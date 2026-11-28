María Alejandra López se ubicó entre las 12 semifinalistas de la edición 75 de Miss Universe en Puerto Rico (@malopezp/Instagram)

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María Alejandra López, representante de Colombia en Miss Universe 2026, cerró su participación entre las doce semifinalistas de la edición número 75 del certamen en San Juan, Puerto Rico, y complementó su paso por la pasarela con un pronunciamiento sobre el ejercicio del poder y la autoridad.

Tras competir el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, la modelo pereirana de 32 años publicó en su cuenta de Instagram un texto dirigido a quienes ocupan posiciones de liderazgo.

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“A muchos líderes les hace falta recordar que son humanos”, afirmó López en la apertura de su mensaje. La candidata colombiana no aludió a dirigentes políticos ni figuras públicas concretas, sino que estructuró su planteamiento como una observación general sobre la responsabilidad pública.

En el desarrollo de su texto, la reina de belleza cuestionó el papel que cumple la soberbia cuando un individuo accede a funciones de mando. “Cuando el ego ocupa todo el espacio, uno deja de escuchar y empieza a creer que tener poder le da la razón. Para mí, el poder es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos para servir”, escribió la delegada nacional.

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A través de sus redes sociales, la candidata colombiana cuestionó el ego en los cargos de liderazgo (@malopezp/Instagram)

Hacia el tramo final de su pronunciamiento, López interpeló directamente a quienes ejercen la autoridad en distintos ámbitos de la sociedad: “Si pudiera decirles algo a quienes ya están en el poder, sería esto. Bajen el volumen de su ego lo suficiente para escuchar a la gente que vive las consecuencias de sus decisiones. Ahí empieza el verdadero servicio”.

La representante abordó también el rol de las mujeres en los espacios de decisión y la necesidad de mantener su identidad sin asimilar modelos ajenos. “Yo quiero ver a más mujeres liderando con la libertad de hacerlo desde su feminidad. Honro profundamente a las mujeres que nos abrieron las puertas, porque gracias a su valentía hoy podemos cruzarlas siendo quienes somos”, sostuvo.

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Para la delegada, el desafío consiste en vincular cualidades que suelen catalogarse por separado. “Podemos ser firmes y sensibles, tomar decisiones difíciles y dejarnos conmover por lo que esas decisiones significan para otros”, manifestó López, quien planteó que el siguiente paso radica en “aprender a integrar lo femenino y lo masculino que habita en todos”.

En esa línea, incluyó una referencia a la crianza en el hogar y su efecto en la vida pública: “Muchas mujeres damos a luz y educamos a los hombres que mañana van a tomar decisiones. Ahí también hay un poder inmenso”. Según su criterio, “podemos enseñarles desde niños que su fuerza también sirve para cuidar, que pueden llorar sin vergüenza y que pueden resolver un conflicto sin convertirlo en una guerra”, una postura que consideró aplicable a “las mesas donde se decide la paz”.

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La propuesta de vestuario en San Juan

El vestuario combina un top asimétrico con hombreras facetadas, una falda con cola, guantes con pedrería y una corona (@missuniversecolombiaoficial /Instagram)

Durante las distintas fases del certamen internacional en Puerto Rico, López presentó atuendos elaborados por diseñadores colombianos que incorporaron referencias culturales del país. En el desfile de traje nacional, exhibió una creación del diseñador Randy Severiche titulada “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”. La pieza constó de un corsé asimétrico con hombreras que imitaban el corte de la piedra preciosa en bruto, una falda con estampado geométrico en tonos verdes y dorados, guantes bordados con cristales y una corona estructural.

“Inspirado en la majestuosidad de las esmeraldas colombianas, este traje nacional combina formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa que refleja nuestra riqueza natural, identidad y talento artesanal”, describió la participante a través de sus canales oficiales.

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En la jornada preliminar del 22 de noviembre, la delegada lució un vestido negro de cuello alto, mangas largas y pedrería, confeccionado por el modisto Alejandro Reyes bajo el nombre de “La luz interior”. En esa misma instancia desfiló en traje de baño azul de dos piezas con pareo a tono.

El vestido de gala en la noche final

El modisto John Lecksell confeccionó el vestido de cristales con estructura de organdí que la modelo vistió en el Top 12 (@malopezp/Instagram)

Para la gala de coronación del 24 de noviembre, tras superar el primer corte de 30 cuartofinalistas e ingresar al grupo del Top 12, María Alejandra López desfiló con un diseño de gala creado por el modisto samario John Lecksell. La prenda fue confeccionada con una base de cristales en gamas doradas, champaña y plata, ajustada a la figura.

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La indumentaria contó además con una estructura posterior añadida por el diseñador. “Un imponente complemento escultórico, confeccionado en capas de organdí de seda metalizado en tono light peach, aporta volumen, movimiento y distinción a esta creación”, explicó Lecksell en sus redes sociales sobre la indumentaria utilizada en el escenario boricua.

López no avanzó el Top 5 de finalistas, concluyendo su participación dentro del grupo de las 12 semifinalistas. La corona de Miss Universe 2026 quedó en manos de la anfitriona Jennifer Barreto, quien obtuvo el sexto título universal para Puerto Rico.