Así fue el momento en el cual el hincha agrede al defensor del América de Cali tras ir a los túneles (@WinSportsTV-X)

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La controversia no cesa en las redes sociales luego de que América de Cali y Millonarios condenaron los gestos racistas y los escupitajos que recibió el defensor Dany Rosero cuando abandonaba el campo de juego tras ser expulsado en el partido disputado en El Campín la noche del viernes 27 de noviembre de 2026.

El acto que desvió la atención del empate sin goles entre ambos equipos por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se derivó por cuenta de la tarjeta roja que le sacaron a Rosero en el minuto 49 luego de un codazo sobre Leonardo Castro.

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Mientras se dirigía hacia el túnel de vestuarios por el sector occidental del estadio, un aficionado del conjunto capitalino (identificado por la chaqueta que llevaba con el escudo de Millonarios) ubicado en la tribuna occidental realizó gestos discriminatorios y le lanzó dos escupitajos, según imágenes de la transmisión oficial de Win Sports.

Los "Diablos Rojos" denunciaron un acto de racismo en contra del defensor central (América de Cali)

El hincha quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales después del encuentro.

Esto llevó a que América le pidiera a las autoridades, a la Dimayor y a las entidades responsables de la convivencia en escenarios deportivos investigar los hechos y adoptar las medidas correspondientes y que el acto de racismo no quede impune.

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Por su parte, Millonarios también se pronunció después del partido y condenó los comportamientos registrados tras la expulsión de Rosero. Aunque su comunicado se refirió a los hechos como actos de violencia, el club incluyó el racismo entre las conductas que rechazó.

Millonarios rechazó lo ocurrido y lo calificó como un acto de violencia (@millosfcoficial-X)

Exgobernadora de Valle del Cauca pidió que hincha de Millonarios captado en cámara sea judicializado

Una de las voces más certeras y que se refirió al acto de racismo fue la exgobernadora de Valle del Cauca Clara Luz Roldán, que exigió la aplicación dela justicia frente al hincha señalado y que se terminó haciendo famoso en redes sociales.

“Este hincha debe ser judicializado. Es el colmo!! Lo insulta, lo discrimina, lo escupe. ¡Fuera el racismo de los estadios y del deporte! El racismo en Colombia es un delito (Ley 1482 de 2011) y puede dar cárcel. Mi solidaridad con Dany Rosero y con todos los deportistas afro de Colombia”, señaló en un primer mensaje vía X la aspirante a la Alcaldía de Cali para las elecciones de 2027.

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Roldán pidió que judicialicen al hincha de Millonarios (@ClaraLuzRoldan/X)

En una segunda publicación, Roldán agregó: “¿Saben por qué nos duele el insulto racista del hincha a Dany Rosero? Porque está insultando a todos los caleños!!“

“Cali es la segunda ciudad con más población afro en Suramérica. Aquí las culturas se integran, se enriquecen. Miren el Petronio y la Feria de Cali. Aquí no hay razas, todos somos caleños”, recalcó la exgobernadora vallecaucana.

Al final, la exfuncionaria recalcó: “Espero que haya una sanción ejemplar, no solo deportiva sino judicial y administrativa”.

La exgobernadora vallecaucana recordó que Cali es "la segunda ciudad con más población afro en Suramérica" (@ClaraLuzRoldan/X)

Por su parte, el representante a la Cámara por el Atlántico Estefanel Gutiérrez Pérez (Cambio Radical), cuestionó la respuesta oficial por parte de Millonarios.

En otro mensaje desde la misma red social, el congresista se mostró de acuerdo con Roldán, y expresó: “El racismo es un DELITO y da cárcel. No es suficiente el comunicado de rechazo de @MillosFCoficial. Menos discurso y más acción. Pido sanciones ejemplares de @Dimayor y que le caiga todo el peso de la ley @FiscaliaCol”.

