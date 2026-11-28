Luis Díaz sumó sus primeros minutos tras 34 días de ausencia, luego de una lesión muscular que lo alejó de las canchas (Angelika Warmuth-REUTERS)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el SV Hamburgo frente al Bayern Múnich por la fecha 11 de la Bundesliga.

El partido se jugará el 28 de noviembre de 2026 en el Volksparkstadion (Hamburgo) desde las 09:30 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN y el Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.

El árbitro del juego será Bastian Dankert.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos que se jugarán en el estadio ubicado cerca a las orillas del río Elba.