba un morral negro de una sola tiranta.

Las personas que tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse al 305 768 4645 o al correo electrónico luis.gonzalez7653@correo.policia.gov.co.

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Bogotá, difundió una alerta para localizar a Juan Camilo López Sarmiento, de 37 años, reportado como desaparecido desde el 28 de noviembre de 2026 (Suministrado a Infobae)

Personas desaparecidas en Bogotá durante 2026

Las cifras disponibles muestran diferencias según la fuente y el período analizado:

Entre enero y marzo de 2026 fueron reportadas 476 personas desaparecidas en Bogotá, de acuerdo con datos de Medicina Legal divulgados en el Concejo de Bogotá. El 60% de los casos seguía sin ubicación al momento de ese reporte. Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá y Santa Fe concentraban la mayor cantidad de denuncias.

Durante el primer semestre, 538 menores de edad fueron reportados como desaparecidos. De ese total, 249 fueron localizados con vida, uno fue encontrado muerto y 288 continuaban desaparecidos al corte de junio.

La Secretaría Distrital de Seguridad informó que, según registros de la Policía Metropolitana, hubo 611 reportes de desaparición y que el 97% tenía ubicación conocida. La entidad precisó que mantenía 20 casos activos de búsqueda en el universo de familias atendidas por su programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE). Esta cifra no es directamente comparable con los datos de Medicina Legal, porque responde a otro corte y a una metodología institucional distinta.

En la semana del 16 al 22 de noviembre, Aide recibió 26 reportes; 22 personas ya habían sido encontradas con vida al 23 de noviembre.

Para una nota, conviene distinguir entre personas reportadas como desaparecidas, personas localizadas y casos que continúan activos. No son categorías equivalentes y pueden producir cifras distintas.

PUBLICIDAD

Un cartel con la silueta de una persona y la frase Desaparecidos en Bogotá permanece adherido a un poste frente a una plaza urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hallazgo en el Salto del Tequendama

Bomberos de Cundinamarca recuperaron el lunes 23 de noviembre de 2026 el cuerpo de un joven en el Salto del Tequendama, en zona rural de Soacha.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que podría tratarse de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, desaparecido desde el 19 de noviembre. El capitán Álvaro Farfán informó que fue localizado “el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años”.

Los restos fueron entregados al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para establecer su identidad mediante procedimientos forenses. En la zona también apareció un video de seguridad en el que presuntamente se observa al joven caminando junto a una carretera.

PUBLICIDAD

Bomberos recuperan el cuerpo de un joven reportado como desaparecido en el Salto del Tequendama (Bomberos de Cundinamarca)

La madre de Cárdenas, Viviana Morales, dijo que el último contacto con su hijo ocurrió la mañana de su desaparición, cuando él le avisó que había llegado a Barichara. Después, la familia recibió reportes sobre posibles avistamientos en distintos sectores de Bogotá y denunció dificultades para acceder a cámaras de seguridad y obtener la ubicación del teléfono celular.