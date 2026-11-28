El expresidente Gustavo Petro se refirió al rifirrafe entre Nelfy Melo y Angie Rodríguez y señaló lo que sería una injusticia contra su exsecretaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En respuesta a los cuestionamientos planteados por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez sobre la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José de Nelfy Melo, el expresidente Gustavo Petro salió en defensa de su exsecretaria e integrante de una UTL en el Congreso.

Petro afirmó que no tiene reproches sobre el trabajo de la que fue su secretaria en el despacho y que ha sido acusada por la extitular del Departamento Administrativo de la Presidencia de las aparentes irregularidades en sus estudios de Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de empresas e Ingeniera Industrial.

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Con este mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro defendió a su exsecretaria, Nelfy Melo, ante las acusaciones de Angie Rodríguez. (@petrogustavo/X)

“De Nefly (sic), quien trabajó como secretaria en mi despacho, no tengo queja; todos los días llegó a trabajar sin falta”, indicó Petro en una publicación en la red social X, en la que agregó que se opuso a su cambio de puesto ante lo que describió como una “fobia social” hacia Melo: ahora integrante del equipo de la representante Claudia Romero Nader.

“No estoy de acuerdo con injusticias laborales y las impido donde las vea”, agregó Petro en su mensaje, en el que no se refirió de forma directa a la validez de los títulos cuestionados ni a la investigación disciplinaria mencionada por Rodríguez, que fue su mano derecha por más de un año en el Dapre y que hoy es una de sus denunciantes.

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Nelfy Melo aseguró que aprobó los tres programas en la San José: así le respondió a Angie Rodríguez

En un comunicado compartido a través de sus redes sociales, Melo afirmó que cursó y aprobó los tres programas académicos que están bajo lupa.“Cursé y aprobé los tres programas académicos que han sido objeto de cuestionamiento en la Fundación Universitaria San José”, aseguró la mujer, que hace parte de la UTL de Romero Nader.

Nelfy Melo se refirió a denuncias en su contra por presunta falsificación de títulos universitarios, que fueron expedidos por la Fundación San José. (@NelfyMelo/X)

Indicó que cumplió con los períodos de formación, efectuó los pagos y presentó las evaluaciones exigidas y recordó que la institución educativa ya respaldó su trayectoria académica. “Certificó ante el Juzgado que, a la fecha, no existe sentencia judicial que los haya invalidado o anulado, y que continúan vigentes y con plena validez”, afirmó.

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En ese sentido, la exsecretaria presidencial indicó que espera pronunciamientos del Ministerio de Educación Nacional y reveló que inició acciones judiciales contra la Fundación Universitaria San José, pese a su pronunciamiento. También aseguró que ejerce su defensa en el proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación.

Exsecretaria de Gustavo Petro se habría negado a entregar información del expresidente a Angie Rodríguez

En su pronunciamiento, Melo sostuvo que las diferencias con Angie Rodríguez, exdirectora del (Dapre), surgieron durante el período en que ambas coincidieron en la Presidencia y se dieron, según la mujer, porque Rodríguez le solicitaba “de manera constante” información privada sobre Petro, una petición a la que dijo haberse negado.

Nelfy Melo reveló que sus diferencias con Angie Rodríguez empezaron por negarse a dar información del expresidente Gustavo Petro. (Presidencia - suministrada a Infobae Colombia)

“Mi negativa a suministrar información privada sobre el Presidente generó una animadversión permanente hacia mi labor”, señaló la mujer, que contó cómo el 16 de diciembre de 2025 la entonces directora ordenó su reubicación y un allanamiento de su puesto de trabajo bajo el argumento de una instrucción presidencial.

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De acuerdo con Melo, esa decisión fue revocada por Petro porque, según dijo, no había autorizado ni conocía esa medida.“Este episodio constituye un ejemplo, y una práctica preocupante, donde, aparentemente, Rodríguez justificaba sus decisiones como instrucciones presidenciales”, expresó la exfuncionaria del Ejecutivo en su comunicado.

La exfuncionaria rechazó, además, la afirmación de Rodríguez de que estaría rodeada de “una secta corrupta”. “¿Por qué, en su momento, no presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, ni se apartó del Gobierno dirigido por el señor Presidente?”, cuestionó Melo en su pronunciamiento.

En su publicación en X, la exfuncionaria Angie Rodríguez adjuntó memorando del Dapre con el que había pedido investigar títulos de Nelfy Melo. (@Angier_1992/X)

Por último, la mujer que acompaña a Romero Nader, señalada de haber falsificado sus títulos académicos, aclaró que los grados cursados no fueron utilizados para acceder a contratación pública ni para conservar su vínculo laboral. Sostuvo que las acusaciones afectaron su buen nombre y anunció que acudirá a las autoridades competentes.

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¿Qué fue lo que dijo Angie Rodríguez?

Las declaraciones de Petro y Melo fueron una respuesta a los señalamientos que Rodríguez realizó el 26 de noviembre. La exdirectora del Dapre afirmó que, en enero de 2026, solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del organismo iniciar una investigación sobre la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos de Melo.

En su perfil de X, Rodríguez dijo que los diplomas de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo recibidos por la exsecretaria fueron expedidos el mismo día por la Fundación Universitaria San José; lo que ameritaría, al menos, una investigación sobre la legalidad de los mismos.

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“Tan pronto tuve conocimiento de la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos por parte de Nelfy, secretaria del presidente Petro, solicité el inicio de una investigación”, afirmó la extitular del Dapre, que compartió copia del memorando que en ese entonces emitió en lo que respecta al caso en mención.

Con este mensaje, la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez cuestionó la llegada de Nelfy Melo a la UTL de la representante Claudia Romero Nader, y recordó que había pedido antes investigar sus títulos. (@Angier_1992/X)

En sus publicaciones también señaló que Melo trabaja desde el 23 de julio de 2026 en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Romero Nader, con una asignación mensual superior a $7 millones. Con ello, sostuvo que los documentos académicos de la legisladora también han sido objeto de cuestionamientos.

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Asimismo, la exdirectora del Dapre aseguró que recibió la instrucción de no intervenir respecto de Melo, pese a sus reservas sobre sus actuaciones. “Fue una de las personas respecto de las cuales recibí instrucciones expresas de no intervenir”, dijo Rodríguez, que pidió conocer qué títulos acreditó Melo ante el Congreso para estar en la UTL.

Además, recordó que pidió una auditoría sobre los sistemas de información de Función Pública y avances en la queja ante la Procuraduría Delegada para la Función Pública por presuntas omisiones de servidores de esa entidad; además de reclamar un informe del estado de la indagación disciplinaria que solicitó ante el Ministerio Público.

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