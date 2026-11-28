Captura de dos mujeres tras riña con arma blanca en vía pública de Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá)

Guardar

Dos mujeres, de 27 y 32 años, fueron capturadas en Ciudad Bolívar tras una riña en vía pública en la que, según las autoridades, se habrían agredido con armas cortopunzantes. El procedimiento contó con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del C4 de Bogotá.

El hecho ocurrió en el barrio La Playa, en el sector de la avenida Boyacá con calle 62 Sur. Operadores de la central de monitoreo detectaron la confrontación y alertaron a las unidades de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Las cámaras del C4 alertaron sobre la riña en La Playa

Uniformados del CAI Lucero acudieron al lugar tras recibir el reporte de los operadores. Allí interceptaron a las dos mujeres, quienes presentaban lesiones luego de la presunta agresión mutua.

Las autoridades las trasladaron a un centro asistencial para que recibieran valoración médica. Después, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lesiones personales.

La Policía invitó a los habitantes de Bogotá a reportar hechos delictivos mediante la línea de emergencia 123 o ante el CAI más cercano.

Cámaras del C4 permitieron detener a dos mujeres por lesiones personales en Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá)

Intento de hurto a vehículo de la UNP terminó en tiroteo en Suba, con dos muertos y dos capturados

Un intento de hurto a una camioneta de alta gama adscrita a un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó en un intercambio de disparos durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre de 2026 en el norte de Bogotá. Dos presuntos delincuentes murieron y otros dos fueron capturados.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cerca de la calle 127 con carrera 56A, entre los barrios Córdoba y Niza VIII, en la localidad de Suba. La situación obligó a restringir el paso en la zona mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los procedimientos judiciales.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, varios hombres habrían interceptado el vehículo, que estaba asignado a un exfuncionario público. Un escolta que se desplazaba en la camioneta respondió a la agresión, lo que derivó en el cruce de disparos. Como resultado, dos de los presuntos asaltantes fueron abatidos.

(@lozano_wiesner/X)

Las autoridades capturaron a otros dos; uno de ellos resultó lesionado y fue llevado a un centro médico. El integrante del esquema de seguridad también sufrió heridas y recibió atención hospitalaria.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, la Policía incautó tres armas de fuego y un arma traumática. La Fiscalía quedó a cargo de esclarecer las circunstancias del caso y establecer si, además del hurto, existió otra conducta delictiva.

Cifras recientes sobre inseguridad en Bogotá

Entre enero y octubre de 2026, Bogotá registró 186.614 delitos de alto impacto, una reducción del 7,4% frente a los 201.501 casos reportados durante el mismo periodo de 2025.

Homicidios: 902 casos, 80 menos que los 982 del año anterior, lo que equivale a una caída del 8,1%.

Homicidios con arma de fuego: pasaron de 627 a 494, una baja del 21%.

Homicidios con arma blanca: aumentaron de 276 a 335 casos.

Hurto a personas: 92.747 denuncias, frente a 111.892 en 2025, con una disminución del 17,1%.

Victimización: la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicó este indicador en 14,9%, por debajo del 17,7% de 2023.

Percepción de seguridad en los barrios: llegó al 43,6%, con un incremento de 12 puntos en el último año, según datos presentados por el Distrito.

Delitos que mantienen alertas: las estadísticas muestran aumentos en extorsión, secuestro y violencia intrafamiliar, pese a la reducción general de los delitos de alto impacto.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia ingresa un cadáver cubierto en una camilla al vehículo oficial en una calle de Antioquia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en los principales delitos de alto impacto, Bogotá acumuló 92.747 denuncias por hurto a personas y 902 homicidios entre enero y octubre de 2026. Los casos de extorsión, secuestro y violencia intrafamiliar mantienen una presión sobre la seguridad en la capital.

PUBLICIDAD