El expresidente Gustavo Petro habría acercado a la exalcaldesa Claudia López al Pacto Histórico, pese a la división que su nombre genera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lo que sería la alianza de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el expresidente Gustavo Petro parece provocar una fuerte división al interior del Pacto Histórico, pues algunos dirigentes consideran necesaria una alianza amplia de cara a las elecciones de 2027 y 2030, mientras otros cuestionan el lugar que tendría la exmandataria local.

Según informó Semana, la relación entre López y Petro, que retomaron contactos luego de años de confrontaciones públicas, habría causado malestar entre algunos de los líderes del progresismo; en especial al recordarse los señalamientos de la exmandataria local al entonces presidente y la izquierda, al considerarla “obsoleta” y “tóxica”.

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En consecuencia, el eventual acercamiento ha generado prevenciones entre sectores del Pacto Histórico. Legisladores y dirigentes consultados por el citado medio señalaron que las conversaciones se desarrollaron sin una discusión amplia dentro de la coalición y que la decisión habría surgido de contactos directos entre ambos dirigentes.

Informaciones de prensa han esbozado, incluso, la posibilidad de que Claudia López sea la candidata a la Alcaldía de Bogotá del Pacto Histórico. (Presidencia - Claudia López/Facebook)

Dirigentes del Pacto Histórico defienden una coalición contra la derecha

En una orilla, la que vería con buenos ojos alianzas interpartidistas, la senadora Isabel Cristina Zuleta respaldó la posibilidad de ampliar los acuerdos dentro de la izquierda. Según recogió Semana, la antioqueña sostuvo que la prioridad debe ser la unidad de los sectores que se oponen a la derecha y al modelo del presidente Abelardo de la Espriella.

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Aunque Zuleta evitó plantear un respaldo a un liderazgo particular de López, señaló que las conversaciones dentro del espacio político se enfocan en la necesidad de reunir a distintas fuerzas progresistas ante el escenario electoral. Una postura a la que se sumaría el exprecandidato presidencial y exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar.

“Hay bastantes heridas entre nosotros y Claudia López que hay que sanar”, afirmó, según el medio, pese a que señaló que la izquierda necesita ampliar su base electoral para competir con posibilidades, y advirtió que cualquier entendimiento deberá estar acompañado por garantías de cumplimiento de los acuerdos entre las partes.

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En sus afirmaciones, Bolívar también fue autocrítico y recordó la derrota del partido en las presidenciales. “La izquierda no tiene la fuerza suficiente para ganar en solitario y que siempre que se han obtenido votaciones altas, como sucedió con Petro y Cepeda, es porque se ha sumado el centro”, destacó el exsenador del Pacto.

Claudia López viene de sufrir un duro revés en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, cuando ni siquiera superó el 1% de la votación. (Colprensa)

Las críticas se concentran en el eventual liderazgo de Claudia López

En el petrismo hay sectores que descartan que López pueda asumir de forma automática la conducción del Pacto Histórico. Al respecto, sus contradictores señalaron que el liderazgo de Petro sigue siendo predominante en la izquierda y que la exalcaldesa tendría que construir respaldo entre las diferentes corrientes de la coalición.

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El senador Alejandro Ocampo describió a López como una figura cercana al Partido Verde, aunque admitió que existen coincidencias programáticas que pueden facilitar acuerdos. Su posición, de acuerdo con el medio, reflejaría una cautela que atraviesa a parte de la bancada oficialista frente a la posibilidad de una alianza más estrecha.

Otros dirigentes citados por la publicación, pero que pidieron reserva, calificaron el eventual ingreso de López al bloque petrista como una decisión impulsada desde la cúpula. En esa lectura, la coalición tendría poco margen para condicionar un pacto que Petro y la exmandataria, que suena como candidata a la Alcaldía de Bogotá, puedan definir de manera directa.

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El Pacto Histórico es la principal fuerza de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella. (Catalina Olaya/Colprensa)

“El actor más influyente del progresismo y de la izquierda en este momento es Gustavo Petro; su liderazgo está arraigado en el pueblo. Con sus fortalezas y debilidades, seguirá siendo el líder de este espectro”, detallaron en relación con lo que sería estrategia, que no generaría unanimismo en la representatividad.

Claudia López plantea una primaria para reunir a la izquierda

La exalcaldesa, en sus diferentes pronunciamientos, ha expresado su intención de participar en unas primarias progresistas para definir una candidatura común en próximos comicios, sin que implique sumarse al Pacto. La propuesta apunta a que quien gane ese mecanismo concentre el respaldo de sectores de izquierda y centroizquierda.

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De hecho, López confirmó en una entrevista el 21 de noviembre, concedida a la periodista María Jimena Duzán, que sus conversaciones con Petro llevaban cerca de un mes. También sostuvo que la izquierda no puede depender de una sola figura y planteó la necesidad de promover nuevos liderazgos al interior de esta corriente ideológica.

Esta discusión ocurre mientras los sectores progresistas buscan definir su estrategia para las elecciones regionales de 2027 y las presidenciales de 2030. La posibilidad de un acuerdo entre López y Petro podría ampliar la coalición, aunque las diferencias acumuladas y la resistencia de parte del petrismo anticipan una negociación compleja.

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