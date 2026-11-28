El reajuste de los contratos de vivienda urbana en Colombia dependerá de la inflación anual con la que cierre 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los contratos de vivienda urbana en Colombia que completen 12 meses con el mismo canon durante 2027 podrían registrar un ajuste de hasta 7%, según la proyección de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas).

El límite dependerá de la inflación con la que cierre 2026, dato que divulgará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a comienzos de enero.

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“Estimamos que el alza máxima en los arriendos podría llegar a 7% durante 2027”, afirmó Mario Andrés Ramírez Peña, presidente ejecutivo de Fedelonjas en entrevista con La República.

El dirigente explicó que, con una inflación anual de 6,3% en octubre, los hogares que viven en arriendo esperan el resultado definitivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Ese indicador definirá el máximo legal para los reajustes de vivienda urbana durante el próximo año.

La cifra no supone que todos los propietarios deban elevar el canon en la misma proporción. El IPC fija un techo y las partes pueden acordar un incremento menor o mantener el valor vigente.

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La Ley 820 de 2003 prohíbe incrementos del canon superiores a la inflación y exige doce meses de vigencia entre cada reajuste (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento no entra en vigencia de forma automática el 1 de enero. La Ley 820 de 2003 establece que el propietario puede reajustar el canon cuando se cumplen 12 meses de ejecución continua del contrato o desde el último incremento.

“Muy seguramente vamos a estar cerrando a 7%, algo cercano a 7%. Si la inflación termina el año en ese nivel, ese sería el máximo que podría subir el canon de vivienda urbana”, señaló Ramírez Peña al medio citado.

El presidente de Fedelonjas puso como ejemplo un contrato firmado en mayo de 2026. En ese caso, el primer reajuste solo podría aplicarse en mayo de 2027 y tendría como límite la inflación anual de 2026.

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La norma tampoco permite que el propietario imponga un incremento por encima del IPC. “El propietario y el arrendatario pueden negociar un aumento menor. Lo vimos durante la pandemia, cuando muchas personas acordaron ajustes según las necesidades de ambas partes”, indicó.

Una familia que pague $1.000.000 de arriendo con un incrementos del 7% quedaría desembolsando $70.000 más por el arriendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la inflación de 2026 terminara en 7%, un hogar que paga $800.000 mensuales podría recibir un reajuste máximo de $56.000 y el nuevo canon llegaría a $856.000.

Para un contrato de $1 millón, el incremento máximo sería de $70.000, con un nuevo pago de $1.070.000. Quienes pagan $1,5 millones tendrían un alza de hasta $105.000, mientras que un arriendo de $2 millones podría subir $140.000.

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El porcentaje aplicable depende únicamente de la variación anual del IPC y no del aumento del salario mínimo. La fecha en la que cada arrendatario debe asumir el nuevo valor depende, a su vez, del inicio del contrato o de la fecha del ajuste anterior.

Las cuotas de administración subieron entre 17% y 22%

Las cuotas de administración en copropiedades subieron entre 17% y 22% debido al encarecimiento de la vigilancia, el aseo y el mantenimiento. (Colprensa)

Ramírez Peña advirtió que el gasto de los hogares no solo depende del canon mensual. Las cuotas de administración en edificios y conjuntos residenciales también registraron aumentos que, según Fedelonjas, se ubicaron entre 17% y 22%.

“Vimos aumentos de entre 17% y 22%, con incrementos cercanos a 20% en muchas copropiedades”, dijo el dirigente al medio citado.

El alza del salario mínimo encareció servicios como vigilancia, aseo y mantenimiento, rubros con alta demanda de mano de obra. Para 2027, cada copropiedad deberá revisar su presupuesto: el administrador presenta la propuesta y la asamblea de copropietarios tiene la facultad de aprobarla.

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Aunque algunos hogares enfrentan mayores dificultades para responder por esos costos, Fedelonjas indicó que las quejas por mora en el pago de los arriendos todavía no son recurrentes entre sus afiliados. Varias inmobiliarias cuentan con pólizas o afianzadoras para cubrir eventuales incumplimientos.

Cerca de 41% de los hogares colombianos vive en arriendo

Cerca del 41% de los hogares en Colombia vive en arriendo, una cifra que asciende al 57% en el caso de Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arriendo sigue ganando espacio en el mercado de vivienda. De acuerdo con Ramírez Peña, cerca de 41% de los hogares de Colombia vive bajo esta modalidad, proporción que se acerca a 48% en las cabeceras municipales y ronda 57% en Bogotá.

El dirigente atribuyó esa tendencia a las altas tasas de interés para los créditos hipotecarios, a la formación de hogares más pequeños y al crecimiento de las viviendas unipersonales. Para parte de la población, el arriendo permite vivir cerca del lugar de trabajo o de los centros educativos.

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La presión sobre el mercado también responde a la brecha entre la creación de hogares y la oferta disponible. Fedelonjas calcula que cada año se forman alrededor de 400.000 hogares que requieren vivienda, mientras ha disminuido el número de inmuebles que inician construcción.

“Necesitamos que esos hogares encuentren más opciones, sea para arrendar o para comprar vivienda nueva o usada”, sostuvo Ramírez Peña.

El gremio espera que la inflación y las tasas de interés empiecen a bajar hacia septiembre de 2027, una condición que facilitaría el acceso al crédito hipotecario. Fedelonjas proyecta un año de estabilización para el sector y una posible mejora durante 2028.

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