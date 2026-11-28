El Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria de compra de inmuebles VIS y VIP para atender a los hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto. (Ministerio de Vivienda)

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El Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria para que oferentes presenten viviendas nuevas destinadas a hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de ampliar las soluciones habitacionales en cinco departamentos mediante inmuebles VIS y VIP.

El acuerdo con el Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción contempla $1,8 billones para la reconstrucción y una oferta inicial de 4.900 viviendas ya construidas. Las familias damnificadas podrán postularse a estas soluciones desde la próxima semana.

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La convocatoria está dirigida a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras legalmente constituidas en Colombia, incluidas entidades públicas. El Ministerio de Vivienda busca incorporar inmuebles disponibles para las familias cuyas casas resultaron afectadas por el sismo.

Los proyectos deberán corresponder a viviendas urbanas nuevas, terminadas al 100% y que no hayan sido habitadas. También tendrán que contar con las licencias de construcción y una certificación de seguridad y habitabilidad posterior al terremoto, expedida por un ingeniero civil autorizado.

El Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción dispone de 1,8 billones de pesos y una base inicial de 4.900 viviendas ya construidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, convocó a propietarios y constructores de las zonas afectadas: “Invitamos a quienes tengan viviendas nuevas y terminadas en los departamentos más afectados por el sismo a postularlas. Queremos aprovechar la oferta disponible para que estas soluciones habitacionales puedan estar al alcance de las familias damnificadas”.

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La inscripción deberá realizarse exclusivamente a través del portal de Minvivienda. Los interesados tendrán que identificar el tipo de persona o entidad que presenta la oferta, completar los datos del proyecto y de las viviendas, y adjuntar los documentos exigidos.

El proceso comenzó el 27 de noviembre de 2026 y cerrará el 10 de diciembre de 2026 a las 6:00 p. m.. La fecha límite para corregir documentación será el 16 de diciembre, el listado definitivo de oferta habilitada se publicará el 18 de diciembre y la primera relación de hogares priorizados se conocerá el 22 de diciembre.

La cartera informará posteriormente los requisitos y los pasos que deberán cumplir las familias afectadas para participar en la asignación de las viviendas.

Recursos para vivienda dentro del Fondo Milagro

El Senado aprobó una adición presupuestal de 2,7 billones de pesos para el Fondo Milagro, a la que Minvivienda sumará 700.000 millones de recursos propios. (@honohenriquez/X)

El Senado aprobó esta semana una adición presupuestal de $2,7 billones para el Fondo Milagro, creado para atender la reconstrucción posterior al terremoto. Cerca de $1 billón de esos recursos estará proyectado para vivienda nueva, vivienda rural y mejoramientos habitacionales.

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El Ministerio de Vivienda sumará aproximadamente $700.000 millones de recursos propios al fondo, mediante una concurrencia con Fonvivienda. El objetivo es que esos recursos permitan adquirir viviendas y encontrar soluciones para las familias damnificadas.

Beltrán explicó a Portafolio que la reactivación de los subsidios bajo el programa Mi Casa Milagro se prevé para el primer semestre de 2027, una vez avance la aprobación del Plan de Desarrollo y se defina la ruta para su ejecución.

El ministro señaló que Mi Casa Milagro, Mejora tu Casa, Mejora tu Vida y la estrategia Colombia, un país de propietarios forman parte de un conjunto de nueve proyectos con una proyección cercana a $20 billones. El plan busca habilitar subsidios para vivienda en cualquier parte del país.

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La búsqueda de inmuebles ya terminados responde también a la desaceleración de la construcción. Tras revisar la oferta disponible con entidades territoriales, Camacol y el sector constructor en 16 departamentos, con especial atención a los cinco principales afectados, el Ministerio encontró más de 4.700 viviendas que busca articular para la atención de la emergencia.

El Gobierno nacional propuso aplicar el mecanismo de Obras por Impuestos para destrabar 5 billones de pesos en saneamiento básico y agua potable. (Colprensa/Reuters)

El Gobierno también identificó más de $5 billones en obras de agua potable y saneamiento básico comprometidas, pero sin estructuración, contratación ni desarrollo. Para ejecutar esos proyectos, la administración propuso utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permitiría la participación de empresas privadas en la estructuración y desarrollo de las iniciativas.

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Sobre la propuesta de una tasa diferencial, cuatro puntos por debajo para el sector vivienda y otros 26 sectores relacionados, Beltrán indicó a Portafolio que la posibilidad está sobre la mesa, aunque consideró que sería irresponsable anticipar una decisión cuando aún se trata de una postulación.

Valle del Cauca, con una meta de 4.000 viviendas nuevas

La Gobernación del Valle del Cauca incrementó a 4.000 su meta de viviendas nuevas mediante cofinanciación con la Nación. (@Mineducacion/X)

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que el departamento buscará elevar de 2.200 a 4.000 las viviendas nuevas para las familias afectadas. La ampliación dependerá de la concurrencia de recursos entre la Gobernación, el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción.

“Ya no van a ser dos mil doscientas, van a ser cuatro mil, porque como ellos ponen la mitad y nosotros la mitad, así de esa manera podemos multiplicar el número de viviendas a entregar a la gente”, afirmó Toro.

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Según el balance de la Gobernación del Valle del Cauca, cerca de 13.600 personas requieren vivienda nueva porque sus inmuebles colapsaron o deben ser demolidos. El departamento ya ejecuta 9.200 mejoramientos de vivienda y busca articularlos con los recursos del Ministerio y del Fondo Milagro.