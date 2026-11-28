¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el SV Hamburgo frente al Bayern Múnich por la fecha 11 de la Bundesliga.
El partido se jugará el 28 de noviembre de 2026 en el Volksparkstadion (Hamburgo) desde las 09:30 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN y el Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.
El árbitro del juego será Bastian Dankert.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos que se jugarán en el estadio ubicado cerca a las orillas del río Elba.
Últimas actualizaciones
Así va la fecha 11 de la Bundesliga
27 de noviembre de 2026
Werder Bremen 3-3 Borussia Mönchengladbach
- Estadio: Weserstadion, Bremen
- Árbitro: Felix Zwayer
- Goles: Kevin Diks adelantó al Mönchengladbach al minuto 27 de tiro penal, empató Eren Dincki al 38. En el segundo tiempo, Franck Honortal marcó doblete al 46 y 78 para el visitante y nuevamente Eren Dincki marcó al 85 y Niclas Füllkrug empató al 90+2
- TV: Disney+ Premium
28 de noviembre de 2026
Colonia vs. Elversberg
- Hora: 9:30 a. m.
- Estadio: RheinEnergieStadion, Colonia
- Árbitro: Sören Storks
- TV: Disney+ Premium
Mainz 05 vs. Union Berlín
- Hora: 9:30 a. m.
- Estadio: MEWA Arena, Maguncia
- Árbitro: Timo Gerach
- TV: Disney+ Premium
Paderborn vs. Schalke 04
- Hora: 9:30 a. m.
- Estadio: Home Deluxe Arena, Paderborn
- Árbitro: Florian Exner
- TV: Disney+ Premium
Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
- Hora: 12:30 p. m.
- Estadio: MHP Arena, Stuttgart
- Árbitro: Sascha Stegemann
- TV: Disney+ Premium
29 de noviembre de 2026
Friburgo vs. RB Leipzig
- Hora: 9:30 a. m.
- Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo
- Árbitro: Benjamin Brand
- TV: Disney+ Premium
Hoffenheim vs. Augsburgo
- Hora: 11:30 a. m.
- Estadio: PreZero Arena, Sinsheim
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- TV: Disney+ Premium
Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
- Hora: 1:30 p. m.
- Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund
- Árbitro: Daniel Schlager
- TV: Disney+ Premium
ARTÍCULO DE INFOBAE
Bayern Múnich cayó ante Lille en la reaparición de Luis Díaz por la Champions League y la prensa alemana habla de crisis deportiva del equipo: “Primera alerta”
El atacante colombiano vuelve tras una lesión muscular y podría integrar la formación inicial del sábado frente a Hamburgo, cuando el elenco de Vincent Kompany busca acercarse al Borussia Dortmund
El Bayern Múnich perdió 2-1 ante Lille el 25 de noviembre de 2026, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el regreso de Luis Díaz tras más de un mes de baja.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Hamburgo vs. Bayern Múnich: hora y canal de TV para ver EN VIVO a Luis Díaz por la Bundesliga
Vincent Kompany pierde por lesión a Harry Kane y Michael Olise, mientras Luis Díaz aparece como la principal alternativa para liderar el ataque visitante en la undécima fecha del campeonato alemán
El campeonato alemán continúa y tras el golpe recibido en la Champions League tras la derrota ante el Lille de Francia, Bayern Múnich tendrá que enfocarse en recuperar el liderato de la Bundesliga, perteneciente de forma parcial al Borussia Dortmund.
Luis Díaz comandará al “Gigante de Baviera” en medio de la crisis de lesiones
La derrota ante el Lille de Francia en la Champions League dejó al equipo de Vincent Kompany sin Harry Kane ni Michael Olise, ambos lesionados. Luis Díaz aparece como la principal alternativa para encabezar el ataque visitante, el 25 de noviembre de 2026.
El conjunto alemán cayó 2-1 ante Lille después de adelantarse con un cabezazo de Dayot Upamecano a los 15 minutos. Ayase Ueda empató a los 62 y Aleksandar Pavlovic marcó en contra tres minutos después, en la primera derrota del Bayern en la actual fase de liga del torneo.
Para referirse a la Bundesliga, Bayern Múnich llega segundo con 22 puntos, mientras Hamburgo ocupa el duodécimo lugar con 12.
En la Bundesliga, Bayern Múnich cedió el liderato del campeonato alemán tras empatar a un gol frente al Colonia.
Por su parte, Hamburgo viene de perder 4-0 ante el Werder Bremen el 22 de noviembre en el Weserstadion. Marco Friedl abrió el marcador a los 55 minutos y Justin Njinmah amplió la ventaja con dos goles; Niclas Füllkrug selló el resultado en el tiempo añadido.
El último duelo entre ambos terminó 2-2 el 31 de enero de 2026, también en el Volksparkstadion. Fábio Vieira y Luka Vušković marcaron para Hamburgo, mientras Harry Kane y Luis Díaz anotaron para Bayern; el equipo bávaro ganó cuatro de los cinco enfrentamientos más recientes, con 22 goles a favor y dos en contra.