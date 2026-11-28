El cuadro "Escarlata" recibirá al "Embajador" en otra minifinal en Cali, mientras que Deportivo Cali viajará al Américo Montanini para jugar su última chance, al igual que el "Leopardo" (Aymer Andrés Álvarez/El País/Colprensa-Cristian Bayona-Colprensa)

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Terminó la primera rueda de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en el grupo B y América de Cali mantuvo el liderato del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2026-II tras empatar 0-0 con Millonarios en la tercera fecha. El equipo conserva esa posición por el punto invisible que recibió al terminar segundo en la fase de todos contra todos, tras terminar con 39 puntos en el segundo lugar.

Además el cuadro “Escarlata” aprovechó el empate entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga a primera hora en el Valle del Cauca y que deja a “Azucareros” y “Leopardos” con la obligación de ganar en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

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De esta forma, el cuadrangular A quedó de la siguiente forma:

América de Cali: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) - punto invisible por quedar segundo en la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Millonarios: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Empate con sabor a derrota entre el Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali cedió dos puntos pese a comenzar ganando con el gol de Leyser Chaverra (Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa)

A primera hora, el equipo dirigido por Rafael Dudamel dejó escapar la posibilidad de acercase a América y Millonarios.

El cuadro “Azucarero” comenzó de buena forma el partido: al minuto 14, el defensor Léyser Chaverra anotó el primer gol del partido de cabeza, luego de un centro preciso del delantero Johan Martínez y en el cual el exjugador del Independiente Medellín aprovechó la libertad que tuvo en la marca para vencer al portero uruguayo Christopher Fiermarín.

Bucaramanga tuvo las primeras ocasiones con Fabián Sambueza y Charrupí, pero el portero peruano Pedro Gallese respondió ante los remates. El volante argentino Fabián Sambueza salió en el minuto 23 por una molestia física, mientras que Chaverra desperdició después una oportunidad para marcar el segundo tanto.

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Para la segunda mitad, el conjunto santandereano igualó en el minuto 50 con Luciano Pons, aprovechando rebote dentro del área y venció a Pedro Gallese. El VAR revisó la jugada antes de validar el tanto.

En el complemento, Cali buscó recuperar la ventaja con un remate de media distancia de Chaverra, el jugador más destacado del cuadro “Azucarero”. Dudamel quiso cambiar el juego con la movilidad y por ello envió al campo a Emmanuel Reynoso en lugar de Benedetti, pero el marcador no volvió a modificarse.

Ahora Atlético Bucaramanga recibirá al Deportivo Cali en el estadio Américo Montanini, el 1 de diciembre de 2026 a partir de las 6:20 p .m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

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América de Cali y Millonarios empataron en un juego con mucho roce físico

América de Cali jugó bien el primer tiempo, pero para la parte complementaria, Millonarios mejoró su volumen en ataque y tuvo la opción más clara para llevarse los tres puntos con Stiven Barreiro (Cristian Bayona-Colprensa)

El clásico disputado en el Estadio El Campín tuvo tres expulsados: Rodrigo Contreras, por Millonarios, y Dany Rosero y Yani Quintero, por América de Cali. El partido registró numerosas tarjetas amarillas y oportunidades para ambos equipos.

El otro dato destacado fue que el árbitro Carlos Ortega sacó 12 tarjetas amarillas durante el juego, de las cuales fueron divididas en seis tanto para los “Diablos Rojos” como para el “Ballet Azul”. Rodrigo Contreras fue expulsado antes del descanso tras una infracción sobre Rafael Carrascal. La salida del jugador obligó al conjunto capitalino a modificar su planteamiento para afrontar el resto del partido con un futbolista menos.

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América también quedó con 10 hombres al comienzo del segundo tiempo, cuando el defensor Dany Rosero recibió la expulsión. La igualdad numérica volvió a equilibrar un duelo que se mantuvo disputado hasta el último minuto.

La ocasión más clara de los visitantes llegó a los 68 minutos, cuando Tomás Ángel estuvo cerca de convertir. El defensor Jorge Arias rechazó el balón sobre la línea y evitó que el equipo escarlata abriera el marcador.

Millonarios respondió con una acción de Leonardo Castro, que superó la marca de Jean dentro del área, pero quedó sin ángulo para definir. América buscó progresar mediante asociaciones cortas, circulación de balón y jugadas individuales para encontrar espacios en la defensa rival.

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La tensión aumentó en el tramo final después de una falta de Charles Darwin Quintero sobre Jean, que derivó en empujones entre varios futbolistas, entre ellos Castro, Torres y Carrascal. Los dos cuerpos técnicos prepararon modificaciones para renovar energías y buscar una alternativa que rompiera la igualdad.

Luis Quiñones probó con un remate de media distancia que se fue desviado y no inquietó al arquero Burrai. Arias recibió además una tarjeta amarilla que, por acumulación, lo dejará fuera del próximo compromiso de Millonarios.

El defensor Stiven Barreiro tuvo la última partido cuando llegó en soledad al área y cabeceó de cara al arco de Jean Fernandes, pero su tiro salió por arriba.

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Ahora, América de Cali y Millonarios se volverán a ver las caras el 2 de diciembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.