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El representante a la Cámara por el Atlántico Estefanel Gutiérrez Pérez (Cambio Radical) pidió que Millonarios tome acciones en el menor tiempo posible (@EstefanelGP/X)

América de Cali y su forma de protesta simbólica por caso de racismo en partido con Millonarios

Luego del comunicado en el que repudió el acto de racismo y pedir medidas ejemplares a las autoridades y a la Dimayor, el club Escarlata hizo una segunda publicación en sus redes sociales como un forma de protesta simbólica hasta que se tomen acciones concretas.

“Nuestras publicaciones serán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al acto de racismo vivido ayer en el estadio El Campín. El racismo no puede quedar impune. Quedamos atentos”, destacó la publicación.

Y es que el respaldo al equipo vallecaucano, uno de los más tradicionales del fútbol profesional colombiano llevó a que periodistas deportivos de diversas cadenas elevaran las voces de apoyo para que se de con el responsable.

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El club vallecaucano mantendrá las publicaciones en blanco y negro hasta que se tomen acciones concretas por el caso de uno d sus jugadores: Dany Rosero (@AmericadeCali/X)

“Totalmente desagradable y repudiable el aficionado de Millonarios que ayer quedó registrado en cámara haciendo actos de racismo y escupiendo a Dany Rosero, injustificable suceso y peor los que intenten hacerlo. Más que merecido el rechazo público que ha recibido y ojalá tenga alguna sanción ejemplar. El racismo no es folclor”, señaló Cristian Pinzón, periodista de Caracol Radio, y uno de los que cubre los pormenores del cuadro Embajador.

El mismo comunicador social añadió desde su cuenta de X que “desde anoche, una vez quedó registrado en cámara, Millonarios está trabajando en identificar al hincha que realizó gestos racistas y escupió a Dany Rosero, defensa del América”.

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Los periodistas deportivos Samuel Vargas, Juan Felipe Cadavid y Nicolás Samper también rechazaron los actos racistas por parte del seguidor de Millonarios (@udsnoexisten/X-@JFCadavid/X-@SVargasOK/X)

“Una vez identificado, el club tomará las medidas correspondientes a su alcance en contra del aficionado”, agregó Pinzón.

Sumado a lo anterior, su colega Samuel Vargas (DSports y Win Sports) pidió identificar al responsable del ataque y aplicar el derecho de admisión. “Racista e incivilizado. ¡Un miserable! Favor identificar y aplicarle derecho de admisión”, precisó desde la misma red social.

Mientras que Nicolás Samper, otro reconocido periodista de La FM y confeso hincha de Millonarios (igual que Pinzón), fue más directo con su petición: “Este imbécil nunca más debe estar en una tribuna”.

El periodista Cristian Pinzón señaló que desde Millonarios se adelanta la identificación del hincha para tomar las medidas correspondientes (@Crispinllos/X)

A lo anterior, otro de sus compañeros, Juan Felipe Cadavid, se sumó a la posición de Samper, y dijo: “De acuerdo y al estar identificado Millonarios debe cerrarle las puertas de sus partidos”.

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Al final, y desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en su comunicado se sumaron del lado de Rosero y todo el plantel del América.

“Exigimos a la @Dimayor que se investiguen estos hechos y se apliquen sanciones ejemplares contra el individuo autor de estos actos racistas —de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1445 de 2011—, quien quedó plenamente en evidencia durante la transmisión oficial del partido por @WinSportsTV, pues este tipo de conductas menoscaban la dignidad de las personas y le hacen mucho daño a la imagen de nuestro deporte”, destacó la publicación vía X.

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) respaldó a Rosero y América de Cali (@acolfutpro/X)

Para cerrar, el gremio de los futbolistas en Colombia detalló que “la construcción de una cultura de paz y tolerancia es un proceso en el que debemos trabajar unidos”, y “entre todos debemos erradicar a los racistas de los estadios y estar atentos para rechazar y denunciar cualquier manifestación de racismo y discriminación en el fútbol”, finaliza el comunicado.

Por ahora, no se conoció una decisión formal de la Dimayor, de las autoridades distritales o de Millonarios sobre posibles sanciones contra el aficionado señalado en las imágenes.